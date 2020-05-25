Победа над коронавирусной инфекцией может быть одержана до осени, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.

с чего всё началось

Россия может победить коронавирусную инфекцию к концу этого лета. Такой прогноз дал президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия, передает «РИА Новости». «Думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — заявил Бокерия.

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