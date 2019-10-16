Футбол
Вести.RuЛеонид Федун подтвердил, что в 2023 году покинет «Спартак»
Президент и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун подтвердил журналистам, что покинет команду в 2023 году. В июне нынешнего года коммерсант уже заявлял, что после его ухода право на руководство будет передано болельщикам "красно-белых".
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с чего всё началось
Вчера московский футбольный клуб «Спартак» официально представил нового тренера. Им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.Комсомольская правда14 октября в 12:50
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Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет
Комсомольская правда14 октября в 12:50
Леонид Федун: «В 2023 году я слагаю полномочия и команда ждет болельщиков»
Спорт-Экспрессвчера в 15:20
Федун: задача — к 2022 году выиграть РПЛ или Кубок. А дальше слагаю полномочия
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Общество
Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года
Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.
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Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев начнет отвод сил в Донбассе только после семи дней тишины.
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Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
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Футбол
Швеция — Испания 1:1
Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 16:36
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Lenta.ru вчера в 14:45
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В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия 14 октября в 19:15
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Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
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Экспресс газета 14 октября в 06:34
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
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Кремль назвал «неожиданной» идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР
Напомним, днем ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила о готовности Украины выполнять политическую часть минских соглашений только после выполнения нескольких требований, в том числе «роспуска квазигруппировок ЛНР и ДНР».
Коммерсантъ 06:12
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
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Грузия передаст России хакера Сумбаева
Вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани распорядилась экстрадировать в РФ хакера Ярослава Сумбаева, который на родине проходит по делу об убийстве следователя Евгении Шишкиной.
ТАСС 06:25
Политика
Горсовет Харькова поддержал «формулу Штайнмайера»
Горсовет Харькова в среду, 16 октября, принял обращение к президенту Украины Зеленскому, Верховной раде и депутатам местных советов в поддержку "формулы Штайнмайера".
ИА Новороссия 05:28
Шоу-бизнес
Цискаридзе узнал о предполагаемом внебрачном сыне
19-летний Тимур Акперов Заур оглы объявил себя сыном знаменитого артиста балета. Весть уже передали Николаю Цискаридзе.
Дни.ру 14 октября в 11:47
Армия и оружие
Эсминец США зашел в Черное море
Телеканал Санкт-Петербург 13 октября в 04:40
Политика
Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.
Газета.Ru 03:09
Транспорт
Стала известна дата открытия трассы М-11 Москва-Петербург
Первый замминистра транспорта России Иннокентий Алафинов назвал сроки запуска трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:31
Общество
Ренато Усатый заявил об отсутствии связей с экс-полковником Захарченко
Лидер молдавской Нашей партии и экс-мэр второго по величине города Молдавии Бельцы Ренато Усатый заявил РБК, что не знаком с бывшим полковником МВД Дмитрием Захарченко и не имел отношения к группе «1520».
РБК 05:36
Политика
Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на коне
Глава КНДР Ким Чен Ын поднялся на гору Пэктусан, которая является самой высокой на Корейском полуострове и считается у местных жителей священной, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:44
Происшествия
В Петербурге женщина расчленила соседа и вывезла останки на маршрутке
Осознав, что мужчина скончался, женщина расчленила его тело и вывезла в пакетах на Канонерский остров.
Российская газета 04:50
Космос
NASA представило скафандры для Луны
Телеканал 360° вчера в 21:24
Происшествия
Кировский омбудсмен взял под контроль ситуацию со сбитым мальчиком
Уполномоченный по правам ребёнка в Кировской области Владимир Шабардин сообщил, что аппарат омбудсмена взял на особый контроль ситуацию со сбитым полицейским шестилетним мальчиком.
RT на русском 05:20
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В Кремле не планируют создавать «зеленую» партию
Кроме создания новой партии, добавили в РБК, возможно включение экологической повестки в программы "Единой России" и "Справедливой России".
Вести.Ru 05:55
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян не знают о Грете Тунберг
Согласно результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство слышавших о Грете Тунберг россиян считают, что шведская экоактивистка слабо понимает последствия своих действий и находится под влиянием других людей.
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Здоровье
Эксперты рассказали, как правильно питаться на работе
Эксперты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии рассказали RT, как правильно питаться на работе.
РИА Новости 03:27
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Умный динамик проследит за дыханием ребенка во время сна с помощью белого шума
Используя широкий спектр микрофонов, система может отслеживает отраженный от тела ребенка белый шум.
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СК потребовал арестовать новых фигурантов «дела 27 июля»
Следственный комитет попросил суд арестовать пять новых фигурантов «дела 27 июля», задержанных по обвинениям в применении насилия против представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
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Политика
Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку
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Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков
Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".
Народные новости вчера в 20:10