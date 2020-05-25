Коронавирус
РИА НовостиЛео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
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с чего всё началось
Победу над коронавирусной инфекцией можно одержать до осени, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.РИА Новостивчера в 23:07
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Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
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РБК вчера в 17:00
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Правительство выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку регионов, сообщается на сайте Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 04:31
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Роспотребнадзор развеял миф о влиянии алкоголя на коронавирус
Дезинформация вокруг коронавируса привела к тому, что появился миф о том, что алкоголь с высоким содержанием спирта якобы может убить SARS-CoV-2.
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Режим самоизоляции в Забайкалье продлили до 8 июня
Режим ограничений (самоизоляции) в Забайкальском крае продлили до 8 июня. До этого он действовал до 24 мая.
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Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Лечивший пациентов с новой коронавирусной инфекцией хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов умер в Подмосковье.
ТАСС вчера в 14:52
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
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Ещё 77 человек заболели коронавирусом на Ставрополье
Только за минувшие сутки коронавирус выявили у 77 человек. Среди инфицированных пациентов есть 179 детей.
Победа 26 вчера в 01:38
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Evo-rus.com 23 мая в 11:22
Армия и оружие
В Китае заявили, что российскому истребителю Су-57 нет равных в мире
Российскому многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57 нет равных в мире, пишет издание Sohu со ссылкой на китайских военных экспертов.
Sputnik Таджикистан вчера в 08:53
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Российские военные снова заблокировали американский патруль в Сирии
Американскую колонну не пропустили около Тель-Тамра в провинции Хасеке. Российские военные снова заблокировали американский патруль в Сирии.
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Общество
Ограничения в Челябинской области решили смягчить
В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru вчера в 07:30
Происшествия
В больнице в Партизанске потушили пожар
Спасатели полностью ликвидировали пожар в больнице Партизанска на площади в 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 01:54
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Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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Националисты в Киеве отмечают годовщину президентства Зеленского
Как передает корреспондент агентства, который находится на месте событий, участники митинга требуют от Зеленского прекратить политический курс Украины, который они считают «пророссийским».
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«Интер» согласился продать Икарди «ПСЖ» за 60 миллионов евро
За аргентинца «Интер» требовал 70 миллионов. Икарди выступает за «ПСЖ» с 2019 года на правах аренды.
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Вспышка коронавируса в Алтайском крае: выявлен 71 новый носитель
Как сообщает сегодня, 24 мая, оперативный штаб региона, только за последние сутки выявлен 71 новый носитель.
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Энергетика
Добывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся
Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет.
Российская газета вчера в 22:11
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В России рухнула выдача ипотеки
Объемы выданной ипотеки в прошлом месяце рухнули практически на 40 процентов.
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Арестованы подозреваемые в убийствах оренбургских бизнесменов
Известно, что мужчину задушили. Еще двое подозреваемых в убийстве Андрея Бахарева, его супруги и водителя отправлены под стражу до 22 июля.
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Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
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Все пребывающие в Казахстан будут отправляться на карантин на два дня
Если человек при пересечении границы сможет предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции, сделанную не позднее пяти дней с даты въезда в Казахстан, он должен будет изолироваться на дому в течение 14 дней.
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Люди копали траншею под фундамент дома и нашли человеческие кости
Вчера, 24 мая, жители Красноармейска копали траншею под фундамент нового дома и наткнулись на человеческие кости.
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