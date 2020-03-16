Коронавирус

Sport.ruSport.ruФедун призвал досрочно завершить чемпионат России

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун выразил мнение, что в связи с пандемией коронавируса не стоит продолжать нынешний чемпионат России. По его мнению, следует подводить итоги, исходя из турнирного положения клубов на конец 22-го тура.
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с чего всё началось

Федун: «Пандемия только начинается. Наверное, надо РПЛ заканчивать и подводить итоги по текущему положению»

Думаю, в лучшем случае до середины лета это все продлится, и это оптимистичный прогноз. Наверное, надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению. Да, к сожалению, «Спартак» останется без еврокубков в таком случае.
Sport24.ru10:13

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Константин Лепехин – о досрочном чемпионстве: «Зенит» не нуждается в каких-то подачках

Спорт день за днем15:10

Регламент не предусматривает досрочное завершение РПЛ

Спорт-Экспресс14:38

Владелец ФК «Спартак» Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России

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РБК10:48

Федун предложил досрочно завершить розыгрыш Тинькофф РПЛ

Матч ТВ10:38

Федун: «Пандемия только начинается. Наверное, надо РПЛ заканчивать и подводить итоги по текущему положению»

Sport24.ru10:13

Федун призвал досрочно завершить чемпионат России

Sport.ru11:27
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Общество

ВОЗ заявила о почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

За 15 марта первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в девяти новых странах: семь стран в Африке, одна страна в Европе и еще одна страна в Америке.
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Украина заявила о провокации в Черном море

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Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь

Обновлено в 13:11 Цены на сотовую связь могут вырасти, если государство не компенсирует бесплатный доступ клиентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".
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КХЛ на неделю приостановила Кубок Гагарина

Сегодня вечером Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю.
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В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

Двухлетняя девочка просидела двое суток одна в квартире с телом умершей матери в Москве, сейчас ребенка передали тете.
ТАСС 18:17
Политика

МИД: Тысячи туристов не могут вернуться в Россию из-за коронавируса

МИД России подтвердил информацию о том, что из-за коронавируса тысячи российских туристов не могут вернуться домой.
Взгляд.ру 12:22
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Российская экономика испытывает двойной удар: на нее влияет падение цены на нефть и коронавирус.
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Зеленский не исключил введения на Украине режима ЧП из-за COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил введения при необходимости режима черезвычайного положения на территории страны из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 18:13
Общество

Московские кинотеатры будут продавать не больше 50 билетов на сеанс

Представитель объединенной киносети отметил, что киносеть будет контролировать количество реализуемых билетов как в кассах кинотеатров, так и проданных через онлайн-сервисы.
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Политика

CureVac опровергла слухи о попытках Трампа переманить ее ученых в США

Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что Трамп пытается переманить ученых CureVac, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, в Соединенные Штаты.
РИА Новости 18:39
Спорт

Минспорт запретил все международные соревнования в России

С 16 марта Министерство спорта отменяет все международные спортивные мероприятия на территории России из-за коронавируса.
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Общество

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Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство.
Lenta.ru вчера в 18:17
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Оливейра победил Ли на UFC Fight Night 170

Бразильский боец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 победил американца Кевина Ли, применив удушающий прием.
Мойка78 вчера в 01:11
Космос

SpaceX разработает новый сплав для ракет

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Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию

В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
РБК 06:32
Армия и оружие

Помпео предупредил Багдад: США не потерпят ракетных атак в Ираке

Помпео и Махди побеседовали в воскресенье, 15 марта, на следующий день после того, как трое американских и несколько иракских военнослужащих получили ранения в результате второй за последнюю неделю ракетной атаки на военную базу к северу от Багдада.
Евразия Daily 10:24
Общество

В Подмосковье запретили мероприятия с участием более 50 человек

В зданиях и строениях запрещены мероприятия с единовременным числом участников более 50.
Говорит Москва 12:17
Политика

Россия может полностью закрыть границы

Власти России рассматривают вариант полного закрытия государственных границ, пишет Коммерсант со ссылкой на осведомленные источники в госструктурах.
9111.ru 14:02
Энергетика

Власти предложили ввести квоты на вывоз угля на Восток

Минэнерго в приложении к проекту Минтранса предлагает ввести квоты на вывоз угля в восточном направлении, исходя из принципа равномерности и пропорциональности отгрузкам в западном направлении, где спрос и цены на уголь ниже, чем на востоке.
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Политика

Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Известия 05:56
Экономика

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным для просмотра на карантине

Фильм "Заражение" стал самой популярной лентой по онлайн-просмотрам у сидящих на карантине.
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Общество

В США провели первые испытания вакцины от коронавируса

Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 14:20
Общество

Онлайн-кинотеатры открыли доступ

Сервисы надеются на приток новых пользователей Большинство крупных российских онлайн-кинотеатров объявили об акциях, приуроченных к карантину в связи с распространением коронавируса.
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Транспорт

На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
РИА Новости 18:04
Общество

Школы Нижегородской области уйдут на каникулы 18 марта

Нижний Новгород, 16 марта 2020, 22:41 — REGNUM Все школы в Нижегородской области досрочно уйдут на весенние каникулы, которые начнутся 18 марта.
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Общество

Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
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Космос

Первый российский пуск на Луну намечен на 1 октября 2021 года

Ранее сообщалось, что в 2024 году Россия должна отправить к спутнику Земли орбитальную станцию "Луна-26", в 2025 году - посадочную станцию "Луна-27".
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На своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как заразились коронавирусом двое первых киевлян.
Московский Комсомолец 18:39
Энергетика

Королевство кривых зеркал: что происходит в Саудовской Аравии

В настоящее время Саудовская Аравия переживает не лучшие времена: развал сделки ОПЕК+ нанес серьезный удар по ценам на нефть, к тому же из-за коронавируса ослабли связи к основным торговым партнером ваххабитского королевства — Китаем.
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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