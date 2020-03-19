Коронавирус
Газета.RuЛеонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть
России придется какое-то время жить при ценах на нефть по $35 за баррель, заявлял 13 марта первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он не исключил возможность возобновления соглашения России с ОПЕК. Но цена в $20 за баррель вряд ли возможна, отмечал российский чиновник.
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с чего всё началось
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил совладелец и вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун.РБК04:30
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