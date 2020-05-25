Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЛео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

Победа над коронавирусной инфекцией может быть одержана до начала осени. Такое мнение выразил в разговоре с РИА "Новости" президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, профессор хирургии, академик РАН Лео Бокерия. "Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим", - заявил врач.
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Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия рассказал, когда по его мнению, закончится эпидемия коронавирусной инфекции.
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Мужчине, угрожавшему взорвать отделение банка в центре Москвы и захватившему заложников, предъявили обвинение.
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В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса

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Где в Самарской области выявили новых заболевших коронавирусом 25 мая

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Кипр возобновляет с 9 июня авиасообщение с другими странами

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Общество

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Лео Бокерия
Врач
Советский и российский врач-кардиохирург, изобретатель, организатор медицинской науки, педагог, профессор. Академик РАН и РАМН, член Президиума РАМН. Главный кардиохирург Минздрава России. Директор НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России, почётный президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева с 25 ноября 2019 года. Президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». Член Общественной палаты Российской Федерации.
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