Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун, который на прошлой неделе был госпитализирован из-за заражения коронавирусной инфекцией, идет на поправку. Об этом ТАСС сообщил брат бизнесмена, член совета директоров красно-белых Андрей Федун.

с чего всё началось

7 мая было объявлено, что у Леонида Федуна было выявлено заражение коронавирусной инфекцией, после чего он был госпитализирован. В середине апреля стало известно, что Федун сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом.

Леонид Федун, госпитализированный с коронавирусом, идёт на поправку

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