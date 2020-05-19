Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун сообщил ТАСС, что чувствует себя лучше после госпитализации из-за коронавируса. О госпитализации Федуна сообщила пресс-служба клуба 7 мая.

с чего всё началось

Спорт день за днем

Общество Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская". 2,2K

Политика Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.

Общество Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети. 35

Политика Путин назвал причину проблем с выплатами медикам Медики, борющиеся с коронавирусом, сразу бы получили президентские доплаты, если бы правительство ясно и прозрачно прописало в постановлении принципы и способы их доведения, заявил президент РФ Владимир Путин. 33

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 440

Общество На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса Туристы из клуба экспедиций "Дикий Север" нашли на Приполярном Урале гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает портал "Екатеринбург онлайн". 14

Общество Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции. 55

Общество Минимальный возраст продажи алкоголя в России решили поднять Совет Федерации рекомендует правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года, сообщил сенатор Валерий Рязанский. 100

Энергетика Уверенный рост цен на нефть продолжается К половине седьмого утра по Гринвичу в понедельник, 18 мая, цена барреля нефти марки Brent LCOc1 выросла до 33,83 доллара (4,1%), наивысшей цены более чем за месяц, с 13 апреля. 363

Общество Минтруд: число безработных в России увеличится до 5,3 млн человек По словам главы ведомства, уровень зарегистрированной безработицы в России может вырасти до 2,5 млн человек, а уровень безработицы по методике Международной организации труда (МОТ) – до 5,3 млн человек. 32