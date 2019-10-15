Футбол
Газета.RuФедун прокомментировал назначение Тедеско
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался о подписании контракта с главным тренером Доменико Тедеско. Функционер заявил, что кандидатура немецкого специалиста является выбором генерального директора клуба Томаса Цорна, с которым он согласен.
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«Когда занимаешься „Спартаком“ уже 20 лет, надежд нет». Федун рассказал, чего не хватает для побед
Sport24.ru15 октября в 15:12
Федун: задача — к 2022 году выиграть РПЛ или Кубок. А дальше слагаю полномочия
Чемпионат15 октября в 15:31
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Авто
Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры
Автоновости дня 15 октября в 05:21
Кино
«Джокер» в мировом прокате собрал больше, чем в США
Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал более популярным на международном рынке, чем в США, сообщает Collider.
РИА Новости 15 октября в 16:55
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
О беременности Анастасии Решетовой стало известно в начале июня — пара поделилась трогательными снимками.
Salt Mag вчера в 11:44
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» может быть перенесен на 18 декабря
Спорт-Экспресс вчера в 16:28
Футбол
Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве
В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией.
РБК вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера
По слухам, церемония состоялась во Франции. 38-летняя Дарья Жукова и 34-летний Ставрос Ниархос долго скрывали свои отношения от публики.
StarHit.ru 12:00
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда
Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себе руки в ходе заседания в Люблинском суде Москвы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 11:46
Шоу-бизнес
Муж Лолиты подал заявление на развод
Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Телеканал 360° 01:39
Армия и оружие
Российский военный спутник разделился на орбите
«Космос-2535» и «Космос-2536» выведены на орбиту ракетой-носителем легкого класса «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в Архангельской области 10 июля.
Популярная механика 05:40
Единоборства
Гвоздик и Бетербиев проведут самый захватывающий бой года
Подерутся два чемпиона мира в полутяжелом весе — Артур Бетербиев и Александр Гвоздик.
Спорт-Экспресс 17:10
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Российская газета 01:30
Политика
Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима
Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Взгляд.ру 10:19
Авто
Volvo представил электрокроссовер XC40 Recharge
Сегодня состоялась презентация первого полностью электрического кроссовера шведской компании под названием XC40 Recharge.
Тарантас Ньюс вчера в 15:30
Общество
«Яндекс» предупредил о последствиях закона о значимых информресурах
Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина сообщила, что изменения в акционерной структуре компании из-за законодательных инициатив приведут к тому, что компания перестанет развивать экспериментальные сервисы, пишет РБК.
Общественное телевидение России вчера в 16:56
Гаджеты
Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
IT-World 10:20
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru вчера в 08:40
Происшествия
Школьницу избили за напоминание о домашнем задании на Сахалине
На Сахалине одноклассники избили школьницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании, которая та забыла у них спросить.
Газета.Ru 05:51
Общество
Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости 08:12
Происшествия
Полицейские задержали вице-губернатора Тамбовской области
Независимый публицист 07:31
Авто
В России подешевели представительские автомобили
Средняя стоимость автомобиля представительского класса в России (с учетом подержанных) за последний год снизилась на 16% до 772 000 рублей, а самым популярным в сегменте остается Mercedes-Benz S-Class.
Автоновости дня 01:38
Единоборства
Отец Хабиба осудил жестокое нападение на Расула Мирзаева
FightTime.ru 15:10
Армия и оружие
Появилось изображение российского САО «Мальва»
Военное обозрение 10:33
Хоккей
СКА обменяет Бывальцева и Кочеткова в «Витязь»
В ближайшее время СКА и «Витязь» совершат обмен. В клуб Петербурга перейдут голкипер Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой.
Gazeta.SPb 19:14
Армия и оружие
ООН приветствовала договоренности между США и Турцией
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что приветствует любые усилия по уменьшению напряженности.
Вести.Ru 16:41
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.
РИА Новости 17:18
Музыка
Южносахалинцев приглашают на финал арт-фестиваля «Заяви о себе»
Организаторы приглашают южносахалинцев посетить концерт и поддержать участников арт-фестиваля.
SakhalinMedia.ru 19:30
Шоу-бизнес
Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи
В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
Рамблер 15:30
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия 15 октября в 23:50
Шоу-бизнес
Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции
Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.
Экспресс газета вчера в 07:21