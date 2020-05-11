Коронавирус
ЧемпионатЛеонид Федун, госпитализированный с коронавирусом, идёт на поправку
7 мая было объявлено, что у Леонида Федуна было выявлено заражение коронавирусной инфекцией, после чего он был госпитализирован. В середине апреля стало известно, что Федун сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом.
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Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун, который на прошлой неделе был госпитализирован из-за заражения коронавирусной инфекцией, идет на поправку. Об этом ТАСС сообщил брат бизнесмена, член совета директоров красно-белых Андрей Федун.ТАСС Спорт07:49
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Не допустить распространения коронавирусной инфекции на Сахалине и Курилах призвана новая региональная инициатива оформление цифровых пропусков.
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Евразия Daily вчера в 02:18
Экономика
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РИА Новости 17:16
Наука
Почему мужчины чаще женщин заражаются коронавирусом
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Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии
"Хочу остановиться на суперфудах для нашего здоровья и иммунитета - это продукты из нашей традиционной кухни: квашеная капуста, богатая витамином С и антиоксидантами.
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В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
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Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом
Газета.Ru 15:15
Общество
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РБК 12:57
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Ученые разработали ИИ, который способен диагностировать COVID-19 без тестов
Ученые Королевского колледжа Лондона, Массачусетской больницы общего профиля и медицинской компании ZOE сумели разработать искусственный интеллект, способный диагностировать коронавирус без тестов.
АБН 19:27
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Кожемяко считает, что в Приморье рано ослаблять ограничения
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РИА Новости 21:41
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Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
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Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
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Путин вывел Россию из нерабочих дней с 12 мая
Президент России Владимир Путин во время обращения к населению 11 мая объявил о выходе с 12 мая из нерабочих дней, которые продлились 1,5 месяца из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова
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В Челябинской области продлён режим «самоизоляции»
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Путин поручил разработать план по восстановлению экономики
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