"Ходьба для человека, который профессионально не занимался – это идеальный вариант для восстановления физической формы и ее поддержания", - подытожил академик.

с чего всё началось

Кардиохирург называет ходьбу самым оптимальным средством реабилитации после заболевания. При этом он рекомендует заниматься бегом после режима самоизоляции, соблюдая осторожность. Нельзя, чтобы пульс человека учащался более чем на 25 процентов, подчеркивает Бокерия.

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