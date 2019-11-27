Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо прокомментировал судейство в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» (2:2) В конце первого тайма голкипер «Реала» Тибо Куртуа сбил форварда «ПСЖ» Мауро Икарди в своей штрафной и арбитр назначил пенальти, а также показал красную карточку голкиперу.

Леонардо: не хочу верить, что это заговор против «ПСЖ»

Футбол Моуринью отметил действия болбоя, начавшего голевую атаку «Тоттенхэма» После победы «Тоттенхэма» над «Олимпиакосом» (4:2) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов наставник лондонской команды Жозе Моуриньо поблагодарил болбоя за быструю реакцию.

Политика Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.

Общество Суд в Швеции не удовлетворил апелляцию Газпрома в споре с Нафтогазом Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.

Общество Audi сократит до 9,5 тыс. рабочих мест в Германии к 2025 году Audi AG, входящая в группу Volkswagen, планирует сократить до 9,5 тысяч рабочих мест в Германии в период до 2025 года в рамках программы оптимизации операций, которая, как ожидают в компании, добавит к ее прибыли порядка 6 млрд евро в следующие 10 лет.

Происшествия В МГУ прокомментировали заявление о пытках студента сотрудниками ФСБ Ранее телеканал "Дождь" сообщал, что студент первого курса философского факультета МГУ Марат Нигматулин заявил, что в среду, 20 ноября в библиотеке университета к нему подошли двое неизвестных мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.

Космос На американском сегменте МКС сломался туалет Ранее в СМИ появилась информация, что на МКС сломался туалет в американском сегменте и переполнен бак АСУ на российской части станции, из-за чего астронавты пользуются памперсами.

Кино Сериал «Новый Папа» выйдет в январе 2020 года Стала известна дата выхода сериала «Новый Папа»: продолжение «Молодого Папы» увидит свет на канале Sky 10 января 2020 года, а 13 января проект выйдет на HBO.

Политика Меркель не покинет пост канцлера Германии досрочно Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не уйдет с поста досрочно и отработает свой срок полностью.

Политика Госдума: Apple признала Крым российским Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".