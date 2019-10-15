Футбол
Российская газетаФедун назвал среди задач «Спартака» победу в чемпионате к 2022 году
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о назначении нового главного тренера, а также подтвердил, что в 2023 году он покинет клуб. В интервью "Комсомольской правде" Леонид Федун рассказал о назначении главным тренером Доменико Тедеско.
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Вчера московский футбольный клуб «Спартак» официально представил нового тренера. Им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.Комсомольская правда14 октября в 12:50
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Федун: задача — к 2022 году выиграть РПЛ или Кубок. А дальше слагаю полномочия
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Леонид Федун: «В 2023 году я слагаю полномочия и команда ждет болельщиков»
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Комсомольская правда14 октября в 12:50
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 08:16, Вашингтон
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В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Дженнифер Энистон завела Instagram
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Меган Маркл и принц Гарри посетили церемонию WellChild Awards
Накануне вечером Меган и Гарри посетили церемонию WellChild Awards, которая прошла в Лондоне.
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На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение
Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».
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По версии следствия, в карман на ошейнике кота закладывались наркотические средства и психотропные вещества, которые тот и должен был пронести в колонию, рассказала "РГ" пресс-секретарь управления судебного департамента по Тульской области Ольга Дячук.
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Эксперт заявил, что ошибки в анализе сбитого под Кировом мальчика нет
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик.
RT на русском 06:29
Политика
Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР
Идея Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданной для всех участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:12
Политика
Ким Чен Ын на белом коне поднялся на священную гору Пэктусан
Лидер КНДР Ким Чен Ын поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан верхом на белом коне «по первому снегу».
РБК 07:02
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На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
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REGNUM 04:18
Экономика
Выручка Huawei за девять месяцев выросла на 24,4%
Выручка китайской телекоммуникационной корпорации Huawei от продаж с января по сентябрь текущего года выросла на 24,4%, до 610,8 млрд юаней ($85,6 млрд по курсу на конец сентября).
ТАСС 04:57
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Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков
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Киберспорт
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Илью Lil Ильюка, Александра nofear Чурочкина и Заура Cooman Шахмурзаева отправили в запас Winstrike Team по Dota 2. Новую команду соберет Арсений ArsZeeqq Усов, который стал тренером коллектива.
CyberSport.ru 04:17
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Происшествия
В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 02:55
Экономика
ЛУКОЙЛ станет платить акционерам больше
До сих пор компания платила дивиденды дважды в год (по итогам девяти месяцев и всего года) в размере не менее 25% чистой прибыли по МСФО, хотя в последние годы этот уровень, как правило, был выше (в 2018 году ЛУКОЙЛ заплатил 30% чистой прибыли).
Коммерсантъ 07:43
Здоровье
В Челябинске школу закрыли на карантин из-за пневмонии
По данным пресс-службы Роспотребнадзора, по состоянию на 11 октября из-за заболеваемости ОРВИ и пневмонией были закрыты на карантин четыре класса в четырех школах, из них один – в школе №100, а также гимназии № 26, школах №137 и №93.
Polit74.ru 06:44
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В инстаграме Заворотнюк рассказали о болезни актрисы
Аккаунт был создан для борьбы со сплетнями и слухами о болезни актрисы. Новый пост подтверждает, что Заворотнюк проходила курс лечения.
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Илон Маск примет участие в краснодарском бизнес-форуме
Российская газета 06:45
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Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости вчера в 08:58
Общество
Звезда сериала «Солдаты» арестована в Москве
50-летняя Юрасова, сыгравшая жену прапорщика Шматко в сериале "Солдаты", была задержана в одном из московских фитнес-центров.
Газета.Ru 07:26
Общество
Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет
Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
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Заворотнюк отказалась от вакцины, которой лечили Фриске
Близкие семьи Анастасии Заворотнюк рассказали, что актриса отказалась лечиться вакциной, которая несколько лет назад продлила жизнь Жанне Фриске.
Рамблер 00:32
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика
Эрдоган заявил, что не будет встречаться с Пенсом в Анкаре
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что не намерен встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом, который прибудет с рабочим визитом в турецкую столицу.
ТАСС 07:38
Экономика
ЦБ отметил замедление роста инфляции до 4%
"Если за последние 12 месяцев реальные доходы сократились на примерно на 0,3%, а цены выросли на 4,5%, то люди восприняли рост инфляции как больший", - поясняет генеральный директор ИК "Иволга Капитал" Андрей Хохрин.
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Петров признался, что оказывал знаки внимания Асмус
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