Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионатЛеонардо: не хочу верить, что это заговор против «ПСЖ»

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо прокомментировал судейство в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» (2:2) В конце первого тайма голкипер «Реала» Тибо Куртуа сбил форварда «ПСЖ» Мауро Икарди в своей штрафной и арбитр назначил пенальти, а также показал красную карточку голкиперу.
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Леонардо — о судействе в матче с «Реалом»: «Не хочу верить, что это заговор против «ПСЖ»

Sport24.ru00:23

Леонардо: не хочу верить, что это заговор против «ПСЖ»

Чемпионатвчера в 19:46

ВАР отменил красную Куртуа и пенальти «ПСЖ». Но не потому, что Куртуа не фолил 🤔

Sports.ruвчера в 16:30

Леонардо: «В последние годы судьи часто ошибаются в матчах „ПСЖ“»

Спорт-Экспрессвчера в 18:17

Спортдиректор «ПСЖ» — об отмененном пенальти в ворота «Реала»: «Не хочу верить, что это заговор против нас»

Sportbox.RUвчера в 18:48

Судья отменил пенальти в сторону «Реала» и красную карточку вратарю в ЛЧ

РБКвчера в 16:40

Спортивный директор «ПСЖ» рассказал о заговоре против команды

Газета.Ru00:59
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Политика

В Совфеде отреагировали на призыв глав МИД четырёх стран к России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины, которые призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».
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Преподаватель арестован по обвинению в педофилии в Ивановской области

Преподаватель вокала в детском доме творчества Ивановской области был арестован по обвинению в педофилии, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.
Газета.Ru вчера в 15:58
Происшествия

27 россиян пострадали в ДТП в Доминикане

Pravda.Ru вчера в 23:35
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Политика

Партия Порошенко выступила против возобновления закупок газа у России

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала отказаться от возобновления прямых закупок газа из России, которые, по мнению политической силы, являются «серьезной угрозой национальной безопасности государства».
РБК 02:18
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
Футбол

Сарри рассказал, почему не заменил Роналду

Главный тренер итальянского "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, почему не стал менять Криштиану Роналду в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико" (1:0).
ProstoProSport 01:35
Общество

В России зафиксировано рекордное число вакансий

Число вакансий в отечественных компаниях превысило миллион и сто тысяч — рекордное значение как минимум с 2016 года, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата по итогам II квартала текущего года.
РИА Новости вчера в 23:36
Здоровье

Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко

RT на русском вчера в 08:12
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Общество

В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на рабочий вторник, только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Известия вчера в 23:51
Общество

В России создадут систему для борьбы с воровством денег из банков

В России может появиться единая система антифрод-мониторинга, отслеживающая и замораживающая сомнительные денежные переводы.
ФедералПресс вчера в 21:25
Политика

Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж

Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
BFM.ru 02:16
Общество

Роскачество определило критерии выбора хурмы

Сотрудники Роскачества определили рекомендации по выбору хурмы в зимний период.
Известия 00:00
Культура

Артист Андрей Данилко со слезами покинул шоу талантов

Известный артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, внезапно покинул шоу талантов «X-фактор», сославшись на внутренние проблемы.
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Политика

NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму

Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова.
РИА Новости вчера в 17:47
Армия и оружие

Госдеп США захотел ввести санкции против ЧВК Вагнера

По словам помощника госсекретаря, санкции в отношении ЧВК Вагнера помогут разрешить ситуацию.
Lenta.ru 01:50
Культура

Путин поздравил Галину Польских с 80-летним юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил актрису кино и театра Галину Польских с 80-летним юбилеем.
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Бывший супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

Примечательно, что первой супругой Алдонина была популярная певица Юлия Началова, в браке с которой у футболиста родилась дочь Вера.
Дни24 вчера в 09:44
Общество

Ученые назвали продукты, спасающие от похмелья

РИА Новости вчера в 19:27
Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23

Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Чемпионат вчера в 13:25
Политика

Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России

Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
РБК 25 ноября в 13:05
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Умер заслуженный актер Виктор Семенов

Слово и Дело 25 ноября в 10:49
Спорт

Глава USADA Тайгарт требует отстранить Россию от Олимпиады-2020

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал отстранить Россию от Олимпийских игр 2020 года в Токио.
РИА Новости вчера в 23:12
Происшествия

Замглавы РАР Голосная освобождена, дело прекращено

Замглавы Росалкогольрегулирования Ирина Голосная выйдет на свободу из СИЗО. Такое решение принял Мосгорсуд.
Вести.Ru вчера в 09:50
Происшествия

Под Астраханью 14 человек пострадали в ДТП с автобусом и электричкой

В пресс-службе УМВД по региону РБК сообщили, что, по предварительной информации, пострадали 14 человек, пять из которых госпитализировали.
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Начались продажи бюджетного аналога Hyundai Santa Fe от Landwind

Цена Landwind Fengrong в базовой комплектации в Китае - всего 79900 юаней (724000 рублей), это в три раза дешевле, чем просят за оригинальный Hyundai Santa Fe 2019-го модельного года.
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Бывший муж Лолиты пришел на шоу к Шепелеву с адвокатами

Экс-супруг знаменитой российской певицы Лолиты Милявской пришел на популярное шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым.
ФАН вчера в 14:41
Общество

Программный расход: сработает ли новый план Минэкономразвития

Минэкономразвития предложило правительству новый «пакет критически необходимых структурных реформ», цель которого — повысить с 2021 года темпы экономического роста до 3% ВВП.
РБК 02:12
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На Кубани при пожаре в хозяйственной постройке погибли четыре человека

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