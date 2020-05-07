Вице-президент ЛУКОЙЛа и совладелец «Спартака» Леонид Федун был госпитализирован из-за коронавируса. Леониду Арнольдовичу Федуну, председателю совета директоров ФК «Спартак-Москва», поставлен диагноз коронавирусной инфекции.

Леонид Федун был госпитализирован с коронавирусом

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