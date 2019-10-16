Футбол
Вести.RuЛеонид Федун подтвердил, что в 2023 году покинет «Спартак»
Президент и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун подтвердил журналистам, что покинет команду в 2023 году. В июне нынешнего года коммерсант уже заявлял, что после его ухода право на руководство будет передано болельщикам "красно-белых".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Вчера московский футбольный клуб «Спартак» официально представил нового тренера. Им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.Комсомольская правда14 октября в 12:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Леонид Федун: «В 2023 году я слагаю полномочия и команда ждет болельщиков»
Спорт-Экспрессвчера в 15:20
Федун: задача — к 2022 году выиграть РПЛ или Кубок. А дальше слагаю полномочия
Чемпионатвчера в 15:31
Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет
Комсомольская правда14 октября в 12:50
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 00:36, Вашингтон
Происшествия
Источник: глава Новочеркасска задержан и доставлен в Следственный комитет
ТАСС вчера в 16:48
Происшествия
В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
Более четырех тысяч черепах, незаконно привезенных из Казахстана, нашли в гараже в Оренбурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:09
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Армия и оружие
Сирийская армия встретилась с отступающими американскими военными
Войска сирийской арабской армии встретились с отступающими американскими военными на трассе, соединяющей города Манбидж и Кобани на северо-востоке Сирии.
Дождь вчера в 01:39
Шоу-бизнес
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета 14 октября в 06:34
Политика
Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
РИА Новости вчера в 22:08
Общество
Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко
Госдума 24 октября рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко и направлении в суд возбужденного против него дела об административном правонарушении.
РЕН ТВ вчера в 06:18
Общество
Россияне простились с космонавтом Алексеем Леоновым
В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны простились с дважды Героем Советского Союза космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает «360».
Ридус вчера в 05:00
Культура
Кормухина подала в суд на Полину Гагарину за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина обратилась в суд с иском против своей коллеги Полины Гагариной.
Народные новости вчера в 12:24
Общество
Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.
Lisa.ru вчера в 10:45
Происшествия
Жители Красноярска вышли на народный сход из-за циничного убийства
Несколько десятков человек вышли к зданию администрации города.
BFM.ru вчера в 12:22
Авто
Как выбрать надежный автосалон для покупки авто
Еще чаще люди хотят надежный автомобиль по хорошей цене.
Deita.ru вчера в 21:49
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости вчера в 12:05
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на прием на тук-туке
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на прием в столице Пакистана Исламабаде на моторикше.
Lenta.ru 00:27
Космос
Выход в открытый космос впервые совершат две женщины-астронавта
Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир совершат в четверг или в пятницу выход в космос с Международной космической станции (МКС) для замены одного из блоков системы энергопитания.
ТАСС вчера в 19:22
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила фанатов фото в купальнике
56-летняя актриса Елена Валюшкина в последнее время будоражит фанатов своими публикациями.
Вечерний курьер вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия 14 октября в 19:47
Транспорт
«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию
Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро.
Ведомости вчера в 16:53
Политика
Путин в Эр-Рияде начал переговоры с королем Саудовской Аравии
В Эр-Рияде начались переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.
Росбалт 14 октября в 07:59
Политика
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru вчера в 19:49
Шоу-бизнес
Агния Кузнецова готовится стать мамой
Звезда фильма «Груз 200» и «Все умрут, а я останусь» Агния Кузнецова впервые станет мамой в 34 года, сообщил StarHit.
Пятый канал вчера в 13:46
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru вчера в 15:57
Происшествия
Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ
Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.
Коммерсантъ вчера в 16:01
Авто
В октябре 8 компаний изменили цены на автомобили в России
В первой половине октября аналитики зафиксировали изменение цен на восемь официально представленных в России автомобильных марок.
SpeedMe вчера в 23:35
Происшествия
В ходе беспорядков в Каталонии за сутки пострадали более 70 человек
По меньшей мере 74 человека получили ранения в ходе акций протеста и беспорядков, прошедших во вторник в Каталонии, сообщает испанская радиовещательная и телевизионная корпорация RTVE.
РИА Новости вчера в 18:44
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Технологии
Объяснена слабость юзеров к хранению неудачных фотографий на смартфоне
Средний юзер хранит в гаджете 952 фотографии, 22 процента из которых — размытые, темные или повторяющиеся изображения.
Lenta.ru вчера в 21:35
Политика
Елизавета II: Приоритетом британского правительства является Brexit
РЕН ТВ 14 октября в 08:11