Коронавирус
ЧемпионатЛеонид Федун, госпитализированный с коронавирусом, идёт на поправку
7 мая было объявлено, что у Леонида Федуна было выявлено заражение коронавирусной инфекцией, после чего он был госпитализирован. В середине апреля стало известно, что Федун сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом.
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Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун, который на прошлой неделе был госпитализирован из-за заражения коронавирусной инфекцией, идет на поправку. Об этом ТАСС сообщил брат бизнесмена, член совета директоров красно-белых Андрей Федун.ТАСС Спорт07:49
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Путин вывел Россию из нерабочих дней с 12 мая
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Ани Лорак показала фото сдавшей ее в интернат мамы
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Московский Комсомолец 06:15
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В Нижегородской области сохраняется режим повышенной готовности
Дата прекращения самоизоляции не объявлена Режим повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19 будет действовать в Нижегородской области "до отмены", а не до определенной даты.
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Скончался бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев
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Ryazpressa.ru 05:15
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Общество
Названы регионы, где больше всего нарушают режим самоизоляции
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ИА Красная Весна 14:30
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Раскрыт новый способ передачи коронавируса
22 апреля сообщалось, что основным способом передачи коронавируса является воздух, а также различные предметы.
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Общество
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Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми, сообщает пресс-служба Кремля.
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С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость.
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Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней
Президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней.
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Специальная федеральная доплата будет установлена для соцработников с 15 апреля по 15 июля, заявил президент РФ Владимир Путин.
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