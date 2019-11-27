Лига чемпионов
Sportbox.RU«Реал» упустил победу над «ПСЖ» в домашнем матче Лиги чемпионов
«Реал» на своем поле принимал «ПСЖ» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. Первый мяч на 17-й минуте забил Карим Бензема. Этот гол стал для парижан первым пропущенным в нынешнем розыгрыше турнира.
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