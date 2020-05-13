Официальный сайт "Спартака" сообщил 7 мая о госпитализации Федуна. Глава "Спартака" сообщил интервью РИА Новости о том, что проведет в больнице еще длительное время, а чувствует себя пока не очень хорошо.

Политика Трамп прервал пресс-конференцию, повздорив с журналистами Американский президент Дональд Трамп устроил перебранку с журналистами и прервал пресс-конференцию, сообщает агентство AP. 183

Общество Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно. 3,3K

Происшествия Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора. 798

Общество Минпросвещения рекомендовало установить дистанцию между учениками школ Министерство просвещения рекомендовало школам обеспечить дистанцию между учащимися не менее 1,5 м. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК. 4

Политика Госдума приняла закон о дистанционном голосовании на выборах Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги". 656

Общество В Воронежской области продлили режим всеобщей самоизоляции до 31 мая Губернатор Воронежской области Александр Гусев своим указом продлил в регионе до 31 мая режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции в связи с ситуацией с коронавирусом. 8

Кино Второсортным назвали кинокритики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди Главную роль в фильме сыграл Том Харди, но, судя по первым 35 рецензиям, которые уже даны на эту кинокартину, его игра не спасла от провала киноленту. 32

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Кино Назван самый популярный фильм в период самоизоляции Дети чаще всего смотрят такие фильмы, как «Пушистый шпион», «Реальная белка», «Планета 51», «Король Лев», «Артур и война двух миров», «Как приручить дракона 3». Нужно отметить, что продолжительность смотрения детского контента увеличилась на 28%. 72

Экономика Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции Резкого обвала рубля ожидать не стоит, однако его укрепление возможно при наличии хороших новостей о восстановлении экономик России и Европы после пандемии коронавируса. 1

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Общество Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева заявил, что второй кассационный суд общей юрисдикции направил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр в Мосгорсуд. 6