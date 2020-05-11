Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатЛеонид Федун, госпитализированный с коронавирусом, идёт на поправку

7 мая было объявлено, что у Леонида Федуна было выявлено заражение коронавирусной инфекцией, после чего он был госпитализирован. В середине апреля стало известно, что Федун сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Госпитализированный с коронавирусом владелец ФК «Спартак» Федун идет на поправку

Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун, который на прошлой неделе был госпитализирован из-за заражения коронавирусной инфекцией, идет на поправку. Об этом ТАСС сообщил брат бизнесмена, член совета директоров красно-белых Андрей Федун.
ТАСС Спорт07:49

Подробнее о событии

Андрей Федун: Вроде с братом все нормально, идет на поправку, теперь слово медицине

Советский спорт09:26

Андрей Федун: «Брат идет на поправку»

Матч ТВ08:11

Брат Федуна рассказал о самочувствии владельца «Спартака»

Metaratings09:10

Андрей Федун: «Леонид идет на поправку. Ничего критичного»

Sports.ru08:50

Брат Леонида Федуна сообщил, что владелец «Спартака», госпитализированный с коронавирусом, идет на поправку

Sport24.ru08:44

Леонид Федун, госпитализированный с коронавирусом, идёт на поправку

Чемпионат08:28

Федун, ранее госпитализированный с коронавирусом, идёт на поправку

Sport.ru09:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 15:44, Ашберн
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин.
Lenta.ru 09:41
484
Общество

В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции

В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК 14:46
82
Технологии

Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10

Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад.
3DNews 04:59
24
Общество

Путин принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики

Президент России Владимир Путин принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.
Будущее России. Национальные проекты 09:42
Общество

Россияне поддержали разрешение прогулок и занятия спортом с 12 мая

Около 65-66% россиян расценили разрешение на прогулки и пробежки как самую оправданную меру, связанную с поэтапным снятием ограничений из-за пандемии.
Телеканал 360° 14:24
Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
162
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
1,1K
Наука

Почему мужчины чаще женщин заражаются коронавирусом

Помимо явных отличай между мужским организмом и женским, есть еще одно, обнаруженное исследователями Европейского общества кардиологов (ESC).
Live24 02:59
4
Политика

Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая

Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Осетия-Ирыстон 09:25
Общество

Названа причина сбоя в работе портала госуслуг

Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости 14:10
127
Здоровье

Правительство Дагестана дополнительно выделит 200 млн рублей на борьбу с COVID-19 и пневмонией

Решение было принято 11 мая в ходе очередного заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавируснойинфекции на территории Республики Дагестан.
РИА Дагестан 15:25
Общество

Стало известно, когда откроются магазины одежды и обуви в России

Магазины одежды и обуви откроются на первом этапе снятия «коронавирусных» ограничений, сообщил руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова 9 мая в интервью интернет-ресурсу «Стопкоронавирус.рф».
ИА Красная Весна 09 мая в 14:48
2,2K
Происшествия

В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке

Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости 09:01
230
Общество

Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:42
422
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Lenta.ru вчера в 09:11
926
Происшествия

В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям

РИА Новости 05:27
993
Театры

Путин поздравил оперного режиссера Дмитрия Чернякова с 50-летием

ТАСС 11:28
Общество

На Кубани продлили карантин до 23 мая

На Кубани местные власти продлили карантин до 23 мая.
Evo-rus.com 15:06
1,7K
Культура

В Петербурге скончалась старейшая актриса МДТ Светлана Григорьева

Старейшая актриса Малого драматического театра - Театра Европы Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни, сообщает официальный сайт театра.
Российская газета 11:27
2
Общество

ВОЗ: Большинство зараженных коронавирусом болеют в тяжелой форме

Исследования на антитела к COVID-19 показали, что большинство заболевших коронавирусом болеют в тяжелой форме.
Телеканал Санкт-Петербург 13:43
3
Общество

Названы новые требования к проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения ЕГЭ в условиях эпидемии Сovid-19: школьников будут рассаживать зигзагообразно на более дальнее расстояние, всем участникам экзамена будут измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком.
Ридус вчера в 07:35
652
Технологии

Valve готовит новую программу лояльности для пользователей Steam

По словам Джундика, компания работает над системой лояльности в Steam с предметами-наградами, баллами для прокачки уровней аккаунта и функцией добавления реакций к отзывам пользователей.
NewInform 10:45
1
Общество

Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
52
Общество

Мурманская область готова снять режим обязательной самоизоляции с 12 мая

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о готовности региона снять обязательный режим самоизоляции с 12 мая, но при этом будет введен обязательный масочный режим.
ТАСС 12:16
81
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
808
Экономика

Путин предложил списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал

Президент России Владимир Путин предложил малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям в пострадавших отраслях экономики списать налоговые платежи за II квартал текущего года.
Rambler News Service 10:20
156
Общество

Музеи Ленинградской области возобновят работу с 12 мая

Музеи Ленинградской области, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, вернутся к работе с 12 мая.
Известия 15:14
1
Общество

Глава Дагестана заявил о выходе республики на плато по коронавирусу

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил о выходе республики на плато по ситуации с коронавирусом.
RT на русском 14:31
14
Происшествия

Сотрудника СК в Волгограде задержали по делу о вымогательстве

Сотрудник территориального подразделения управления Следственного комитета России по Волгоградской области был задержан по делу о вымогательстве, которое совершила группа лиц.
Газета.Ru вчера в 17:15
59
Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
158
ещё по теме
Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное