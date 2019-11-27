Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессЛеонардо: «В последние годы судьи часто ошибаются в матчах „ПСЖ“»
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо после матча против «Реала» в Лиге чемпионов (2:2) раскритиковал действия арбитра. Он недоволен, что в конце первого тайма судьи отменили пенальти и красную карточку Тибо Куртуа, посмотрев повтор.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 23:22, Вашингтон
Происшествия
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане
Футбол
«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разошелся миром с "Пари Сен-Жермен".
Кино
«Кино, ломающее психику»: BadComedian выпустил обзор сразу на три фильма
В названии ролика сразу говорится, что это «трилогия бреда», а в начальных титрах и подводке кино называют ломающим психику.
Политика
Медведчук: Киев отвергает все предложения по миру в Донбассе
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что власти Украины отвергают все предложения по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, передает РИА Новости.
Экономика
Единым фродом: в России появится система по борьбе с воровством денег
В России может появиться единая система антифрод-мониторинга, с помощью которой будут отслеживаться и замораживаться сомнительные денежные переводы.
Футбол
«Бавария» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф ЛЧ
В параллельном матче «Тоттенхэм» на своем поле победил «Олимпиакос» со счетом 4:2. После этой игры лондонский клуб идет на втором месте в квартете, набрав 10 очков и обеспечивает себе путевку в плей-офф турнира.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Байеру» и лишился шансов на Лигу Европы
Московский "Локомотив" в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов принимал немецкий "Байер" и уступил 0:2. Это поражение ставит крест на еврокубковых надеждах российского клуба.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу возле школы в США
Два человека пострадали в результате стрельбы у школы на северо-западе США. Инцидент произошел в американском городе Ванкувер.
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморья
В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Армия и оружие
В Великобритании предрекли стране поражение в войне с Россией
Британские военные аналитики пришли к выводу, что Великобритания неминуемо потерпит сокрушительное поражение в возможном конфликте с Россией.
Общество
Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Культура
Сергей Шнуров: России нужен образ сварщика, который идет к успеху
России нужен образ сварщика, который станет Илоном Маском, заявил музыкант Сергей Шнуров 26 ноября в ходе беседы с министром образования РФ Ольгой Васильевой в эфире телеканала "Россия 1".
Интернет
Facebook заплатит пользователям за участие в опросах
Что интересно, в дальнейшем, после набора определенного количества очков, пользователь соцсети сможет вывести заработанные в приложении деньги — для этого ему необходимо иметь счет в PayPal.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть на работу трансплантолога Каабака
По итогам встречи Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.
Общество
Более половины молодых россиян заявили о желании уехать за границу
В сентябре 2019 года о желании переехать за границу на постоянное место жительства заявили 53% молодых людей этой возрастной категории (в 2014 году было лишь 22%).Аналогичные ответы дали и представители других возрастных групп.
Происшествия
Суд предписал выплатить реабилитированному полицейскому 9,5 млн рублей
Южный окружной военный суд, изучив материалы дела и зарплатный расчет, предоставленный МВД, предписал казначейству выплатить полковнику 9,5 млн руб.
Наука
Синему киту впервые сделали ЭКГ
Культура
Андрей Данилко расплакался и ушел из студии украинского шоу
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, покинул шоу талантов, заявив о своей некомпетентности.
Наука
Фронтир нейронаук. У данио-рерио обнаружили «исчезающий» астроглиоз
У млекопитающих астроглиоз может быть как нейропротекторным, так и нейротоксическим и если астроглиоз достаточно тяжел или повторяется, это может вызвать образование в мозге глиальных рубцов, что еще больше затрудняет нейропластичность.
Футбол
Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Лионом»
Ожиданиями от матча пятого тура группового этапа ЛЧ против «Лиона» поделился главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.
Авто
Новая Renault Sandero Stepway появится в следующем году
Sandero новой генерации, как сообщается, покажут следующим летом, а публичная премьера модели ожидается на автосалоне в Париже в 2020 году, где к нему присоединится и Logan третьего поколения.
Единоборства
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона
Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Авто
Geely и Volvo построили новый кроссовер
Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.