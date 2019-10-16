Футбол

Вести.RuВести.RuЛеонид Федун подтвердил, что в 2023 году покинет «Спартак»

Президент и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун подтвердил журналистам, что покинет команду в 2023 году. В июне нынешнего года коммерсант уже заявлял, что после его ухода право на руководство будет передано болельщикам "красно-белых".
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Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет

Вчера московский футбольный клуб «Спартак» официально представил нового тренера. Им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.
Комсомольская правда14 октября в 12:50

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Владелец «Спартака»: к 2022 году выиграем чемпионат России

Газета.Ruвчера в 17:52

Леонид Федун: «В 2023 году я слагаю полномочия и команда ждет болельщиков»

Спорт-Экспрессвчера в 15:20

Федун: задача — к 2022 году выиграть РПЛ или Кубок. А дальше слагаю полномочия

Чемпионатвчера в 15:31

Федун исключил из целей «Спартака» на сезон борьбу за медали чемпионата

РБКвчера в 15:02

«Когда занимаешься „Спартаком“ уже 20 лет, надежд нет». Федун рассказал, чего не хватает для побед

Sport24.ruвчера в 15:12

Леонид Федун: «В 2023 году я слагаю полномочия»

Sportbox.RUвчера в 16:27

Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет

Комсомольская правда14 октября в 12:50
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Происшествия

Источник: глава Новочеркасска задержан и доставлен в Следственный комитет

ТАСС вчера в 16:48
Происшествия

В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах

Более четырех тысяч черепах, незаконно привезенных из Казахстана, нашли в гараже в Оренбурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:09
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Армия и оружие

Сирийская армия встретилась с отступающими американскими военными

Войска сирийской арабской армии встретились с отступающими американскими военными на трассе, соединяющей города Манбидж и Кобани на северо-востоке Сирии.
Дождь вчера в 01:39
Шоу-бизнес

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета 14 октября в 06:34
Политика

Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
РИА Новости вчера в 22:08
Общество

Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко

Госдума 24 октября рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко и направлении в суд возбужденного против него дела об административном правонарушении.
РЕН ТВ вчера в 06:18
Общество

Россияне простились с космонавтом Алексеем Леоновым

В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны простились с дважды Героем Советского Союза космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает «360».
Ридус вчера в 05:00
Культура

Кормухина подала в суд на Полину Гагарину за песню Цоя

Певица Ольга Кормухина обратилась в суд с иском против своей коллеги Полины Гагариной.
Народные новости вчера в 12:24
Общество

Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.
Lisa.ru вчера в 10:45
Происшествия

Жители Красноярска вышли на народный сход из-за циничного убийства

Несколько десятков человек вышли к зданию администрации города.
BFM.ru вчера в 12:22
Авто

Как выбрать надежный автосалон для покупки авто

Еще чаще люди хотят надежный автомобиль по хорошей цене.
Deita.ru вчера в 21:49
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости вчера в 12:05
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на прием на тук-туке

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на прием в столице Пакистана Исламабаде на моторикше.
Lenta.ru 00:27
Космос

Выход в открытый космос впервые совершат две женщины-астронавта

Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир совершат в четверг или в пятницу выход в космос с Международной космической станции (МКС) для замены одного из блоков системы энергопитания.
ТАСС вчера в 19:22
Шоу-бизнес

56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила фанатов фото в купальнике

56-летняя актриса Елена Валюшкина в последнее время будоражит фанатов своими публикациями.
Вечерний курьер вчера в 13:54
Шоу-бизнес

Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия 14 октября в 19:47
Транспорт

«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию

Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро.
Ведомости вчера в 16:53
Политика

Путин в Эр-Рияде начал переговоры с королем Саудовской Аравии

В Эр-Рияде начались переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.
Росбалт 14 октября в 07:59
Политика

В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам

Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru вчера в 19:49
Шоу-бизнес

Агния Кузнецова готовится стать мамой

Звезда фильма «Груз 200» и «Все умрут, а я останусь» Агния Кузнецова впервые станет мамой в 34 года, сообщил StarHit.
Пятый канал вчера в 13:46
Происшествия

В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь

Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru вчера в 15:57
Происшествия

Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ

Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.
Коммерсантъ вчера в 16:01
Авто

В октябре 8 компаний изменили цены на автомобили в России

В первой половине октября аналитики зафиксировали изменение цен на восемь официально представленных в России автомобильных марок.
SpeedMe вчера в 23:35
Происшествия

В ходе беспорядков в Каталонии за сутки пострадали более 70 человек

По меньшей мере 74 человека получили ранения в ходе акций протеста и беспорядков, прошедших во вторник в Каталонии, сообщает испанская радиовещательная и телевизионная корпорация RTVE.
РИА Новости вчера в 18:44
Общество

Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Технологии

Объяснена слабость юзеров к хранению неудачных фотографий на смартфоне

Средний юзер хранит в гаджете 952 фотографии, 22 процента из которых — размытые, темные или повторяющиеся изображения.
Lenta.ru вчера в 21:35
Политика

Елизавета II: Приоритетом британского правительства является Brexit

РЕН ТВ 14 октября в 08:11
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Леонид Арнольдович Федун
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
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