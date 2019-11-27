Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионатЛеонардо: не хочу верить, что это заговор против «ПСЖ»

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо прокомментировал судейство в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» (2:2) В конце первого тайма голкипер «Реала» Тибо Куртуа сбил форварда «ПСЖ» Мауро Икарди в своей штрафной и арбитр назначил пенальти, а также показал красную карточку голкиперу.
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Леонардо — о судействе в матче с «Реалом»: «Не хочу верить, что это заговор против «ПСЖ»

Sport24.ru00:23

Леонардо: не хочу верить, что это заговор против «ПСЖ»

Чемпионатвчера в 19:46

ВАР отменил красную Куртуа и пенальти «ПСЖ». Но не потому, что Куртуа не фолил 🤔

Sports.ruвчера в 16:30

Леонардо: «В последние годы судьи часто ошибаются в матчах „ПСЖ“»

Спорт-Экспрессвчера в 18:17

Спортдиректор «ПСЖ» — об отмененном пенальти в ворота «Реала»: «Не хочу верить, что это заговор против нас»

Sportbox.RUвчера в 18:48

Судья отменил пенальти в сторону «Реала» и красную карточку вратарю в ЛЧ

РБКвчера в 16:40

Спортивный директор «ПСЖ» рассказал о заговоре против команды

Газета.Ru00:59
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Политика

В Кремле заявили о цейтноте в работе над контрактом с «Нафтогазом»

Компании "Газпром" и "Нафтогаз" продолжают работать над заключением нового контракта, но времени осталось немного, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:07
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Главком ВМФ России угодил в скандал в Японии

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Футбол

Моуринью отметил действия болбоя, начавшего голевую атаку «Тоттенхэма»

После победы «Тоттенхэма» над «Олимпиакосом» (4:2) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов наставник лондонской команды Жозе Моуриньо поблагодарил болбоя за быструю реакцию.
Евро-футбол.ру 01:20
Здоровье

В России проверят обеспечение больных муковисцидозом лекарствами

Глава Минздрава России Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору проверить обеспечение пациентов с муковисцидозом необходимыми лекарствами.
RT на русском 05:15
Политика

Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.
Газета.Ru вчера в 07:07
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Суд в Швеции не удовлетворил апелляцию Газпрома в споре с Нафтогазом

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
РИА Новости 05:12
Общество

Audi сократит до 9,5 тыс. рабочих мест в Германии к 2025 году

Audi AG, входящая в группу Volkswagen, планирует сократить до 9,5 тысяч рабочих мест в Германии в период до 2025 года в рамках программы оптимизации операций, которая, как ожидают в компании, добавит к ее прибыли порядка 6 млрд евро в следующие 10 лет.
Интерфакс вчера в 09:21
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление о пытках студента сотрудниками ФСБ

Ранее телеканал "Дождь" сообщал, что студент первого курса философского факультета МГУ Марат Нигматулин заявил, что в среду, 20 ноября в библиотеке университета к нему подошли двое неизвестных мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
Pravda.Ru вчера в 14:05
Космос

На американском сегменте МКС сломался туалет

Ранее в СМИ появилась информация, что на МКС сломался туалет в американском сегменте и переполнен бак АСУ на российской части станции, из-за чего астронавты пользуются памперсами.
Интерфакс 04:30
Общество

Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра

В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Газета.Ru 04:42
Культура

Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию

РИА Новости вчера в 20:55
Кино

Вышел последний трейлер фильма «Достать ножи» Райана Джонсона

Культуромания 02:45
Происшествия

ФСБ задержала банду контрабандистов порохом

РБК 05:19
Политика

Украина пытается остановить «Северный поток-2» с помощью США

Украина надеется, что санкции США воспрепятствуют запуску "Северного потока-2", заявила заместитель главы украинского министерства иностранных дел Елена Зеркаль.
Вестник Кавказа вчера в 11:00
Кино

Сериал «Новый Папа» выйдет в январе 2020 года

Стала известна дата выхода сериала «Новый Папа»: продолжение «Молодого Папы» увидит свет на канале Sky 10 января 2020 года, а 13 января проект выйдет на HBO.
КиноПоиск 03:08
Футбол

Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ

Стал известен список кандидатов на премию «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку года в Российской премьер-лиге.
Матч ТВ 04:28
Армия и оружие

Одной из самых точных винтовок в РФ прибавили дальнобойности

В России создана новая модификация высокоточной снайперской винтовки Т-5000 — ORSIS-375CT.
REGNUM 00:53
Гаджеты

Процессорная система охлаждения SilentiumPC Fortis 3 RGB HE1425 рассчитана на процессоры с TDP 220 Вт

Под маркой SilentiumPC представлена улучшенная версия процессорной системы охлаждения Fortis 3. Она называется Fortis 3 RGB HE1425.
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Общество

Норвежцы: Мы кормим этим собак, а русские едят сами

Ранее норвежское издание Dagbladet заявляло, что «русский лосось» представляет опасность, его необходимо уничтожать, так как эта «чума и напасть» вытесняет из норвежских рек местные виды рыб.
Брянские новости 03:15
Армия и оружие

Названы сроки сдачи подводных лодок проекта 677 «Лада»

Две российские подводные лодки проекта 677 "Кронштадт" и "Великие Луки" будут переданы в состав Военно-морского флота РФ 25 ноября 2021 года.
Военное обозрение 02:24
Спорт

Песков призвал трезво оценивать ситуацию с возможными санкциями WADA

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в российском спорте из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском 04:19
Наука

В США прошли первые испытания лекарства от старения кожи

Ugpressa.ru вчера в 12:15
Армия и оружие

Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16

Газета.Ru вчера в 08:15
Политика

Меркель не покинет пост канцлера Германии досрочно

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не уйдет с поста досрочно и отработает свой срок полностью.
iReactor 04:42
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Армия и оружие

Асад назвал ликвидацию аль-Багдади США «прекрасной комедией»

Власти САР до сих пор не могут быть стопроцентно уверены в том, что «ликвидация» лидера ИГ1 (запрещена в РФ) Соединенными Штатами действительно состоялась.
Политическая Экспертиза 03:27
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Происшествия

Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
REGNUM 04:58
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ вчера в 10:00
Общество

ФСБ предупредила жителя Ижевска, пытавшегося продать военные секреты

Сотрудники ФСБ России вычислили жителя Ижевска, который пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных российских военно-космических разработках.
Газета.Ru 05:17
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