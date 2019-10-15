Вчера московский футбольный клуб «Спартак» официально представил нового тренера. Им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.

с чего всё началось

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о назначении нового главного тренера, а также подтвердил, что в 2023 году он покинет клуб. В интервью "Комсомольской правде" Леонид Федун рассказал о назначении главным тренером Доменико Тедеско.

Федун назвал среди задач «Спартака» победу в чемпионате к 2022 году

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