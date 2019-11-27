Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессЛеонардо: «В последние годы судьи часто ошибаются в матчах „ПСЖ“»
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо после матча против «Реала» в Лиге чемпионов (2:2) раскритиковал действия арбитра. Он недоволен, что в конце первого тайма судьи отменили пенальти и красную карточку Тибо Куртуа, посмотрев повтор.
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ВАР отменил красную Куртуа и пенальти «ПСЖ». Но не потому, что Куртуа не фолил 🤔
Sports.ruвчера в 16:30
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