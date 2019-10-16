Футбол

Вести.RuВести.RuЛеонид Федун подтвердил, что в 2023 году покинет «Спартак»

Президент и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун подтвердил журналистам, что покинет команду в 2023 году. В июне нынешнего года коммерсант уже заявлял, что после его ухода право на руководство будет передано болельщикам "красно-белых".
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет

Вчера московский футбольный клуб «Спартак» официально представил нового тренера. Им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.
Комсомольская правда14 октября в 12:50

Подробнее о событии

Федун подтвердил, что покинет «Спартак». Болельщикам должно быть тревожно

Матч ТВ08:29

Операция «Наследник». Тедеско или другой, Федуну сегодня без разницы

Sportbox.RU03:45

Владелец «Спартака»: к 2022 году выиграем чемпионат России

Газета.Ruвчера в 17:52

Леонид Федун рассказал, когда покинет «Спартак»

Спорт-Экспрессвчера в 15:20

«Когда занимаешься „Спартаком“ уже 20 лет, надежд нет». Федун рассказал, чего не хватает для побед

Sport24.ruвчера в 15:12

Федун: задача — к 2022 году выиграть РПЛ или Кубок. А дальше слагаю полномочия

Чемпионатвчера в 15:31

Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет

Комсомольская правда14 октября в 12:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
Кино

Неизвестная угроза в новом ролике отечественной фантастики «Аванпост»

Создатели отечественного фантастического фильма «Аванпост» продолжают рассказывать о своей картине.
Мир фантастики 03:57
Политика

Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК

«Хочу ещё раз подчеркнуть: предложения по улучшению финансового состояния оборонных предприятий должны быть в первую очередь ориентированы на решение задач, связанных с диверсификацией производства», — цитирует его РИА Новости.
RT на русском 10:42
Игры

Дату выхода Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 перенесли

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выйдет позже изначально выбранной даты. Релиз состоится в 2020 году, но не в первом квартале.
CyberSport.ru 11:12
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26

По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.
RT на русском 10:09
Авто

В сети появились свежие снимки нового поколения Nissan X-Trail

Компания Nissan приступила к дорожным испытаниям кроссовера Nissan X-Trail нового поколения.
Автоновости дня 05:49
Политика

Песков оценил исполнение гимна России в Эр-Рияде

В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
REGNUM 06:40
Музыка

Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Происшествия

Обязанности задержанного главы Новочеркасска возложили на заммэра

В Ростовской области обязанности главы города Новочеркасска Игоря Зюзина, задержанного по подозрению во взятке, временно возложены на Ларису Конюшинскую, его первого зама.
Российская газета 10:55
Происшествия

В Красноярске арестовали второго подозреваемого в избиении до смерти

РИА Новости 02:10
Политика

Зеленский назвал неделю тишины условием для разведения сил в Донбассе

Газета.Ru 10:56
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Общество

Росавиация выдала S7 разрешение на полеты в Грузию

Росавиация выдала авиакомпании S7 допуск на полеты в Кутаиси (Грузия).
ТАСС 10:38
Происшествия

Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»

Российская газета 07:18
Футбол

Роналду в два раза обошёл Месси по заработку в Instagram

На втором месте в списке оказался капитан "Барселоны" Лионель Месси, но его заработок в два раза меньше — 21,2 млн евро, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на исследование Buzz Bingo.
Life.ru 06:23
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии

В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.
Дни24 вчера в 12:56
Общество

Российских детей защитят от падений из окон

По сведениям уполномоченных по правам ребенка в регионах, за три летних месяца 2019-го при падении из окон погибли 125 несовершеннолетних, из них 80 процентов — дети в возрасте до семи лет.
Lenta.ru 05:14
Происшествия

Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Футбол

Адриано сделал предложение своей девушке в туалете

Девушка нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано Екатерина Дорожко рассказала, как футболист сделал ей предложение руки и сердца.
Матч ТВ 10:52
Армия и оружие

Израиль тайно ударил по Сирии на фоне операции Турции

Израильская авиация воспользовалась эскалацией конфликта в Сирии, чтобы скрытно нанести удары по территории страны.
Lenta.ru 06:32
Общество

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
Экономика

Депутаты «развернули» предложения по «альткотельной» на доработку

15 октября на заседании комитета по ЖКХ в региональном парламенте депутаты в очередной раз обсуждали вопрос о переходе Ульяновска в ценовую зону теплоснабжения по методу "альтернативной котельной".
Ульяновск онлайн 09:11
Авто

В гамме Kia может появиться компактный кроссовер дешевле Seltos

Двигатели новинке Kia, вероятно, достанутся от Venue: в Индии кроссовер Hyundai доступен с бензиновыми атмосферной «четверкой» Kappa 1.2 (83 л.с.) и «турботройкой» 1.0 T-GDI (120 л.с.), а также с турбодизелем 1.4 CRDI (90 л.с.). Базовый мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой», остальные – с 6МКП.
Колёса.ru вчера в 09:08
Армия и оружие

Брошенная военная база попала в объектив

Видеоролики из Сирии вызвали возмущение пользователей Twitter Пользователи соцсетей из США обсуждают выложенные в сеть ролики, на которых журналисты российских СМИ изучают спешно брошенную американскими военными базу в Сирии.
Коммерсантъ 10:00
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Общество

Суд вернул компании по аренде автомобилей иск к ФБК на 1 млрд рублей

Из-за акций протеста, прошедших в июле и в августе в Москве, несколько компаний и предприятий подали иски к ФБК и оппозиционерам.
Ведомости 10:34
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Космос

Люди никогда не выйдут за пределы солнечной системы – нобелевский лауреат

Новоиспечённый нобелевский лауреат, швейцарский астрофизик, почётный профессор Университета Женевы Мишель Майор заявил, что путешествие за пределы солнечной системы невозможно.
Страницы Воронежской культуры вчера в 14:38
Футбол

Агуэро попал в автомобильную аварию

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.
Чемпионат 10:35
Гаджеты

Samsung анонсировал смартфон с торчащим наружу вырезом с камерами

Смартфон будет отличаться от предыдущих моделей выступом вверху экрана, на котором будут расположены фронтальная камера, разговорный динамик, сенсор приближения и другие датчики.
Planet Today 09:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
В НовостяхВ поиске Яндекса
Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное