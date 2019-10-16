Футбол

Вести.RuВести.RuЛеонид Федун подтвердил, что в 2023 году покинет «Спартак»

Президент и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун подтвердил журналистам, что покинет команду в 2023 году. В июне нынешнего года коммерсант уже заявлял, что после его ухода право на руководство будет передано болельщикам "красно-белых".
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Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет

Вчера московский футбольный клуб «Спартак» официально представил нового тренера. Им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.
Комсомольская правда14 октября в 12:50

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Владелец «Спартака»: к 2022 году выиграем чемпионат России

Газета.Ruвчера в 17:52

Леонид Федун: «В 2023 году я слагаю полномочия и команда ждет болельщиков»

Спорт-Экспрессвчера в 15:20

Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет

Комсомольская правда14 октября в 12:50

Федун исключил из целей «Спартака» на сезон борьбу за медали чемпионата

РБКвчера в 15:02

Федун: задача — к 2022 году выиграть РПЛ или Кубок. А дальше слагаю полномочия

Чемпионатвчера в 15:31

Леонид Федун: «В 2023 году я слагаю полномочия»

Sportbox.RUвчера в 16:27

«Когда занимаешься „Спартаком“ уже 20 лет, надежд нет». Федун рассказал, чего не хватает для побед

Sport24.ruвчера в 15:12
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Армия и оружие

В ООН заявили о возросших рисках ядерной войны

В мире увеличиваются риски ядерной конфронтации, о чем заявляют многие аналитические организации и эксперты по контролю над вооружениями.
Профиль вчера в 17:02
Транспорт

«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%

Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Политика

В Чечне отреагировали на сообщения о «зачистке» окружения Кадырова

Чеченские власти считают «фейком» сообщения о задержаниях представителей властных структур республики, которые якобы входят в ближайшее окружение Рамзана Кадырова.
URA.Ru 14 октября в 13:16
Происшествия

Пропавшая после продажи автомобиля екатеринбурженка найдена мертвой

За короткий отрезок времени машина пропавшей девушки была найдена в Челябинске у перекупщиков.
В городе R вчера в 06:08
Происшествия

В Красноярске арестовали второго подозреваемого в избиении до смерти

РИА Новости 02:10
Политика

В России хотят отменить мораторий на смертную казнь

Законопроект об отмене моратория на смертную казнь намерена внести на рассмотрение Госдумы фракция "Справедливая Россия".
PrimaMedia.ru вчера в 06:05
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 01:47
Армия и оружие

Военная полиция РФ провела первое патрулирование в Манбидже

Вести.Ru 02:10
Общество

Церемонию прощания с Николаем Булакиным решено продлить

Из-за огромного количества людей, пришедших отдать дань памяти мэру Абакана Николаю Булакину, церемонию прощания в драмтеатре решено продлить - возможно, до 14:00.
Республиканская Телевизионная Сеть 02:06
Культура

Ольга Кормухина подаст в суд на Полину Гагарину за песню Цоя

Певица Ольга Кормухина заявила, что подала исковое заявление в суд против Полины Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя "Кукушка".
GreatLove 03:08
Происшествия

Учительница задержана в Москве за жестокое обращение со школьником

Московские полицейские задержали школьную учительницу по подозрению в жестоком обращении с 11-летним учеником, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Интерфакс вчера в 18:01
Политика

На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко

Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 03:20
Происшествия

В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь

В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Lenta.ru вчера в 11:59
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Гаджеты

В сети появилась первая фотография видеокарты Radeon RX 5500

RX 5500 отсылает указанную модель адаптера к ОЕМ, поэтому пока непонятно, появится ли она на глобальном рынке.
Anonsens 14 октября в 04:45
Политика

Эксперты при главе ЦИК предложили поменять законы о выборах

С залогом и без фильтра Экспертная группа из четырех человек при главе ЦИК Элле Памфиловой сформировала предложения по реформе системы выборов.
РБК вчера в 23:00
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Гаджеты

Google представила смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL

На мероприятии Made by Google в Нью-Йорке компания Google анонсировала четвертое поколение своих смартфонов – Pixel 4 и Pixel 4 XL.
MobiDevices вчера в 11:25
Армия и оружие

Названа дата первого применения оружия беспилотником «Охотник»

Российский тяжелый беспилотник "Охотник" впервые применит оружие в 2020 году в ходе испытаний на полигоне в Ахтубинске.
РЕН ТВ вчера в 20:49
Армия и оружие

ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой

Известия вчера в 21:41
Политика

Польские националисты выигрывают выборы в парламент страны

Выборы в Парламент (Сейм и Сенат) Республики Польша прошли в воскресенье, 13 октября.
Чистовик 13 октября в 22:42
Армия и оружие

Минобороны показало карту расстановки сил в Сирии

Журналистская правда вчера в 11:45
Политика

Зеленский сменил начальника госохраны

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Оцерклевича с должности начальника государственной охраны Украины.
Rambler News Service 03:14
Политика

Глава Кении планирует провести встречу с Путиным на саммите в Сочи

Глава Кении Ухуру Кениата посетит саммит Россия-Африка, который состоится в Сочи на следующей неделе.
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Авто

На продажу выставили редкий дизельный ВАЗ-2104

Во Владивостоке выставили на продажу редчайший универсал ВАЗ-2104 с дизельным двигателем.
Автоновости дня 14 октября в 23:20
Культура

Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова

Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Ведомости вчера в 17:12
Политика

МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК вчера в 07:43
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Общество

Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Экономика

Суд арестовал акции принадлежащей президенту ЦСКА сети поликлиник

Арбитражный суд Москвы наложил арест на 100% сети поликлиник «Медис», принадлежащей компании «Союз» президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
РБК 03:04
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
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