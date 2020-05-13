Коронавирус
BobsoccerЛеонид Федун: «К сожалению, выпишут нескоро»
Официальный сайт "Спартака" сообщил 7 мая о госпитализации Федуна. Глава "Спартака" сообщил интервью РИА Новости о том, что проведет в больнице еще длительное время, а чувствует себя пока не очень хорошо.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Заболевший коронавирусом Федун заявил, что его ещё не скоро выпишут из больницы
RT на русскомвчера в 06:06
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 03:21, Ашберн
Гаджеты
Samsung представила первый в мире смартфон с «квантовым» процессором
Суть технологии сводится к тому, что Quantum Random Number Generator или просто QRNG, генерирует случайные числа, основываясь исключительно на теории квантового шифрования.
The GEEK 02:39
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Единоборства
UFC. Тейшейра победил Смита в главном бою турнира Fight Night 171
В главном бою вечера сошлись бразилец Гловер Тейшейра и американец Энтони Смит.
Вести.Ru 02:49
Политика
В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о вероятности водного дефицита в стране и выступил за оптимизацию использования ресурсов, а также за экономное потребление воды, об этом сообщила пресс-служба СНБО.
РИА Новости вчера в 15:44
Общество
Российские медики выявили новое клиническое проявление коронавируса
27 апреля пациентка поступила в Федеральный научно-клинический центр (ФНКЦ) ФМБА России с типичными клиническими проявлениями новой коронавирусной инфекции (заложенность носа, повышение температуры тела до 38 градусов Цельсия, кашель, симптом "матового стекла" в легких), тест на COVID-19 был положительным.
Интерфакс 03:10
Общество
Минпросвещения перенесет ЕГЭ на более поздний срок, дата уточняется
"Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 06:36
Общество
Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 13:18
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
Общество
Павел Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Ранее сообщество разработчиков блокчейн-платформы Telegram Open Network объявило о старте работы собственного блокчейн-проекта Free TON.
Говорит Москва 12 мая в 13:21
Армия и оружие
В Китае восхитились прекрасно оснащенными войсками ПВО-ПРО России
"Чжунго цзюньван" проанализировали готовность РФ к воздушным угрозам. В Китае восхитились прекрасно оснащенными войсками ПВО-ПРО России.
Piter.tv вчера в 08:44
Происшествия
В Челябинской области умер пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, всего в регионе более 1,4 тысячи случаев COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:07
Общество
Названы последствия отказа Швеции от карантина
Несмотря на отказ от карантина, жителям страны рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать больших скоплений людей и поездок, а при симптомах оставаться дома.
Рамблер вчера в 11:51
Общество
В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса
Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
Экономика
В России построят 25 заводов для утилизации отходов
Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний.
Газета.Ru 02:39
Общество
Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей
В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 вчера в 13:50
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Общество
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
РИА Новости вчера в 22:11
Общество
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Происшествия
Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите
В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия вчера в 10:32
Происшествия
Подпольную мастерскую по изготовлению оружия закрыли в Томской области
Сотрудники управления ФСБ России по Томской области вместе с полицейскими пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов в регионе.
Газета.Ru 02:28
Здоровье
В Дагестане выявили недостаток лекарств и тестов в медучреждениях
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 01:16
Космос
Обломки китайской ракеты упали на африканские деревни
Обломки ступени китайской ракеты упали на африканские деревни.
Газета.Ru вчера в 10:20
Общество
Еще 1 821 человек вылечился после коронавируса в Москве
За сутки выписан 1 821 человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС 02:34
Экономика
«Газпром» впервые в истории начал работать в убыток
В первом квартале 2020 года «Газпром» впервые в истории начал работать себе в убыток, если считать по российским стандартам бухгалтерского учета (РБСУ).
Lenta.ru 02:08
Общество
Врач рассказала о риске заразиться коронавирусом в перчатках
Как рассказала "Пятому каналу" завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова, человек сам должен выбрать, какими перчатками пользоваться.
Российская газета 03:05
Футбол
Дзюба назвал лучшего нападающего в истории
По мнению Дзюбы, лучшим является бразилец Роналдо.
ГЛАС.RU вчера в 21:45
Общество
Мелик-Гусейнов назвал провокацией акцию на Сормовской подстанции СМП
Замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов назвал провокацией скандал на станции скорой помощи в Сормовском районе Нижнего Новгорода 13 мая.
Newsroom24 вчера в 11:58
Общество
ФНС запускает новые онлайн-услуги для уплаты налогов, пишут СМИ
Федеральная налоговая служба подготовила три цифровых продукта, которые должны упростить уплату налогов, пишет газета "Коммерсантъ".
РИА Новости 03:07
Здоровье
Врач рассказал об уникальных особенностях коронавируса
По словам специалиста, медики, которые лечат зараженных коронавирусом, находятся в положении боксера, который ведет бой с тенью — пока они лечат один процесс, коронавирус начинает поражать другие органы.
Московский Комсомолец 02:01