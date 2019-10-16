Вчера московский футбольный клуб «Спартак» официально представил нового тренера. Им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.

с чего всё началось

Президент и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун подтвердил журналистам, что покинет команду в 2023 году. В июне нынешнего года коммерсант уже заявлял, что после его ухода право на руководство будет передано болельщикам "красно-белых".

Леонид Федун подтвердил, что в 2023 году покинет «Спартак»

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