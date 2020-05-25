Победу над коронавирусной инфекцией можно одержать до осени, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.

с чего всё началось

В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.

Общество Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе В июле ВЭБ.РФ сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов. 6

Здоровье Роспотребнадзор развеял миф о влиянии алкоголя на коронавирус Дезинформация вокруг коронавируса привела к тому, что появился миф о том, что алкоголь с высоким содержанием спирта якобы может убить SARS-CoV-2. 291

Общество В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии «Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту. 710

Здоровье Ещё 77 человек заболели коронавирусом на Ставрополье Только за минувшие сутки коронавирус выявили у 77 человек. Среди инфицированных пациентов есть 179 детей.

Общество Ограничения в Челябинской области решили смягчить В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер. 48

Происшествия В больнице в Партизанске потушили пожар Спасатели полностью ликвидировали пожар в больнице Партизанска на площади в 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. 31

Общество В России не сбылись «страшные» сценарии развития эпидемии коронавируса Во время борьбы с COVID-19 в России получилось не допустить перегрузки системы здравоохранения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». По ее словам, количество ежедневно выявленных в стране случаев заражения коронавирусом в целом снижается. 771

Политика Националисты в Киеве отмечают годовщину президентства Зеленского Как передает корреспондент агентства, который находится на месте событий, участники митинга требуют от Зеленского прекратить политический курс Украины, который они считают «пророссийским». 362

Футбол «Интер» согласился продать Икарди «ПСЖ» за 60 миллионов евро За аргентинца «Интер» требовал 70 миллионов. Икарди выступает за «ПСЖ» с 2019 года на правах аренды.

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Экономика В России рухнула выдача ипотеки Объемы выданной ипотеки в прошлом месяце рухнули практически на 40 процентов. 66

Происшествия Арестованы подозреваемые в убийствах оренбургских бизнесменов Известно, что мужчину задушили. Еще двое подозреваемых в убийстве Андрея Бахарева, его супруги и водителя отправлены под стражу до 22 июля.

Экономика Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет. 85

Здоровье Все пребывающие в Казахстан будут отправляться на карантин на два дня Если человек при пересечении границы сможет предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции, сделанную не позднее пяти дней с даты въезда в Казахстан, он должен будет изолироваться на дому в течение 14 дней.