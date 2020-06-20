"Ходьба для человека, который профессионально не занимался – это идеальный вариант для восстановления физической формы и ее поддержания", - подытожил академик.

с чего всё началось

Академик, главный кардиохирург Минздрава России, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия в интервью РЕН ТВ назвал оптимальный способ оздоровления. По его мнению, это ходьба, сообщает НСН.

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