Коронавирус

BobsoccerBobsoccerЛеонид Федун: «К сожалению, выпишут нескоро»

Официальный сайт "Спартака" сообщил 7 мая о госпитализации Федуна. Глава "Спартака" сообщил интервью РИА Новости о том, что проведет в больнице еще длительное время, а чувствует себя пока не очень хорошо.
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Леонид Федун о лечении от коронавируса: Чувствую себя не очень

Комсомольская правдавчера в 07:17

Федун: «К сожалению, еще не скоро выпишут, так что придется терпеть»

Sport24.ru07:16

Леонид Федун: К сожалению, еще не скоро выпишут

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Заболевший коронавирусом Федун рассказал о своем состоянии

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Заболевший коронавирусом Федун заявил, что его ещё не скоро выпишут из больницы

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Леонид Федун, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём самочувствии

Чемпионатвчера в 12:21

Федун поблагодарил игроков «Спартака» за ролик с поддержкой

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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 09:09, Ашберн
Общество

В России перенесут сроки проведения ЕГЭ

Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесено на более поздние сроки.
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Надеется Климова на то, что когда-нибудь и с Игорем Петренко они вновь смогут общаться как друзья, искренне простив друг другу прежние обиды.
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Политика

Трамп прервал пресс-конференцию, повздорив с журналистами

Американский президент Дональд Трамп устроил перебранку с журналистами и прервал пресс-конференцию, сообщает агентство AP.
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В Красноярске жертв изнасилования обвинили в нарушении самоизоляции

Полиция Красноярска составила административные протоколы о нарушении режима самоизоляции в отношении двух девушек, ставших жертвами изнасилования.
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Общество

Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно.
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Происшествия

Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
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Происшествия

В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета

Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
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Здоровье

Главврач больницы имени Филатова рассказал о важности ношения масок

Главный врач московской Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко рассказал о важности ношения медицинских масок.
RT на русском 08:03
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Общество

Минпросвещения рекомендовало установить дистанцию между учениками школ

Министерство просвещения рекомендовало школам обеспечить дистанцию между учащимися не менее 1,5 м. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
РБК 07:55
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Общество

Петербуржцы получат единовременные выплаты на покупку масок и перчаток

В Санкт-Петербурге более 1,8 жителей получат единовременную выплату на покупку медицинских масок и перчаток.
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Кино

Певцов ответил на критику фильма «На Париж»

Piter.tv вчера в 08:27
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Общество

«Победа» поэтапно возобновит полеты по России с 1 июня

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") поэтапно возобновит полеты по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:03
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Общество

Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

REGNUM 03:40
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Политика

Госдума приняла закон о дистанционном голосовании на выборах

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги".
РИА Новости 08:37
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Общество

В Воронежской области продлили режим всеобщей самоизоляции до 31 мая

Губернатор Воронежской области Александр Гусев своим указом продлил в регионе до 31 мая режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции в связи с ситуацией с коронавирусом.
ТАСС 08:55
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Шоу-бизнес

Муж Ксении Бородиной сменил имидж и стал копией Александра Петрова

Супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров сильно преобразился за период самоизоляции.
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Политика

Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
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Кино

Второсортным назвали кинокритики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди

Главную роль в фильме сыграл Том Харди, но, судя по первым 35 рецензиям, которые уже даны на эту кинокартину, его игра не спасла от провала киноленту.
Shraibikus News 06:28
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Киберспорт

В AC: Valhalla вернётся летальность атаки скрытым клинком

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Здоровье

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За все время в Подмосковье было выявлено 2996 случев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Красное знамя (Руза) 07:00
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Здоровье

Более 40 случаев коронавируса выявили на Алтае за сутки

Врачи выявили 43 случая коронавируса в Алтайском крае за сутки, число инфицированных выросло до 770 человек, сообщили в оперштабе по региону.
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Кино

Назван самый популярный фильм в период самоизоляции

Дети чаще всего смотрят такие фильмы, как «Пушистый шпион», «Реальная белка», «Планета 51», «Король Лев», «Артур и война двух миров», «Как приручить дракона 3». Нужно отметить, что продолжительность смотрения детского контента увеличилась на 28%.
ToDay News Ufa вчера в 15:33
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Экономика

Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции

Резкого обвала рубля ожидать не стоит, однако его укрепление возможно при наличии хороших новостей о восстановлении экономик России и Европы после пандемии коронавируса.
Рамблер 08:40
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Экономика

Пострадавшим от пандемии предприятиям спишут налоги и страховые взносы

Индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса, в 2020 году сделают налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы.
Псковское агентство информации 11 мая в 10:06
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Гаджеты

3D-карта AMD Radeon Pro VII получит 16 ГБ памяти HBM2

Адаптер можно будет использовать в многопроцессорных конфигурациях через мост Infinity Fabric Link с пропускной способностью 168 ГБ/с.
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Технологии

Sony превысила планку в 110 млн проданных копий PlayStation 4

С января по март Sony удалось продать еще 1,5 млн консолей текущего поколения, однако это меньше 2,6 млн систем, проданных компанией за аналогичный период прошлого года.
NewInform 05:18
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Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева заявил, что второй кассационный суд общей юрисдикции направил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр в Мосгорсуд.
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Шоу-бизнес

61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз

Вокруг ТВ 08:29
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Общество

В Екатеринбурге отмечено рекордное заражение медиков коронавирусом

Сообщается, что это рекордное для столицы Свердловской области заражение медиков.
Аргументы недели вчера в 08:31
Политика

Архангельская область и НАО договорились начать объединение

РИА Новости 08:22
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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