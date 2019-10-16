Футбол
Вести.RuЛеонид Федун подтвердил, что в 2023 году покинет «Спартак»
Президент и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун подтвердил журналистам, что покинет команду в 2023 году. В июне нынешнего года коммерсант уже заявлял, что после его ухода право на руководство будет передано болельщикам "красно-белых".
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с чего всё началось
Вчера московский футбольный клуб «Спартак» официально представил нового тренера. Им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.Комсомольская правда14 октября в 12:50
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Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет
Комсомольская правда14 октября в 12:50
Федун: задача — к 2022 году выиграть РПЛ или Кубок. А дальше слагаю полномочия
Чемпионатвчера в 15:31
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Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
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Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
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В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 02:55
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Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины
Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Стало известно, что жительница Екатеринбурга была найдена мертвой.
Экспресс газета вчера в 06:27
Политика
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Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, которые приедут в Анкару с рабочим визитом, встретятся с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и главой МИДа Мевлютом Чавушоглу.
Коммерсантъ 08:45
Здоровье
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"Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
Medical Note вчера в 10:21
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В Литве объявили о подготовке «обмена шпионами» с РФ
В Литве на финальной стадии подготовка обмена осуждённого за шпионаж Николая Филипченко с заключёнными под стражу в России по аналогичным обвинениям Евгением Матайтисом и Аристидасом Тамошайтисом, сообщило сегодня со ссылкой на неназванные собственные источники прибалтийское новостное агентство BNS.
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Общество
Пластический хирург назвал Беллу Хадид самой красивой женщиной в мире
Британский пластический хирург Джулиан Де Сильва составил рейтинг самых красивых женщин среди знаменитостей.
Salt Mag 09:28
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ 08:23
Политика
Глава ДНР прокомментировал разведение сил в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что минские соглашения по Донбассу могут быть выполнены лишь при условии роспуска всех властных структур Украины и "демонтажа ее больной государственности".
Газета.Ru 08:21
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Происшествия
Грузия выдаст России хакера, подозреваемого в причастности к убийству
Ранее подозреваемый в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной гражданин России Сумбаев после задержания в Тбилиси попросил у грузинских властей предоставить ему убежище.
РИА Новости 07:24
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Путин потребовал отчета о тратах на ликвидацию последствий паводков
Президент Владимир Путин потребовал у правительства предоставить отчет о том, как были потрачены средства на помощь пострадавшим от наводнений в Иркутской области.
РБК 08:29
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Политика
Песков оценил исполнение гимна России в Эр-Рияде
В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
REGNUM 06:40
Футбол
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Группа В Прогноз: вместе с Украиной выйдет Португалия Украина впервые в своей истории напрямую отобралась в финальную часть Евро.
Матч ТВ 01:57
Армия и оружие
Канада приостановила поставки оружия в Турцию
Правительство Канады приняло решение временно прекратить поставки вооружений в Турцию из-за проведения Анкарой операции «Источник мира» на севере Сирийской Арабской республики.
Страна Советов on-line 06:40
Политика
Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
Пристайко назвал «формулу Штайнмайера» «болезненным компромиссом» и выразил надежду, что этот документ не нанесет сильного ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины.
Lenta.ru вчера в 01:09
Политика
Турция ответит на санкции США, заявил Чавушоглу
Анкара даст ответ на санкции США, введенные против нее из-за турецкой операции в Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости 09:25
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН вчера в 11:39
Гаджеты
Caviar представила iPhone 11 Pro с водолазкой Стива Джобса
Компания Caviar показала новую линейку дизайнов iPhone 11 Pro Superior.
News.ru 06:37
Шоу-бизнес
Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции
Состояние Анастасии Заворотнюк после операции заметно улучшилось, рассказали друзья актрисы.
РИА Новости 03:06
Футбол
Месси вручили шестую «Золотую бутсу»
Аргентинский форвард получил «Золотую бутсу» в шестой раз в карьере и в третий раз подряд. В прошлом сезоне Месси забил 36 голов.
LiveSport.ru 08:59
Общество
Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет
Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
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Футбол
Джорджевич рассказал о кумире детства и любимом чемпионате
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич ответил на вопросы болельщиков в сторис клубного инстаграма, рассказав о своем футбольном кумире и любимом чемпионате.
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Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Политика
Эрдоган сообщил об альтернативах истребителям F-35
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