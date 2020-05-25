Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия рассказал, когда по его мнению, закончится эпидемия коронавирусной инфекции.

с чего всё началось

Победу над коронавирусной инфекцией можно одержать до осени, заявил президент Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов, академик РАН Лео Бокерия. Об этом в понедельник сообщает РИА «Новости». «Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — сказал Бокерия.

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