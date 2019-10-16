Вчера московский футбольный клуб «Спартак» официально представил нового тренера. Им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.

с чего всё началось

Президент и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун подтвердил журналистам, что покинет команду в 2023 году. В июне нынешнего года коммерсант уже заявлял, что после его ухода право на руководство будет передано болельщикам "красно-белых".

Леонид Федун подтвердил, что в 2023 году покинет «Спартак»

Происшествия Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.

Общество Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс".

Происшествия Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Стало известно, что жительница Екатеринбурга была найдена мертвой.

Политика Эрдоган отказался встречаться с Пенсом и Помпео Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, которые приедут в Анкару с рабочим визитом, встретятся с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и главой МИДа Мевлютом Чавушоглу.

Здоровье О чем предупреждает «ком в горле» "Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.

Политика В Литве объявили о подготовке «обмена шпионами» с РФ В Литве на финальной стадии подготовка обмена осуждённого за шпионаж Николая Филипченко с заключёнными под стражу в России по аналогичным обвинениям Евгением Матайтисом и Аристидасом Тамошайтисом, сообщило сегодня со ссылкой на неназванные собственные источники прибалтийское новостное агентство BNS.

Общество Пластический хирург назвал Беллу Хадид самой красивой женщиной в мире Британский пластический хирург Джулиан Де Сильва составил рейтинг самых красивых женщин среди знаменитостей.

Музыка Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение» Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".

Политика Глава ДНР прокомментировал разведение сил в Донбассе Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что минские соглашения по Донбассу могут быть выполнены лишь при условии роспуска всех властных структур Украины и "демонтажа ее больной государственности".

Общество Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.

Происшествия Грузия выдаст России хакера, подозреваемого в причастности к убийству Ранее подозреваемый в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной гражданин России Сумбаев после задержания в Тбилиси попросил у грузинских властей предоставить ему убежище.

Политика Путин потребовал отчета о тратах на ликвидацию последствий паводков Президент Владимир Путин потребовал у правительства предоставить отчет о том, как были потрачены средства на помощь пострадавшим от наводнений в Иркутской области.

Происшествия Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.

Политика Песков оценил исполнение гимна России в Эр-Рияде В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Футбол Россия и Украина уже на Евро. Мы знаем, кто составит им компанию Группа В Прогноз: вместе с Украиной выйдет Португалия Украина впервые в своей истории напрямую отобралась в финальную часть Евро.

Армия и оружие Канада приостановила поставки оружия в Турцию Правительство Канады приняло решение временно прекратить поставки вооружений в Турцию из-за проведения Анкарой операции «Источник мира» на севере Сирийской Арабской республики.

Политика Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера» Пристайко назвал «формулу Штайнмайера» «болезненным компромиссом» и выразил надежду, что этот документ не нанесет сильного ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины.

Политика Турция ответит на санкции США, заявил Чавушоглу Анкара даст ответ на санкции США, введенные против нее из-за турецкой операции в Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Культура Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».

Гаджеты Caviar представила iPhone 11 Pro с водолазкой Стива Джобса Компания Caviar показала новую линейку дизайнов iPhone 11 Pro Superior.

Футбол Месси вручили шестую «Золотую бутсу» Аргентинский форвард получил «Золотую бутсу» в шестой раз в карьере и в третий раз подряд. В прошлом сезоне Месси забил 36 голов.

Общество Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».

Футбол Джорджевич рассказал о кумире детства и любимом чемпионате Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич ответил на вопросы болельщиков в сторис клубного инстаграма, рассказав о своем футбольном кумире и любимом чемпионате.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.