Коронавирус
Парламентская газетаЛео Бокерия спрогнозировал сроки завершения эпидемии коронавируса
Победу над коронавирусной инфекцией можно одержать до осени, заявил президент Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов, академик РАН Лео Бокерия. Об этом в понедельник сообщает РИА «Новости». «Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — сказал Бокерия.
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с чего всё началось
Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия рассказал, когда по его мнению, закончится эпидемия коронавирусной инфекции.РИА Новостивчера в 23:07
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