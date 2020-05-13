Коронавирус

BobsoccerBobsoccerЛеонид Федун: «К сожалению, выпишут нескоро»

Официальный сайт "Спартака" сообщил 7 мая о госпитализации Федуна. Глава "Спартака" сообщил интервью РИА Новости о том, что проведет в больнице еще длительное время, а чувствует себя пока не очень хорошо.
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Леонид Федун: К сожалению, еще не скоро выпишут из больницы

Спорт день за днемвчера в 11:59

Заболевший коронавирусом Федун заявил, что его ещё не скоро выпишут из больницы

RT на русскомвчера в 06:06

Федун: «К сожалению, еще не скоро выпишут, так что придется терпеть»

Sport24.ruвчера в 07:16

Леонид Федун: К сожалению, еще не скоро выпишут

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Федун поблагодарил игроков «Спартака» за ролик с поддержкой

Metaratingsвчера в 06:38

Леонид Федун, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём самочувствии

Чемпионат12 мая в 12:21

Леонид Федун о лечении от коронавируса: Чувствую себя не очень

Комсомольская правда12 мая в 07:17
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Гаджеты

Samsung представила первый в мире смартфон с «квантовым» процессором

Суть технологии сводится к тому, что Quantum Random Number Generator или просто QRNG, генерирует случайные числа, основываясь исключительно на теории квантового шифрования.
The GEEK 02:39
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Единоборства

UFC. Тейшейра победил Смита в главном бою турнира Fight Night 171

В главном бою вечера сошлись бразилец Гловер Тейшейра и американец Энтони Смит.
Вести.Ru 02:49
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Политика

В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о вероятности водного дефицита в стране и выступил за оптимизацию использования ресурсов, а также за экономное потребление воды, об этом сообщила пресс-служба СНБО.
РИА Новости вчера в 15:44
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Общество

Российские медики выявили новое клиническое проявление коронавируса

27 апреля пациентка поступила в Федеральный научно-клинический центр (ФНКЦ) ФМБА России с типичными клиническими проявлениями новой коронавирусной инфекции (заложенность носа, повышение температуры тела до 38 градусов Цельсия, кашель, симптом "матового стекла" в легких), тест на COVID-19 был положительным.
Интерфакс 03:10
Общество

Минпросвещения перенесет ЕГЭ на более поздний срок, дата уточняется

"Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 06:36
1,1K
Общество

Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 13:18
2K
Общество

Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
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Общество

Павел Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Ранее сообщество разработчиков блокчейн-платформы Telegram Open Network объявило о старте работы собственного блокчейн-проекта Free TON.
Говорит Москва 12 мая в 13:21
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Армия и оружие

В Китае восхитились прекрасно оснащенными войсками ПВО-ПРО России

"Чжунго цзюньван" проанализировали готовность РФ к воздушным угрозам. В Китае восхитились прекрасно оснащенными войсками ПВО-ПРО России.
Piter.tv вчера в 08:44
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Происшествия

В Челябинской области умер пациент с коронавирусом

Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, всего в регионе более 1,4 тысячи случаев COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:07
Общество

Названы последствия отказа Швеции от карантина

Несмотря на отказ от карантина, жителям страны рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать больших скоплений людей и поездок, а при симптомах оставаться дома.
Рамблер вчера в 11:51
2
Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
1,5K
Экономика

В России построят 25 заводов для утилизации отходов

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний.
Газета.Ru 02:39
290
Общество

Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей

В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 вчера в 13:50
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Политика

Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США

Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Общество

В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
РИА Новости вчера в 22:11
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Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

РБК вчера в 03:46
6,2K
Общество

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

ГЛАС.RU вчера в 09:15
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Происшествия

Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите

В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия вчера в 10:32
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Происшествия

Подпольную мастерскую по изготовлению оружия закрыли в Томской области

Сотрудники управления ФСБ России по Томской области вместе с полицейскими пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов в регионе.
Газета.Ru 02:28
Здоровье

В Дагестане выявили недостаток лекарств и тестов в медучреждениях

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 01:16
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Космос

Обломки китайской ракеты упали на африканские деревни

Обломки ступени китайской ракеты упали на африканские деревни.
Газета.Ru вчера в 10:20
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Общество

Еще 1 821 человек вылечился после коронавируса в Москве

За сутки выписан 1 821 человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС 02:34
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Экономика

«Газпром» впервые в истории начал работать в убыток

В первом квартале 2020 года «Газпром» впервые в истории начал работать себе в убыток, если считать по российским стандартам бухгалтерского учета (РБСУ).
Lenta.ru 02:08
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Общество

Врач рассказала о риске заразиться коронавирусом в перчатках

Как рассказала "Пятому каналу" завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова, человек сам должен выбрать, какими перчатками пользоваться.
Российская газета 03:05
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Футбол

Дзюба назвал лучшего нападающего в истории

По мнению Дзюбы, лучшим является бразилец Роналдо.
ГЛАС.RU вчера в 21:45
Общество

Мелик-Гусейнов назвал провокацией акцию на Сормовской подстанции СМП

Замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов назвал провокацией скандал на станции скорой помощи в Сормовском районе Нижнего Новгорода 13 мая.
Newsroom24 вчера в 11:58
128
Общество

ФНС запускает новые онлайн-услуги для уплаты налогов, пишут СМИ

Федеральная налоговая служба подготовила три цифровых продукта, которые должны упростить уплату налогов, пишет газета "Коммерсантъ".
РИА Новости 03:07
Здоровье

Врач рассказал об уникальных особенностях коронавируса

По словам специалиста, медики, которые лечат зараженных коронавирусом, находятся в положении боксера, который ведет бой с тенью — пока они лечат один процесс, коронавирус начинает поражать другие органы.
Московский Комсомолец 02:01
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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