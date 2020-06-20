Общество

МИР 24МИР 24Лео Бокерия назвал лучший способ оздоровления

Академик, главный кардиохирург Минздрава России, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия в интервью РЕН ТВ назвал оптимальный способ оздоровления. По его мнению, это ходьба, сообщает НСН.
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с чего всё началось

Главный кардиолог назвал лучший способ оздоровления

"Ходьба для человека, который профессионально не занимался – это идеальный вариант для восстановления физической формы и ее поддержания", - подытожил академик.
РЕН ТВ02:00

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Академик Бокерия раскрыл оптимальное средство оздоровления

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Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
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Серийный насильник задержан в Севастополе

Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
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Наука

В России создали биоразлагаемый сплав для костных имплантатов

Материаловеды создали новый сплав на основе магния, галлия и цинка, который можно использовать для изготовления временных биоразлагаемых костных имплантатов.
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Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru вчера в 10:24
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
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Происшествия

На пляже в Сиэтле обнаружили мешки с человеческими останками

В Сиэтле начато расследование по факту обнаружения на одном из пляжей двух мешков с человеческими останками, сообщает местный департамент полиции.
RT на русском 11:01
Политика

Суд разрешил публикацию книги Джона Болтона

Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона, несмотря на возражения Белого дома, говорится в решении судьи Ройса Ламберта в базе судебных документов.
РИА Новости 10:52
Происшествия

В деле Ефремова сменится адвокат

В деле о расследовании ДТП с участием Михаила Ефремова может смениться потерпевший, сообщает «Московской комсомолец» со ссылкой на друга семьи погибшего Сергея Захарова.
Рамблер 18 июня в 10:48
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Происшествия

В Уфе нашли тела пропавших осенью детей

В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
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Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости 07:51
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В Белоруссии прошли акции против задержания оппозиционных кандидатов

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Политика

Лукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии»

По словам Лукашенко, каждый ребенок, в сознательном возрасте посетивший один из белорусских мемориалов, не допустит мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными.
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Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
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Общество

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Происшествия

В Твери арестовали «вора в законе»

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Финансы

Рубль растёт к доллару на открытии торгов

Курс доллара упал на 8 копеек — до 69,66 рубля. Курс евро снизился на 1 копейку и составил 78,40 рубля.
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Происшествия

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Здоровье

Врач рассказала, как определить рак по запаху

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Политика

Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу

Президента Владимира Путина на беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
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В США заменят название эскимо из-за толерантности

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У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
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Песков назвал потенциально опасной ситуацию вокруг Минских соглашений

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Общество

Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
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Хоккей

Среди игроков НХЛ выявлено 11 случаев заражения коронавирусом

В общей сложности у 11 игроков по результатам тестирования был выявлен коронавирус.
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Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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В рамках 23-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» обыграл в гостях «Урал». Казанцы пропустили первыми – Сантос отправил мяч в свои ворота.
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Смертельно опасно: названы продукты, которые нельзя есть с бананами

Бананы содержат много полезных микроэлементов и имеют высокую питательную ценность, однако их сочетание с некоторыми продуктами может нанести вред организму, пишет Sohu.
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Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

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Советский и российский врач-кардиохирург, изобретатель, организатор медицинской науки, педагог, профессор грузинского происхождения. Академик РАН и РАМН, член Президиума РАМН. Главный кардиохирург Минздрава России. Директор НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России, почётный президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева с 25 ноября 2019 года. Президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». Член Общественной палаты Российской Федерации.
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