Футбол
Вести.RuЛеонид Федун подтвердил, что в 2023 году покинет «Спартак»
Президент и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун подтвердил журналистам, что покинет команду в 2023 году. В июне нынешнего года коммерсант уже заявлял, что после его ухода право на руководство будет передано болельщикам "красно-белых".
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с чего всё началось
Вчера московский футбольный клуб «Спартак» официально представил нового тренера. Им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.Комсомольская правда14 октября в 12:50
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«Когда занимаешься „Спартаком“ уже 20 лет, надежд нет». Федун рассказал, чего не хватает для побед
Sport24.ru15 октября в 15:12
Федун: задача — к 2022 году выиграть РПЛ или Кубок. А дальше слагаю полномочия
Чемпионат15 октября в 15:31
Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет
Комсомольская правда14 октября в 12:50
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