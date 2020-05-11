Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатЛеонид Федун, госпитализированный с коронавирусом, идёт на поправку

7 мая было объявлено, что у Леонида Федуна было выявлено заражение коронавирусной инфекцией, после чего он был госпитализирован. В середине апреля стало известно, что Федун сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом.
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с чего всё началось

Госпитализированный с коронавирусом владелец ФК «Спартак» Федун идет на поправку

Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун, который на прошлой неделе был госпитализирован из-за заражения коронавирусной инфекцией, идет на поправку. Об этом ТАСС сообщил брат бизнесмена, член совета директоров красно-белых Андрей Федун.
ТАСС Спорт07:49

Подробнее о событии

Андрей Федун: Вроде с братом все нормально, идет на поправку, теперь слово медицине

Советский спорт09:26

Федун, ранее госпитализированный с коронавирусом, идёт на поправку

Sport.ru09:14

Леонид Федун, госпитализированный с коронавирусом, идёт на поправку

Чемпионат08:28

Андрей Федун: «Леонид идет на поправку. Ничего критичного»

Sports.ru08:50

Брат Леонида Федуна сообщил, что владелец «Спартака», госпитализированный с коронавирусом, идет на поправку

Sport24.ru08:44

Брат Федуна рассказал о самочувствии владельца «Спартака»

Metaratings09:10

Андрей Федун: «Брат идет на поправку»

Матч ТВ08:11
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 20:22, Ашберн
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой

Говорит Москва 09 мая в 10:40
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Политика

Путин: с 12 мая в России завершится период нерабочих дней

В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин заявил, что с 12 мая в стране завершится период нерабочих дней.
Форпост Северо-Запад 09:30
Наука

Животные умеют различать симптомы разных заболеваний у человека

ФАН 07:14
Политика

Путин поручил возобновить работу базовых отраслей экономики

Путин отметил, что в этих отраслях занято большое количество сотрудников.
Интерфакс - Россия 09:35
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Общество

Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

Москва, 12 мая 2020, 01:16 — REGNUM Российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России, опубликованном 11 мая на официальном сайте ведомства.
REGNUM 18:16
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
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Общество

В Мурманской области с 12 мая отменяется режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Мурманской области отменят с 12 мая. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис на своей странице "ВКонтакте".
РЕН ТВ 12:38
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Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
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Музыка

Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за 1 миллион долларов

ТК Звезда 19:43
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Общество

Путин вывел Россию из нерабочих дней с 12 мая

Президент России Владимир Путин во время обращения к населению 11 мая объявил о выходе с 12 мая из нерабочих дней, которые продлились 1,5 месяца из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Чита.Ру 09:20
Единоборства

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом на UFC 249

Бой завершился техническим нокаутом в пятом раунде. На момент остановки боя Гэтжи лидировал согласно турнирным запискам.
Vprognoze.ru вчера в 03:48
Общество

Путин лично проконтролирует реализацию выплат медикам

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что лично проконтролирует вопросы выплат медикам в каждом регионе.
РИАМО 10:52
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Политика

Голикова заявила, что России придется жить с коронавирусной инфекцией

Темпы прироста выявленных случаев COVID-19 в России начали снижаться, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:23
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Шоу-бизнес

Ани Лорак показала фото сдавшей ее в интернат мамы

Популярная украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) опубликовала на своей станице в Instagram фотографию со своей мамой Жанной Васильевной.
Московский Комсомолец 06:15
Общество

В Нижегородской области сохраняется режим повышенной готовности

Дата прекращения самоизоляции не объявлена Режим повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19 будет действовать в Нижегородской области "до отмены", а не до определенной даты.
Коммерсантъ Нижний Новгород 16:30
7
Общество

Скончался бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев

С 2008 года по 2017 год Олег Ковалев занимал пост губернатора Рязанской области. Затем стал сенатором от региона.
Ryazpressa.ru 05:15
848
Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
452
Общество

Названы регионы, где больше всего нарушают режим самоизоляции

Среди регионов, жители которых наиболее часто нарушают режим самоизоляции, оказались Приморье и юг России, 11 мая со ссылкой на начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрия Валяева, сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 14:30
2,1K
Наука

Раскрыт новый способ передачи коронавируса

22 апреля сообщалось, что основным способом передачи коронавируса является воздух, а также различные предметы.
Lenta.ru 07:22
87
Общество

В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
108
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 16:10
1,4K
Общество

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
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Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
223
Фигурное катание

Хореограф Тутберидзе: жаль, что Трусова с родителями совершила ошибку

РИА Новости 05:20
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Общество

Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:58
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Экономика

Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза

С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость.
Газета.Ru 06:45
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Происшествия

12-летнего велосипедиста сбил водитель Toyota Vista в Южно-Сахалинске

39-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Vista, двигался в северном направлении по дворовому проезду, по улице Пограничной, в городе Южно-Сахалинске 08 мая 2020 года, в 17.45.
SakhalinMedia.ru 20:10
Происшествия

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

Вести.Ru 07:35
246
Общество

Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней

Президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней.
BFM.ru 10:04
145
Общество

Путин рассказал о федеральной доплате для соцработников

Специальная федеральная доплата будет установлена для соцработников с 15 апреля по 15 июля, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 09:35
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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