Футбол

ЧемпионатЧемпионатФедун прокомментировал назначение Тедеско в «Спартак»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился мыслями о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.
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Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет

Вчера московский футбольный клуб «Спартак» официально представил нового тренера. Им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.
Комсомольская правда14 октября в 12:50

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У «Спартака» 5 поражений подряд в РПЛ. Хуже было лишь 15 лет назад

Матч ТВ05:32

Теперь отвечает Цорн. Федун четко сказал: Тедеско — выбор Томаса

Спорт-Экспрессвчера в 11:40

Федун: задача — к 2022 году выиграть РПЛ или Кубок. А дальше слагаю полномочия

Чемпионат15 октября в 15:31

Владелец «Спартака»: к 2022 году выиграем чемпионат России

Газета.Ru15 октября в 17:52

«Когда занимаешься „Спартаком“ уже 20 лет, надежд нет». Федун рассказал, чего не хватает для побед

Sport24.ru15 октября в 15:12

Операция «Наследник». Тедеско или другой, Федуну сегодня без разницы

Sportbox.RUвчера в 03:45

Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет

Комсомольская правда14 октября в 12:50
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Актуальные Новости вчера в 11:53
Происшествия

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в школьном туалете

В новосибирской школе №112 нашли тело старшеклассницы, сообщает местное издание VN.ru.
РБК 02:00
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Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском вчера в 12:38
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей в Екатеринбурге девушки

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области задержали в Челябинске троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, пропавшей 10 октября.
ТК Звезда 15 октября в 03:50
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru 15 октября в 14:48
Гаджеты

Стала известна себестоимость нового iPhone 11 Pro Max

Известно, что сегодня новенький iPhone 11 Pro Max на 512 гигабайт стоит 1249 долларов в США и 131 990 рублей в России (согласно данным на официальном сайте Apple).
Playboyrussia.com 03:49
Происшествия

Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию

ТАСС 03:48
Общество

Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию

Авиакомпания S7 получила допуск на выполнение рейсов в грузинский город Кутаиси. Об этом сообщается на сайте Росавиации.
ФАН вчера в 11:52
Авто

«Русский Прадо» от УАЗа: новые подробности

Российская газета 02:20
Общество

В Гидрометцентре рассказали, что ноябрь будет теплым

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидается на территории страны в ноябре.
Мой Брянск вчера в 01:30
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Авто

Volvo представила электрическую версию XC40

В прошлом году Volvo объявила о намерении представить свой первый массовый электромобиль в 2019 году, однако компания практически не раскрывала данных о нем. Теперь Volvo рассказала, что ее первым массовым полностью электрическим автомобилем станет модификация существующей модели XC40.
N+1 05:37
Транспорт

В ГИБДД поддержали идею повышения лимита скорости на платных трассах

REGNUM 03:25
Армия и оружие

В Венесуэле разбился истребитель Су-30

Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы разбился в штате Гуарико в центральной части страны, оба пилота погибли.
ТАСС 02:47
Политика

Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.
РИА Новости 04:36
Происшествия

Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать

РИА Новости 00:10
Наука

Дрон снял охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек

Использование горбатыми китами необычного способа добывания пищи недалеко от Аляски сняли специалисты Гавайского университета в Маноа.
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Технологии

Chernobylite появилась в раннем доступе в Steam

Полноценный релиз Chernobylite назначен на середину 2020 года. В данный момент ранняя версия игры в Steam доступна за 666 рублей.
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Политика

Верховная рада приняла закон о награде для обличителей коррупционеров

Согласно закону, обличитель коррупции имеет право на вознаграждение в размере 10% от размера взятки или причинённого коррупцией ущерба, но не более 3 тыс. минимальных прожиточных минимумов, что на данный момент составляет около 12,5 млн гривен или $504 тыс.
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Экономика

В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru вчера в 13:16
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Происшествия

СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100

Большинство пассажиров самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня.
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Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли рассекретили пол третьего ребенка

Ранее звездная пара стала счастливыми родителями девочек Джеймс и Инес.
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Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение-2020»

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Piter.tv вчера в 09:32
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«Сваты» сменят название после массового ухода актеров

Газета.Ru 04:05
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В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже

Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.
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Происшествия

Четверых фигурантов дела «Зимней вишни» предложили отпустить из СИЗО

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Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда вчера в 02:30
Политика

Володин рассказал о фактах вмешательствах во внутренние дела России

Россия, как и Венесуэла, столкнулась с вмешательством во внутренние дела.
REGNUM 02:49
Происшествия

В Нидерландах семья девять лет ждала конца света в подвале

РЕН ТВ 15 октября в 16:47
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Леонид Арнольдович Федун
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
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