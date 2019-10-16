Футбол

Вести.RuВести.RuЛеонид Федун подтвердил, что в 2023 году покинет «Спартак»

Президент и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун подтвердил журналистам, что покинет команду в 2023 году. В июне нынешнего года коммерсант уже заявлял, что после его ухода право на руководство будет передано болельщикам "красно-белых".
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Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет

Вчера московский футбольный клуб «Спартак» официально представил нового тренера. Им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.
Комсомольская правда14 октября в 12:50

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«Когда занимаешься „Спартаком“ уже 20 лет, надежд нет». Федун рассказал, чего не хватает для побед

Sport24.ru15 октября в 15:12

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Спорт-Экспрессвчера в 11:40

Владелец «Спартака»: к 2022 году выиграем чемпионат России

Газета.Ru15 октября в 17:52

У «Спартака» 5 поражений подряд в РПЛ. Хуже было лишь 15 лет назад

Матч ТВ05:32

Леонид Федун: «В 2023 году я слагаю полномочия»

Sportbox.RU15 октября в 16:27

Федун: задача — к 2022 году выиграть РПЛ или Кубок. А дальше слагаю полномочия

Чемпионат15 октября в 15:31

Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет

Комсомольская правда14 октября в 12:50
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В интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звездам спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.
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