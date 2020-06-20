"Ходьба для человека, который профессионально не занимался – это идеальный вариант для восстановления физической формы и ее поддержания", - подытожил академик.

с чего всё началось

Академик, главный кардиохирург Минздрава России, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия в интервью РЕН ТВ назвал оптимальный способ оздоровления. По его мнению, это ходьба, сообщает НСН.

Общество Названы продукты, которые нельзя есть с бананами Бананы содержат большое количество полезных микроэлементов, однако их не стоит сочетать с некоторыми продуктами из-за возможного вреда организму. 1

Интернет Google запустила конкурента Pinterest Американская корпорация Google запустила сервис Keen, представляющий из себя платформу для создания и поиска подборок с интересующих пользователем контентом наподобие Pinterest. 2

Политика Песков назвал ситуацию вокруг Минских соглашений потенциально опасной Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг урегулирования конфликта в Донбассе потенциально очень опасной.

Футбол «Арсенал» потерпел поражение в матче с «Брайтоном» «Арсенал» потерпел второе поражение кряду и с 40 очками остался девятым в турнирной таблице.

Происшествия Затопленную после ливня Москву сняли на видео В Москве в результате ливня затопило сразу несколько дорог и дворов. Очевидцы сняли последствия непогоды на видео. 8

Происшествия Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем. 423

Футбол Виталий Кафанов: Очень хочется, чтобы Попов после этой игры ходил по земле Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов, отвечающий в нашем клубе за работу вратарей, оценил игру 17-летнего Дениса Попова против «Сочи».

Политика США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли 22 и 23 июня в Австрии обсудит с замглавы МИД России Сергеем Рябковым будущее договоров о контроле над вооружениям. 527

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь. 66

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк идет на поправку Актриса Анастасия Заворотнюк наконец почувствовала себя лучше – в лечении наметилась ремиссия. 65

Шоу-бизнес Сильно похудевший Басков поразил россиян Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции. 25

Футбол «Зенит» открыл счет в матче с ЦСКА На 3-й минуте матча гостям удалось открыть счет. При подаче Вячеслава Караваева с углового мяч забил защитник Бранислав Иванович.

Политика Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник. 542

Авто Haval в России завершил продажи двух кроссоверов В первую очередь в компании хотят больше предлагать моделей из популярного на рынке сегмента кроссоверов и внедорожников. 3

Общество Генеральная репетиция парада Победы прошла в Москве В столице на Красной площади прошла генеральная репетиция парада в честь Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте «ТВ Центр». 58

Экономика Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы С начала лета Сбербанк ввел комиссию для физлиц за внутренние переводы через банкоматы в размере 1% от суммы, пишет Коммерсантъ . 4K

Политика В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором» За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором». 868

Футбол «Спартак» попросил отпустить задержанных болельщиков Московский "Спартак" обратился к правоохранительным органам Москвы с просьбой отпустить задержанных накануне болельщиков. 82