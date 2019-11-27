Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо после матча против «Реала» в Лиге чемпионов (2:2) раскритиковал действия арбитра. Он недоволен, что в конце первого тайма судьи отменили пенальти и красную карточку Тибо Куртуа, посмотрев повтор.

Леонардо: «В последние годы судьи часто ошибаются в матчах „ПСЖ“»

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