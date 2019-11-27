Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЛеонардо: «В последние годы судьи часто ошибаются в матчах „ПСЖ“»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо после матча против «Реала» в Лиге чемпионов (2:2) раскритиковал действия арбитра. Он недоволен, что в конце первого тайма судьи отменили пенальти и красную карточку Тибо Куртуа, посмотрев повтор.
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Леонардо: не хочу верить, что это заговор против «ПСЖ»

Чемпионат19:46

Скандал в матче «Реал» — «ПСЖ». Судья отменил красную карточку Куртуа и пенальти в ворота мадридцев

Sport24.ru16:18

ВАР отменил красную Куртуа и пенальти «ПСЖ». Но не потому, что Куртуа не фолил 🤔

Sports.ru16:30

Леонардо: «В последние годы судьи часто ошибаются в матчах „ПСЖ“»

Спорт-Экспресс18:17

Спортдиректор «ПСЖ» — об отмененном пенальти в ворота «Реала»: «Не хочу верить, что это заговор против нас»

Sportbox.RU18:48

Судья отменил пенальти в сторону «Реала» и красную карточку вратарю в ЛЧ

РБК16:40

Судья благодаря VAR отменил пенальти в ворота «Реала» и удаление Куртуа

Газета.Ru20:00
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