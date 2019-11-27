Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЛеонардо: «В последние годы судьи часто ошибаются в матчах „ПСЖ“»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо после матча против «Реала» в Лиге чемпионов (2:2) раскритиковал действия арбитра. Он недоволен, что в конце первого тайма судьи отменили пенальти и красную карточку Тибо Куртуа, посмотрев повтор.
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Леонардо — о судействе в матче с «Реалом»: «Не хочу верить, что это заговор против «ПСЖ»

Sport24.ru00:23

Леонардо: не хочу верить, что это заговор против «ПСЖ»

Чемпионатвчера в 19:46

ВАР отменил красную Куртуа и пенальти «ПСЖ». Но не потому, что Куртуа не фолил 🤔

Sports.ruвчера в 16:30

Леонардо: «В последние годы судьи часто ошибаются в матчах „ПСЖ“»

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РБКвчера в 16:40

Спортдиректор «ПСЖ» — об отмененном пенальти в ворота «Реала»: «Не хочу верить, что это заговор против нас»

Sportbox.RUвчера в 18:48

Спортивный директор «ПСЖ» рассказал о заговоре против команды

Газета.Ru00:59
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
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Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства

Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.
REGNUM 03:43
Общество

Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж

Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
BFM.ru 02:16
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
Общество

В Роструде рассказали, как можно сделать 31 декабря выходным

Работодатель может сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе, решив вопрос с оплатой, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 03:45
Политика

Apple исправила отображение Крыма в приложении «Погода»

Американская компания Apple устранила ошибку в приложении «Погода», теперь Крым отображается в сервисе как территория России.
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Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию

РИА Новости вчера в 20:55
Спорт

Глава USADA Тайгарт требует отстранить Россию от Олимпиады-2020

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал отстранить Россию от Олимпийских игр 2020 года в Токио.
РИА Новости вчера в 23:12
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
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Путин и Медведев поздравили Галину Польских с 80-летием

В свою очередь глава правительства вспомнил про фильм «Дикая собака динго», который открыл актрису миру.
Московский Комсомолец 02:42
Происшествия

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 25 ноября в 04:15
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Происшествия

В Иркутске наградили подростка, спасшего девочку от педофила

REGNUM 01:11
Общество

В Петербурге началась церемония прощания с президентом СПбГУ Вербицкой

Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни.
РИА Новости 03:07
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

REGNUM вчера в 10:35
Армия и оружие

Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе

РИА Новости 00:46
Происшествия

Семиклассник устроил бесплатную раздачу ртути в приморской школе

Вести.Ru 02:50
Происшествия

Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью

По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.
Российская газета 02:45
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Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
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Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru вчера в 21:36
Экономика

Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль

Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.
РБК 03:48
Происшествия

В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший

Российская газета 03:52
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о возможной продаже магазинов Hamleys в России

Ведомости 01:38
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК 25 ноября в 15:19
Общество

Более половины молодых россиян заявили о желании уехать за границу

В сентябре 2019 года о желании переехать за границу на постоянное место жительства заявили 53% молодых людей этой возрастной категории (в 2014 году было лишь 22%).Аналогичные ответы дали и представители других возрастных групп.
Интерфакс вчера в 06:01
Политика

Медведев 5 декабря в прямом эфире подведет итоги работы правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря в прямом эфире на ТВ подведет итоги работы кабинета министров, расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 03:26
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МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ вчера в 10:00
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 25 ноября в 14:50
Политика

В Грузии заявили, что готовы к возобновлению авиасообщения с Россией

Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на источник в правительстве РФ сообщила, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в первой половине 2020 года.
ТАСС 02:51
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