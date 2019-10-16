Футбол

Вести.RuВести.RuЛеонид Федун подтвердил, что в 2023 году покинет «Спартак»

Президент и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун подтвердил журналистам, что покинет команду в 2023 году. В июне нынешнего года коммерсант уже заявлял, что после его ухода право на руководство будет передано болельщикам "красно-белых".
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Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет

Вчера московский футбольный клуб «Спартак» официально представил нового тренера. Им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.
Комсомольская правда14 октября в 12:50

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Федун подтвердил, что покинет «Спартак». Болельщикам должно быть тревожно

Матч ТВ08:29

Операция «Наследник». Тедеско или другой, Федуну сегодня без разницы

Sportbox.RU03:45

Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет

Комсомольская правда14 октября в 12:50

Леонид Федун рассказал, когда покинет «Спартак»

Спорт-Экспрессвчера в 15:20

«Когда занимаешься „Спартаком“ уже 20 лет, надежд нет». Федун рассказал, чего не хватает для побед

Sport24.ruвчера в 15:12

Федун: задача — к 2022 году выиграть РПЛ или Кубок. А дальше слагаю полномочия

Чемпионатвчера в 15:31

Владелец «Спартака»: к 2022 году выиграем чемпионат России

Газета.Ruвчера в 17:52
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Происшествия

Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге

Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
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Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Происшествия

В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 02:55
Происшествия

Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины

Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Стало известно, что жительница Екатеринбурга была найдена мертвой.
Экспресс газета вчера в 06:27
Политика

Эрдоган отказался встречаться с Пенсом и Помпео

Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, которые приедут в Анкару с рабочим визитом, встретятся с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и главой МИДа Мевлютом Чавушоглу.
Коммерсантъ 08:45
Здоровье

О чем предупреждает «ком в горле»

"Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
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Политика

В Литве объявили о подготовке «обмена шпионами» с РФ

В Литве на финальной стадии подготовка обмена осуждённого за шпионаж Николая Филипченко с заключёнными под стражу в России по аналогичным обвинениям Евгением Матайтисом и Аристидасом Тамошайтисом, сообщило сегодня со ссылкой на неназванные собственные источники прибалтийское новостное агентство BNS.
REGNUM 08:53
Общество

Пластический хирург назвал Беллу Хадид самой красивой женщиной в мире

Британский пластический хирург Джулиан Де Сильва составил рейтинг самых красивых женщин среди знаменитостей.
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Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ 08:23
Политика

Глава ДНР прокомментировал разведение сил в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что минские соглашения по Донбассу могут быть выполнены лишь при условии роспуска всех властных структур Украины и "демонтажа ее больной государственности".
Газета.Ru 08:21
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Происшествия

В Москве задержана учительница коррекционной школы, избивавшая детей

Вести.Ru 04:58
Происшествия

Грузия выдаст России хакера, подозреваемого в причастности к убийству

Ранее подозреваемый в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной гражданин России Сумбаев после задержания в Тбилиси попросил у грузинских властей предоставить ему убежище.
РИА Новости 07:24
Политика

Путин потребовал отчета о тратах на ликвидацию последствий паводков

Президент Владимир Путин потребовал у правительства предоставить отчет о том, как были потрачены средства на помощь пострадавшим от наводнений в Иркутской области.
РБК 08:29
Происшествия

Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
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В Красноярске арестовали второго подозреваемого в избиении до смерти

РИА Новости 02:10
Политика

Песков оценил исполнение гимна России в Эр-Рияде

В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
REGNUM 06:40
Футбол

Россия и Украина уже на Евро. Мы знаем, кто составит им компанию

Группа В Прогноз: вместе с Украиной выйдет Португалия Украина впервые в своей истории напрямую отобралась в финальную часть Евро.
Матч ТВ 01:57
Армия и оружие

Канада приостановила поставки оружия в Турцию

Правительство Канады приняло решение временно прекратить поставки вооружений в Турцию из-за проведения Анкарой операции «Источник мира» на севере Сирийской Арабской республики.
Страна Советов on-line 06:40
Политика

Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»

Пристайко назвал «формулу Штайнмайера» «болезненным компромиссом» и выразил надежду, что этот документ не нанесет сильного ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины.
Lenta.ru вчера в 01:09
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Турция ответит на санкции США, заявил Чавушоглу

Анкара даст ответ на санкции США, введенные против нее из-за турецкой операции в Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
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Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя

Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
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Caviar представила iPhone 11 Pro с водолазкой Стива Джобса

Компания Caviar показала новую линейку дизайнов iPhone 11 Pro Superior.
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Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции

Состояние Анастасии Заворотнюк после операции заметно улучшилось, рассказали друзья актрисы.
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Футбол

Месси вручили шестую «Золотую бутсу»

Аргентинский форвард получил «Золотую бутсу» в шестой раз в карьере и в третий раз подряд. В прошлом сезоне Месси забил 36 голов.
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Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет

Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
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Джорджевич рассказал о кумире детства и любимом чемпионате

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич ответил на вопросы болельщиков в сторис клубного инстаграма, рассказав о своем футбольном кумире и любимом чемпионате.
Sport24.ru 08:47
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«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
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Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
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Эрдоган сообщил об альтернативах истребителям F-35

Коммерсантъ вчера в 20:49
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Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
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