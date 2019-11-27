Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЛеонардо: «В последние годы судьи часто ошибаются в матчах „ПСЖ“»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо после матча против «Реала» в Лиге чемпионов (2:2) раскритиковал действия арбитра. Он недоволен, что в конце первого тайма судьи отменили пенальти и красную карточку Тибо Куртуа, посмотрев повтор.
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Леонардо: не хочу верить, что это заговор против «ПСЖ»

Чемпионат19:46

ВАР отменил красную Куртуа и пенальти «ПСЖ». Но не потому, что Куртуа не фолил 🤔

Sports.ru16:30

Скандал в матче «Реал» — «ПСЖ». Судья отменил красную карточку Куртуа и пенальти в ворота мадридцев

Sport24.ru16:18

Леонардо: «В последние годы судьи часто ошибаются в матчах „ПСЖ“»

Спорт-Экспресс18:17

Спортдиректор «ПСЖ» — об отмененном пенальти в ворота «Реала»: «Не хочу верить, что это заговор против нас»

Sportbox.RU18:48

Судья отменил пенальти в сторону «Реала» и красную карточку вратарю в ЛЧ

РБК16:40

Судья благодаря VAR отменил пенальти в ворота «Реала» и удаление Куртуа

Газета.Ru20:00
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Убийство главы ЦПЭ Ингушетии раскрыли за две недели

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Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.
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Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину

Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
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Российская армейская авиация действовала в рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании.
News.ru 24 ноября в 16:42
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В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
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Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
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Интернет

Facebook заплатит пользователям за участие в опросах

Что интересно, в дальнейшем, после набора определенного количества очков, пользователь соцсети сможет вывести заработанные в приложении деньги — для этого ему необходимо иметь счет в PayPal.
Ferra 08:48
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ 13:13
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Андрей Данилко заплакал и покинул съёмки «Х-фактора»: Я как придурок

Life.ru 21:49
Политика

Чемезов попросил Путина помочь наладить экспорт авиатехники

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой согласовать сертификацию российской авиатехники по международным соглашениям МАК.
РБК 17:35
Спорт

Сборная Белоруссии уступила Сенегалу в матче ЧМ по пляжному футболу

РИА Новости 24 ноября в 23:45
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Экономика

«Коммерсантъ» назвал возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Партнерами Сбербанка в Антипинском НПЗ помимо азербайджанской группы SOCAR могут быть еще два инвестора – бывший старший вице-президент «Лукойла» Валерий Субботин и однокурсник президента Владимира Путина, партнер группы «Киевская площадь» Ильгам Рагимов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Авто

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По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня вчера в 02:13
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Китай испытал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

Китай провел очередное летное испытание новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 (Дунфэн-41), способной нести несколько ядерных боеголовок, сообщила газета The Washington Times, ссылаясь на Пентагон.
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Общество

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Общество

В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
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Футбол

«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разошелся миром с "Пари Сен-Жермен".
Газета.Ru 17:33
Космос

Подводный космический планетоход испытают в Антарктиде

Для подготовки аппарата к космическим испытаниям инженеры агентства решили протестировать устройство в условиях земного льда.
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Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

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Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Общество

Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе

Первую леди США Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщили журналисты из пула первой леди.
РИА Новости 15:41
Общество

Врачи предупредили об опасности переедания мандаринов

Российская газета вчера в 23:25
Происшествия

Flydubai прокомментировала отчет о катастрофе Boeing в Ростове-на-Дону

Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.
РИА Новости 12:59
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Максим Галкин показал, как его дети наводят чистоту в доме

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«Локомотив» проиграл «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский "Локомотив" принимал леверкузенский "Байер" в пятом туре Лиги чемпионов.
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Трамп помиловал индеек и пошутил про импичмент

Президент США Дональд Трамп во время традиционной церемонии, связанной с Днем благодарения, помиловал двух индеек по имени Хлеб и Масло.
Росбалт 17:59
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
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Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук

По словам Евдокимова, одной из пострадавших россиянок пришлось ампутировать обе руки.
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