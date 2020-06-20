Общество
МИР 24Лео Бокерия назвал лучший способ оздоровления
Академик, главный кардиохирург Минздрава России, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия в интервью РЕН ТВ назвал оптимальный способ оздоровления. По его мнению, это ходьба, сообщает НСН.
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"Ходьба для человека, который профессионально не занимался – это идеальный вариант для восстановления физической формы и ее поддержания", - подытожил академик.РЕН ТВ02:00
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Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 05:08
Происшествия
Серийный насильник задержан в Севастополе
Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru 10:51
Наука
В России создали биоразлагаемый сплав для костных имплантатов
Материаловеды создали новый сплав на основе магния, галлия и цинка, который можно использовать для изготовления временных биоразлагаемых костных имплантатов.
ТАСС Наука 18 июня в 06:24
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru вчера в 10:24
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Происшествия
На пляже в Сиэтле обнаружили мешки с человеческими останками
В Сиэтле начато расследование по факту обнаружения на одном из пляжей двух мешков с человеческими останками, сообщает местный департамент полиции.
RT на русском 11:01
Политика
Суд разрешил публикацию книги Джона Болтона
Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона, несмотря на возражения Белого дома, говорится в решении судьи Ройса Ламберта в базе судебных документов.
РИА Новости 10:52
Происшествия
В деле Ефремова сменится адвокат
В деле о расследовании ДТП с участием Михаила Ефремова может смениться потерпевший, сообщает «Московской комсомолец» со ссылкой на друга семьи погибшего Сергея Захарова.
Рамблер 18 июня в 10:48
Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших осенью детей
В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
Общество
В Белоруссии прошли акции против задержания оппозиционных кандидатов
Говорит Москва вчера в 16:57
Политика
Лукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии»
По словам Лукашенко, каждый ребенок, в сознательном возрасте посетивший один из белорусских мемориалов, не допустит мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными.
РБК 04:59
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Происшествия
В Твери арестовали «вора в законе»
59-летнего "вора в законе" задержали в квартире в одном из домов Заволжского района Твери.
Российская газета 10:00
Финансы
Рубль растёт к доллару на открытии торгов
Курс доллара упал на 8 копеек — до 69,66 рубля. Курс евро снизился на 1 копейку и составил 78,40 рубля.
RT на русском 18 июня в 03:07
Происшествия
В Карачаево-Черкесии нашли мертвыми двух пропавших детей
РБК вчера в 08:59
Здоровье
Врач рассказала, как определить рак по запаху
Москва 24 18 июня в 23:28
Политика
Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу
Президента Владимира Путина на беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
РБК 10:52
Шоу-бизнес
Домогаров заступился за Ефремова и отказался выходить на сцену
iReactor вчера в 09:24
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Политика
Песков назвал потенциально опасной ситуацию вокруг Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале оценил ситуацию вокруг урегулирования конфликта в Донбассе.
RT на русском 09:50
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
Хоккей
Среди игроков НХЛ выявлено 11 случаев заражения коронавирусом
В общей сложности у 11 игроков по результатам тестирования был выявлен коронавирус.
Vprognoze.ru 06:50
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
Футбол
Урал — Рубин 1:2
В рамках 23-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» обыграл в гостях «Урал». Казанцы пропустили первыми – Сантос отправил мяч в свои ворота.
ProstoProSport 08:56
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
Здоровье
Смертельно опасно: названы продукты, которые нельзя есть с бананами
Бананы содержат много полезных микроэлементов и имеют высокую питательную ценность, однако их сочетание с некоторыми продуктами может нанести вред организму, пишет Sohu.
РИА Новости 10:55
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22