«Реал» на своем поле принимал «ПСЖ» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. Первый мяч на 17-й минуте забил Карим Бензема. Этот гол стал для парижан первым пропущенным в нынешнем розыгрыше турнира.

«Реал» упустил победу над «ПСЖ» в домашнем матче Лиги чемпионов

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