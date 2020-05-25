Коронавирус

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Россия может победить коронавирусную инфекцию к концу этого лета. Такой прогноз дал президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия, передает «РИА Новости». «Думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — заявил Бокерия.
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с чего всё началось

Лео Бокерия назвал сроки победы над COVID-19

Победа над коронавирусной инфекцией может быть одержана до осени, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новостивчера в 23:07

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Лео Бокерия спрогнозировал сроки завершения эпидемии COVID-19 в России

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В России назвали сроки победы над коронавирусом

Lenta.ruвчера в 23:16

Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом

РБК00:24
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Лепс отреагировал на слова Пригожина о голодающих артистах

News.ru вчера в 07:58
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Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
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Происшествия

Трое жителей Екатеринбурга обвинены в надругательствах над детьми

Екатеринбург, 25 мая 2020, 07:37 — REGNUM В Екатеринбурге трое граждан 1980−1986 года рождения обвинены в совершении действий сексуального характера в отношении малолетних.
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Экономика

Пенсионеры, чьи пенсии менее 24 тыс. рублей, получат новую льготу

В России некоторые пенсионеры получат новую льготу. Однако есть условия – их пенсия должна быть меньше 24 тыс. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 13:03
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Технологии

Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую высоту

Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
РИА Новости вчера в 23:47
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Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье

71-летняя Поргина, как и многие звезды шоу-бизнеса, столкнулась с отсутствием денег во время пандемии COVID-19.
RuNews24.ru вчера в 23:21
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Общество

В Кузбассе выявили еще 12 случаев коронавируса

Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 12 жителей Кузбасса, сообщи губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости вчера в 00:48
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Экономика

Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса

Более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:41
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Общество

Глава Тувы заразился коронавирусом

Кызыл, 25 мая 2020, 07:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления коронавируса.
REGNUM 00:17
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Происшествия

Перестрелку на юге Москвы устроили приезжие из Оренбурга

Задержанные после перестрелки на автостоянке на Каширском шоссе в Москве оказались приезжими из Оренбурга.
Вести.Ru вчера в 14:40
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Происшествия

В Москве найдена мертвой гражданка Кубы

По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы.
Вести.Ru вчера в 18:36
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Армия и оружие

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

Piter.tv 22 мая в 02:44
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Энергетика

Добывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся

Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет.
Российская газета вчера в 22:11
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Наука

Связать технологии и промышленность: ТПУ запустил новую магистерскую программу

ТПУ к новому учебному году добавил три новых направления подготовки в магистратуре. Одно из них — «Интернет вещей и цифровое производство».
vtomske.ru 00:45
Здоровье

Названы опасные для больных коронавирусом препараты

Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции.
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Авто

В Сети вспомнили о ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем

Мотор, разработанный в 1967 году немецким инженером Феликсом Ванкелем и позаимствованный АвтоВАЗом, генерировал отдачу в 140 л. с. и позволял «семерке» разгоняться до 100 км в час всего за 9 секунд, что в те ходы было практически рекордным показателем.
Letnews.ru вчера в 10:37
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Хоккей

Профсоюз игроков НХЛ одобрил проведение формата плей-офф из 24 команд

Исполнительный комитет профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) одобрил возобновление сезоне в формате плей-офф из 24 команд, вместо обычных 16.
МК-Спорт 23 мая в 02:57
Космос

Ученые сделали новые открытия о Тунгусском метеорите

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Общество

Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений

Напомним, что с 25 мая в Москве возобновится работа каршеринга. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
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Шоу-бизнес

Стали известны победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

В последнем выпуске очередного сезона шоу телезрители переживали за своих любимцев Ивана Стебунова и Инну Свечникову, Артема Ткаченко и Валерию Семенову, Екатерину Варнаву и Дениса Тагинцева.
RuNews24.ru вчера в 23:51
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Технологии

Сервис для поиска бизнес-партнеров запустили в Москве

Московский инновационный кластер запустил сервис для поиска партнеров по бизнесу.
Вечерняя Москва 00:30
Кино

Главные премьеры недели в Okko

Фильмы Триллер "Темное наследие", который уже доступен в Okko, снял Вон Стайн - автор достойной внимания "Конченой" с Марго Робби в главной роли.
Газета.Ru 00:01
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Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок

Минпросвещения запустило всероссийскую акцию в поддержку выпускников "Последний звонок - 2020" в онлайне.
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Здоровье

Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом

Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 23 мая в 02:01
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Здоровье

Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья

Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com вчера в 08:14
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Общество

Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье

В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
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Общество

Приезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет

Lenta.ru вчера в 05:06
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Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru вчера в 01:38
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Экономика

Банки смогут обмениваться информацией о счетах юридических лиц

Банки начнут напрямую в онлайне обмениваться информацией о счетах юридических лиц при помощи технологии открытых программных интерфейсов (Open API).
РБК вчера в 23:00
Наука

Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле

В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 вчера в 14:42
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Лео Бокерия
Врач
Советский и российский врач-кардиохирург, изобретатель, организатор медицинской науки, педагог, профессор. Академик РАН и РАМН, член Президиума РАМН. Главный кардиохирург Минздрава России. Директор НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России, почётный президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева с 25 ноября 2019 года. Президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». Член Общественной палаты Российской Федерации.
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