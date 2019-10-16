Футбол

Вести.RuВести.RuЛеонид Федун подтвердил, что в 2023 году покинет «Спартак»

Президент и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун подтвердил журналистам, что покинет команду в 2023 году. В июне нынешнего года коммерсант уже заявлял, что после его ухода право на руководство будет передано болельщикам "красно-белых".
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Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет

Вчера московский футбольный клуб «Спартак» официально представил нового тренера. Им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.
Комсомольская правда14 октября в 12:50

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Владелец «Спартака»: к 2022 году выиграем чемпионат России

Газета.Ruвчера в 17:52

Леонид Федун: «В 2023 году я слагаю полномочия и команда ждет болельщиков»

Спорт-Экспрессвчера в 15:20

Леонид Федун: «В 2023 году я слагаю полномочия»

Sportbox.RUвчера в 16:27

Федун исключил из целей «Спартака» на сезон борьбу за медали чемпионата

РБКвчера в 15:02

Федун: задача — к 2022 году выиграть РПЛ или Кубок. А дальше слагаю полномочия

Чемпионатвчера в 15:31

«Когда занимаешься „Спартаком“ уже 20 лет, надежд нет». Федун рассказал, чего не хватает для побед

Sport24.ruвчера в 15:12

Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет

Комсомольская правда14 октября в 12:50
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В Красноярске суд арестовал обвиняемого в избиении мужчины до смерти

Российская газета 01:48
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В России назначили первый штраф за фейковые новости

Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК вчера в 06:25
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Один из богатейших челябинских бизнесменов погиб в ДТП

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Кучеров и Василевский помогли «Тампе» победить «Монреаль» в матче НХЛ

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Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия 14 октября в 19:47
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Культура

Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину за «Кукушку» Цоя

Певица Ольга Кормухина подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
МИР 24 00:38
Футбол

Мостовой о сборных России и Украины: Одну игру выиграть может любой

Украинский футболист с долей язвительности отметил: «Мы не как Россия — обыграла Шотландию и будем всем рассказывать, что выиграем Евро», а призвал спокойнее отнестись к победе его команды.
Национальная служба новостей вчера в 10:19
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Единоборства

Нурмагомедов заявил, что оставаться непобедимым невозможно

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказал мнение, что невозможно всю карьеру оставаться непобеждённым.
RT на русском вчера в 12:16
Общество

Россиянам пообещали теплый ноябрь

В Краснодарском крае и южной части Крыма ожидается более низкая температура, чем обычно в ноябре.
Lenta.ru 01:05
Армия и оружие

Военная полиция России впервые патрулировала город Манбидж в Сирии

Российские военные полицейские впервые патрулировали сирийский город Манбидж в провинции Алеппо.
Известия 00:52
Политика

Дробыш и Лещенко оценили исполнение гимна РФ саудовским оркестром

ФАН вчера в 07:03
Космос

Российские ученые разрабатывают солнечный парусник: обзор прессы

Наиболее заметные статьи сегодняшней «Российской газеты» опубликованы на странице «Наука».
Амур.инфо вчера в 20:51
Общество

В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал

Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.
РБК вчера в 08:03
Здоровье

Специалисты рассказали о правилах питания на работе

В Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии рассказали RT, как правильно питаться на работе.
RT на русском вчера в 23:00
Общество

Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб

RT на русском вчера в 21:59
Политика

Путин пригласил Эрдогана в Россию

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 16:13
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика

В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам

Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru вчера в 19:49
Политика

Соперница Трампа обвинила США в использовании «Аль-Каиды»

Претендент на пост президента США от демократов конгрессмен Тулси Габбард заявила, что власти страны используют террористическую группировку «Аль-Каида» (запрещена в России) в борьбе с правительством президента Сирии Башара Асада.
Взгляд.ру 01:10
Экономика

ЦБ поможет банкам проверять благонадежность клиентов

ЦБ создаст специальную платформу для проверки благонадежности российских компаний для банков.
Ведомости вчера в 04:31
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Общество

Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Политика

МИД Украины выдумал объяснение встрече Эрдогана с Поклонской

МИД Украины выдумал объяснение встречи турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с российскими депутатами Госдумы из Крыма Русланом Бальбеком и Натальей Поклонской.
Народные новости 00:17
Футбол

Вратарь сборной Кипра пообещал болеть за Артема Дзюбу

Голкипер сборной Кипра Урко Пардо заявил, что теперь будет болеть за форварда российской сборной Артема Дзюбу в бомбардирской гонке отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Петербургский дневник вчера в 05:05
Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь

Lenta.ru вчера в 13:33
Армия и оружие

Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам

Утро.ru вчера в 15:00
Наука

Создан дешевый катализатор для получения водорода

Исследователи из Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики впервые показали, что дешевый катализатор может расщеплять воду и генерировать водород несколько часов подряд.
Индикатор вчера в 10:18
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
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