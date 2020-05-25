Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия рассказал, когда по его мнению, закончится эпидемия коронавирусной инфекции.

с чего всё началось

Победа над коронавирусной инфекцией может быть одержана до начала осени. Такое мнение выразил в разговоре с РИА "Новости" президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, профессор хирургии, академик РАН Лео Бокерия. "Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим", - заявил врач.

Общество В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург. 665

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 984

Политика Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции. 582

Общество «Победа» обрушила цены на перелеты в июне Все крупнейшие авиакомпании России – «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair – резко снизили стоимость билетов на июнь из Москвы в крупнейшие города России и обратно.

Музыка Ленни Кравиц отложил концерты в России из-за коронавируса Американский певец Ленни Кравиц отложил концерты в России из-за коронавируса, сообщает компания SAV Entertainment, которая занимается организацией гастролей, на официальной странице в Facebook.

Путешествия Кипр возобновляет с 9 июня авиасообщение с другими странами "План действий предусматривает два этапа для открытия аэропортов и восстановления связи Кипра с другими странами, а именно – первый этап 9-19 июня 2020 года, второй этап — 20 июня 2020 года", — сообщил министр. 5

Политика Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА. 2

Общество Попова: больше половины регионов могут начать снимать ограничения Основания для перехода "сегодня или завтра" к первому этапу по снятию ограничений, введенных из-за COVID-19, имеют 44 из 85 регинов России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "Россия 1". 698

Наука Составлена карта водорослей в снегах Антарктиды Ученые из Кембриджского университета обнаружили 1679 областей развития зеленых водорослей в снегу Антарктиды, которые в сезон покрывают 1,95 кв. км и в целом составляют 1300 тонн сухой биомассы. 9

Кино Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel. 19

Шоу-бизнес За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров Российский известный продюсер Иосиф Пригожин ответил в социальной сети солисту группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посмеялся над словами о «ужасном положении» наших артистов из-за пандемии COVID-19. 1,2K

Происшествия Под Киевом двое полицейских изнасиловали девушку Как сообщили 25 мая в пресс-службе Национальной полиции, оба подозреваемых уже находятся в СИЗО. 2

Общество Коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тысяч беременных В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян.

Кино Франшизу «Мир Юрского периода» продолжат после третьей части В интервью Collider продюсер Фрэнк Маршалл рассказал, что франшиза о динозаврах не закончится после триквела «Мира Юрского периода».

Общество Минюст пересмотрел взгляды на «Помощника Москвы» В апреле 2020 года Минюст предложил обозначить в новом КоАП правило, согласно которому автоматическая фиксация нарушений применяется только без «непосредственного воздействия человека» на «техническое устройство». 1