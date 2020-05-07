Москва, 7 мая 2020, 12:27 — REGNUM Владелец московского футбольного клуба «Спартак» и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун госпитализирован с заражением коронавирусом. Об этом 7 мая сообщается на сайте «Спартака».

Леонид Федун госпитализирован в связи с коронавирусом

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