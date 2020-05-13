Коронавирус
BobsoccerЛеонид Федун: «К сожалению, выпишут нескоро»
Официальный сайт "Спартака" сообщил 7 мая о госпитализации Федуна. Глава "Спартака" сообщил интервью РИА Новости о том, что проведет в больнице еще длительное время, а чувствует себя пока не очень хорошо.
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Общество
В России перенесут сроки проведения ЕГЭ
Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесено на более поздние сроки.
Известия 07:07
Шоу-бизнес
Екатерина Климова надеется примириться с Игорем Петренко на свадьбе детей
Надеется Климова на то, что когда-нибудь и с Игорем Петренко они вновь смогут общаться как друзья, искренне простив друг другу прежние обиды.
Вести.Ru 07:51
Политика
Трамп прервал пресс-конференцию, повздорив с журналистами
Американский президент Дональд Трамп устроил перебранку с журналистами и прервал пресс-конференцию, сообщает агентство AP.
МИР 24 вчера в 03:04
Происшествия
В Красноярске жертв изнасилования обвинили в нарушении самоизоляции
Полиция Красноярска составила административные протоколы о нарушении режима самоизоляции в отношении двух девушек, ставших жертвами изнасилования.
Российская газета 06:06
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно.
Повестка дня вчера в 11:07
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия 07:01
Происшествия
В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета
Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
REGNUM 07:15
Здоровье
Главврач больницы имени Филатова рассказал о важности ношения масок
Главный врач московской Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко рассказал о важности ношения медицинских масок.
RT на русском 08:03
Общество
Минпросвещения рекомендовало установить дистанцию между учениками школ
Министерство просвещения рекомендовало школам обеспечить дистанцию между учащимися не менее 1,5 м. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
РБК 07:55
Общество
Петербуржцы получат единовременные выплаты на покупку масок и перчаток
В Санкт-Петербурге более 1,8 жителей получат единовременную выплату на покупку медицинских масок и перчаток.
Что происходит 02:44
Кино
Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
Piter.tv вчера в 08:27
Общество
«Победа» поэтапно возобновит полеты по России с 1 июня
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") поэтапно возобновит полеты по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:03
Политика
Госдума приняла закон о дистанционном голосовании на выборах
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги".
РИА Новости 08:37
Общество
В Воронежской области продлили режим всеобщей самоизоляции до 31 мая
Губернатор Воронежской области Александр Гусев своим указом продлил в регионе до 31 мая режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции в связи с ситуацией с коронавирусом.
ТАСС 08:55
Шоу-бизнес
Муж Ксении Бородиной сменил имидж и стал копией Александра Петрова
Супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров сильно преобразился за период самоизоляции.
Городовой 08:07
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
Кино
Второсортным назвали кинокритики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Главную роль в фильме сыграл Том Харди, но, судя по первым 35 рецензиям, которые уже даны на эту кинокартину, его игра не спасла от провала киноленту.
Shraibikus News 06:28
Здоровье
962 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было выявлено 2996 случев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Красное знамя (Руза) 07:00
Здоровье
Более 40 случаев коронавируса выявили на Алтае за сутки
Врачи выявили 43 случая коронавируса в Алтайском крае за сутки, число инфицированных выросло до 770 человек, сообщили в оперштабе по региону.
ФАН 02:32
Кино
Назван самый популярный фильм в период самоизоляции
Дети чаще всего смотрят такие фильмы, как «Пушистый шпион», «Реальная белка», «Планета 51», «Король Лев», «Артур и война двух миров», «Как приручить дракона 3». Нужно отметить, что продолжительность смотрения детского контента увеличилась на 28%.
ToDay News Ufa вчера в 15:33
Экономика
Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции
Резкого обвала рубля ожидать не стоит, однако его укрепление возможно при наличии хороших новостей о восстановлении экономик России и Европы после пандемии коронавируса.
Рамблер 08:40
Экономика
Пострадавшим от пандемии предприятиям спишут налоги и страховые взносы
Индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса, в 2020 году сделают налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы.
Псковское агентство информации 11 мая в 10:06
Гаджеты
3D-карта AMD Radeon Pro VII получит 16 ГБ памяти HBM2
Адаптер можно будет использовать в многопроцессорных конфигурациях через мост Infinity Fabric Link с пропускной способностью 168 ГБ/с.
Megaobzor.com 08:57
Технологии
Sony превысила планку в 110 млн проданных копий PlayStation 4
С января по март Sony удалось продать еще 1,5 млн консолей текущего поколения, однако это меньше 2,6 млн систем, проданных компанией за аналогичный период прошлого года.
NewInform 05:18
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева заявил, что второй кассационный суд общей юрисдикции направил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр в Мосгорсуд.
РБК 08:40
Шоу-бизнес
61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз
Вокруг ТВ 08:29
Общество
В Екатеринбурге отмечено рекордное заражение медиков коронавирусом
Сообщается, что это рекордное для столицы Свердловской области заражение медиков.
Аргументы недели вчера в 08:31
Политика
Архангельская область и НАО договорились начать объединение
РИА Новости 08:22