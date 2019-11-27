Лига чемпионов
ЧемпионатЛеонардо: не хочу верить, что это заговор против «ПСЖ»
Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо прокомментировал судейство в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» (2:2) В конце первого тайма голкипер «Реала» Тибо Куртуа сбил форварда «ПСЖ» Мауро Икарди в своей штрафной и арбитр назначил пенальти, а также показал красную карточку голкиперу.
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ВАР отменил красную Куртуа и пенальти «ПСЖ». Но не потому, что Куртуа не фолил 🤔
Sports.ruвчера в 16:30
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