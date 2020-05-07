Коронавирус

Evo-rus.comEvo-rus.comЛеонид Федун был госпитализирован с коронавирусом

Вице-президент ЛУКОЙЛа и совладелец «Спартака» Леонид Федун был госпитализирован из-за коронавируса. Леониду Арнольдовичу Федуну, председателю совета директоров ФК «Спартак-Москва», поставлен диагноз коронавирусной инфекции.
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«Заболеть коронавирусом — это трагедия». Как поддерживают Федуна, попавшего в больницу

Спорт-Экспрессвчера в 10:55

У Федуна — коронавирус, он госпитализирован. Что известно на данный момент

Sport24.ruвчера в 08:00

Миллиардер Федун заразился коронавирусом

Forbesвчера в 06:00

У Леонида Федуна обнаружили коронавирус

ТАССвчера в 06:03

Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом

Чемпионатвчера в 05:13

Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом

Metaratingsвчера в 05:12

Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом

Sports.ruвчера в 05:12
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Здоровье

829 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Подмосковье

За все время в Подмосковье было 2475 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО 06 мая в 04:26
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Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
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Общество

Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договор

В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности.
РБК 08:21
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Здоровье

Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе

Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при COVID-19.
РИА Новости 10:30
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Авто

В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»

Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня 07:45
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Общество

Смольный готовится продлить режим самоизоляции до конца мая

Собеседники "ДП" в администрации губернатора Петербурга подтвердили, что постановление о продлении режима самоизоляции до конца мая готовится и будет в ближайшее время издано.
DP.RU 09:10
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Общество

Российские пранкеры разыграли мэра Праги

BFM.ru 13:21
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
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Политика

Трамп раскритиковал вручение «Пулитцеровской премии» за ложь о России

Президент США Дональд Трамп раскритиковал вручение «Пулитцеровской премии» газете New York Times за фальшивые новости о России.
Профиль вчера в 20:29
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Происшествия

Владимира Воронцова взяли под стражу по обвинению в вымогательстве

Коммерсантъ 12:35
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Общество

Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
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Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова арестовали по делу о двойном убийстве

Интерфакс 05:55
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
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Здоровье

В ВОЗ заявили, что курение не защищает от коронавируса

Курение не защищает от вызываемого коронавирусом инфекционного заболевания (COVID-19) и увеличивает риск протекания заболевания в более тяжелой форме.
ТАСС 13:19
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Энергетика

В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru 06:58
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Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
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Общество

С 12 мая все суды в России возобновляют работу

Со вторника, 12 мая, все российские суды переходят на обычный график работы.
Московский Комсомолец 03:11
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Общество

ВОЗ не стала называть рынок в Ухане источником коронавируса

Всемирная организация здравоохранения не располагает доказательствами, что рынок в Ухане стал первоисточником нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта ВОЗ Питера Бена Эмбарека.
Газета.Ru 13:36
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Армия и оружие

США выведут часть сил из Саудовской Аравии

США намерено сократить военное присутствие в Саудовской Аравии.
Деловое.ТВ 04:47
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Общество

Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

РИА Новости 07:24
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Авто

Компания Mazda назвала преемника кроссовера Mazda CX-5

32CARS.ru 05 мая в 12:35
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Финансы

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 06:28
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
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Общество

В Новосибирской области режим самоизоляции будет продлен

Пик заболеваемости в сибирских регионах еще не наступил, поэтому после 11 мая так же будут действовать ограничительные меры, в том числе масочный режим.
Atas.info 01:54
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Общество

Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
ТАСС 13:50
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
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Общество

Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород

Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
Известия 09:58
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Общество

Ограничения в Москве продлили до 31 мая

Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
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Кино

Свежий взгляд на короля Артура: Netflix показал кадры из сериала «Проклятая»

Издание Entertainment Weekly опубликовало новые кадры фэнтези-сериала «Проклятая», главным персонажем которого станет Нимуэ, будущая Владычица озера и одна из героинь легенды о короле Артуре.
Киноафиша России 03:54
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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката

Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, подозреваемого в убийстве известного уральского адвоката Константина Янышева, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 14:07
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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