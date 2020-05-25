Коронавирус
Газета.RuЛео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Победа над коронавирусной инфекцией может быть одержана до начала осени. Такое мнение выразил в разговоре с РИА "Новости" президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, профессор хирургии, академик РАН Лео Бокерия. "Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим", - заявил врач.
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с чего всё началось
Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия рассказал, когда по его мнению, закончится эпидемия коронавирусной инфекции.РИА Новостивчера в 23:07
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