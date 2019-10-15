Футбол

Газета.RuГазета.RuФедун прокомментировал назначение Тедеско

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался о подписании контракта с главным тренером Доменико Тедеско. Функционер заявил, что кандидатура немецкого специалиста является выбором генерального директора клуба Томаса Цорна, с которым он согласен.
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Операция «Наследник». Тедеско или другой, Федуну сегодня без разницы

Sportbox.RUвчера в 03:45

У «Спартака» 5 поражений подряд в РПЛ. Хуже было лишь 15 лет назад

Матч ТВ05:32

Теперь отвечает Цорн. Федун четко сказал: Тедеско — выбор Томаса

Спорт-Экспрессвчера в 11:40

Народ не хочет платить за любовь. Как Федун избавляется от «Спартака»

Спорт день за днем12:08

«Когда занимаешься „Спартаком“ уже 20 лет, надежд нет». Федун рассказал, чего не хватает для побед

Sport24.ru15 октября в 15:12

Леонид Федун: «Задача „Спартака“ – выиграть РПЛ к 2022 году»

Бомбардир.ру15 октября в 15:00

Федун: задача — к 2022 году выиграть РПЛ или Кубок. А дальше слагаю полномочия

Чемпионат15 октября в 15:31
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Авто

Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры

Автоновости дня 15 октября в 05:21
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«Джокер» в мировом прокате собрал больше, чем в США

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал более популярным на международном рынке, чем в США, сообщает Collider.
РИА Новости 15 октября в 16:55
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Тимати и Анастасия Решетова стали родителями

О беременности Анастасии Решетовой стало известно в начале июня — пара поделилась трогательными снимками.
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Футбол

Матч «Барселона» — «Реал» может быть перенесен на 18 декабря

Спорт-Экспресс вчера в 16:28
Футбол

Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве

В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией.
РБК вчера в 15:28
Шоу-бизнес

Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера

По слухам, церемония состоялась во Франции. 38-летняя Дарья Жукова и 34-летний Ставрос Ниархос долго скрывали свои отношения от публики.
StarHit.ru 12:00
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Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда

Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себе руки в ходе заседания в Люблинском суде Москвы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 11:46
Шоу-бизнес

Муж Лолиты подал заявление на развод

Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Телеканал 360° 01:39
Армия и оружие

Российский военный спутник разделился на орбите

«Космос-2535» и «Космос-2536» выведены на орбиту ракетой-носителем легкого класса «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в Архангельской области 10 июля.
Популярная механика 05:40
Единоборства

Гвоздик и Бетербиев проведут самый захватывающий бой года

Подерутся два чемпиона мира в полутяжелом весе — Артур Бетербиев и Александр Гвоздик.
Спорт-Экспресс 17:10
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Российская газета 01:30
Политика

Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима

Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Взгляд.ру 10:19
Авто

Volvo представил электрокроссовер XC40 Recharge

Сегодня состоялась презентация первого полностью электрического кроссовера шведской компании под названием XC40 Recharge.
Тарантас Ньюс вчера в 15:30
Общество

«Яндекс» предупредил о последствиях закона о значимых информресурах

Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина сообщила, что изменения в акционерной структуре компании из-за законодательных инициатив приведут к тому, что компания перестанет развивать экспериментальные сервисы, пишет РБК.
Общественное телевидение России вчера в 16:56
Гаджеты

Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком

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Культура

В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова

В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru вчера в 08:40
Происшествия

Школьницу избили за напоминание о домашнем задании на Сахалине

На Сахалине одноклассники избили школьницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании, которая та забыла у них спросить.
Газета.Ru 05:51
Общество

Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости 08:12
Происшествия

Полицейские задержали вице-губернатора Тамбовской области

Независимый публицист 07:31
Авто

В России подешевели представительские автомобили

Средняя стоимость автомобиля представительского класса в России (с учетом подержанных) за последний год снизилась на 16% до 772 000 рублей, а самым популярным в сегменте остается Mercedes-Benz S-Class.
Автоновости дня 01:38
Единоборства

Отец Хабиба осудил жестокое нападение на Расула Мирзаева

FightTime.ru 15:10
Армия и оружие

Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии

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Армия и оружие

Появилось изображение российского САО «Мальва»

Военное обозрение 10:33
Хоккей

СКА обменяет Бывальцева и Кочеткова в «Витязь»

В ближайшее время СКА и «Витязь» совершат обмен. В клуб Петербурга перейдут голкипер Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой.
Gazeta.SPb 19:14
Армия и оружие

ООН приветствовала договоренности между США и Турцией

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что приветствует любые усилия по уменьшению напряженности.
Вести.Ru 16:41
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.
РИА Новости 17:18
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Южносахалинцев приглашают на финал арт-фестиваля «Заяви о себе»

Организаторы приглашают южносахалинцев посетить концерт и поддержать участников арт-фестиваля.
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Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи

В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
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Общество

В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
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Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции

Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.
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Леонид Арнольдович Федун
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
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