Коронавирус

Парламентская газетаПарламентская газетаЛео Бокерия спрогнозировал сроки завершения эпидемии коронавируса

Победу над коронавирусной инфекцией можно одержать до осени, заявил президент Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов, академик РАН Лео Бокерия. Об этом в понедельник сообщает РИА «Новости». «Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — сказал Бокерия.
Читать в источнике
Комментировать580
с чего всё началось

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия рассказал, когда по его мнению, закончится эпидемия коронавирусной инфекции.
РИА Новостивчера в 23:07

Подробнее о событии

Лео Бокерия заявил об отсутствии дефицита лекарств в аптеках Москвы

Известия03:41

Лео Бокерия обозначил срок окончания пандемии коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 23:26

В центре Бакулева есть случаи заражения медиков COVID-19, сообщил Бокерия

РИА Новости02:50

Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом

РБК00:24

Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

RT на русском00:12

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

Газета.Ru04:37

В России назвали сроки победы над коронавирусом

Lenta.ruвчера в 23:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 05:20, Ашберн
Общество

«Аэрофлот» сообщил о падении пассажиропотока на 95,2 процента

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в апреле 2020 года упал на 95,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 229 тысяч человек, сообщила пресс-служба компании.
РИА Новости 04:36
Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

«Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать работу немедленно по созданию новой орбитальной станции», — приводит его слова Интерфакс.
RT на русском 04:45
45
Общество

У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
2
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
2,2K
Экономика

Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото

Некоторые из титанов Уолл-стрит, великих инвесторов-миллиардеров, заработавших состояния на финансовых рынках Америки, сильно обеспокоены тем, насколько сильно экономика США пострадала от коронавируса.
РИА Новости 01:00
Здоровье

Кардиолог назвал три симптома сердечного приступа

Врач-кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома сердечного приступа.
РЕН ТВ 01:34
3
Экономика

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
295
Армия и оружие

Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии

Lenta.ru 04:20
18
Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику после жалоб о нехватке денег

Известия 03:57
32
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принца Гарри обвинили в воровстве 44 млн фунтов

У Меган Маркл и принца Гарри очередные неприятности - супругов обвинили в воровстве десятков миллионов фунтов стерлингов из британского бюджета.
Bimru.ru 04:04
1
Здоровье

Названа главная мишень коронавируса в организме

Московский Комсомолец 02:42
Шоу-бизнес

Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой

Газета.Ru 05:05
Футбол

«Перед финалом Слуцкий привез на базу Харламова и Батрутдинова»

Если Слуцкий не поднимется с казанской командой, то, наверное, скоро его заберет другой топовый российский клуб.
Известия вчера в 17:01
Общество

Операторы заявили о риске банкротств из-за бесплатного доступа к значимым сайтам

Региональные операторы связи могут столкнуться с риском банкротства, а также снижением качества услуг в случае принятия законопроекта о бесплатном доступе к социально значимым ресурсам.
Коммерсантъ 04:28
1
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
15
Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru 23 мая в 15:27
549
Экономика

В апреле выдача ипотеки в России сократилась на треть

В апреле в целом по России было выдано 81,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 184 млрд руб.: по сравнению с мартом это меньше на 33% по количеству и на 39% по объему.
Коммерсантъ 04:14
209
Общество

Прибывающих в Крым граждан обяжут заплатить за обсерватор

BFM.ru вчера в 06:09
3,8K
Наука

Китайские ученые испытали вакцину против коронавируса

Разработанная китайскими учеными вакцина показала себя безопасной и способной защитить людей от нового коронавируса, сообщает The New York Times.
Фармацевтический вестник 04:44
2
Общество

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
2
Политика

В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

RT на русском вчера в 10:16
367
Здоровье

Роспотребнадзор спрогнозировал рост смертности от коронавируса

«Совершенно секретно»: Россия прошла пик ежедневного прироста зараженных коронавирусом, следом будет пик смертности.
Совершенно секретно 02:26
46
Общество

Запись закрытого совещания с липецким губернатором появилась в сети

В сети появилась аудиозапись разговора губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и его заместителя Александра Ильина.
ГТРК Липецк 04:57
1
Шоу-бизнес

Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике

Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей вчера в 12:58
5
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов

Музыкант Сергей Шнуров посвятил ироничное стихотворение продюсеру Иосифу Пригожину, который пожаловался на бедственное положение артистов, лишившихся заработка из-за пандемии коронавируса.
News.ru 23 мая в 09:02
1,2K
Общество

В ГД хотят ужесточить наказание за ДТП, совершенное водителем без прав

Депутат отметил, что в действующем законодательстве есть "определенный пробел", так как лица, нарушившие ПДД и не имеющие либо лишенные водительского удостоверения, несут такую же ответственность, как и те, у кого права есть.
РИА Новости вчера в 21:15
2
Армия и оружие

Турция перебросила в Ливию более 300 сирийских наемников

Свыше 300 сирийских наемников прибыли 25 мая в Ливию из Турции.
Газета.Ru 04:40
10
Происшествия

СК попросил арестовать захватчика банковского отделения в Москве

Следственный комитет России в понедельник попросил арестовать захватчика банковского отделения в центре Москвы Алексея Барышникова.
Известия 03:52
6
Здоровье

Коронавирус охватил все районы Ростовской области

За сутки география заболеваемости расширилась, теперь все районы Ростовской области поражены коронавирусом.
Kursk.com вчера в 04:03
792
Общество

Треть обращений бизнеса к Титову касалась уголовных преследований

Треть обращений предпринимателей к бизнес-омбудсмену Борису Титову в текущем году касалась вопросов уголовного преследования, говорится в разделе его доклада президенту РФ Владимиру Путину "Уголовное преследование предпринимателей", который есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 00:01
13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лео Бокерия
Врач
Советский и российский врач-кардиохирург, изобретатель, организатор медицинской науки, педагог, профессор. Академик РАН и РАМН, член Президиума РАМН. Главный кардиохирург Минздрава России. Директор НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России, почётный президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева с 25 ноября 2019 года. Президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». Член Общественной палаты Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное