Коронавирус
ЧемпионатЛеонид Федун сообщил об улучшении самочувствия
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией, рассказал о своём самочувствии.
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Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун сообщил ТАСС, что чувствует себя лучше после госпитализации из-за коронавируса. О госпитализации Федуна сообщила пресс-служба клуба 7 мая.ТАСС Спорт17 мая в 11:23
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Игры
В Call of Duty: Modern Warfare добавят классическую королевскую битву
На этой неделе для Call of Duty: Modern Warfare выйдет крупное обновление с множеством нововведений.
Игромания.ру вчера в 14:11
Политика
Путин поздравил Мишустина с выздоровлением от коронавируса
Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Михаила Мишустина с выздоровлением.
Российская газета 08:20
Технологии
Россия развёртывает новую спутниковую систему связи
RT на русском 07:17
Общество
Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская".
РИА Новости вчера в 05:40
Здоровье
Эльза Сыртланова уволена с поста главврача РКБ имени Куватова
На место главврача РКБ, сообщает издание, прочат Шамиля Булатова, который сейчас работает в должности главного врача клиники БГМУ.
Эхо Москвы в Уфе 00:56
Фигурное катание
Загитова показала подаренные на 18-летие букеты цветов
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала огромные букеты цветов, которые ей подарили на 18-летие.
Газета.Ru вчера в 06:31
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца
Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
Авто
В челябинском лесу нашли 56 новых Toyota Camry
В Челябинске местные жители обнаружили у озера Смолино стоянку с 56 седанами Toyota Camry.
Журнал Авто.ру 06:45
Армия и оружие
Военные ПНС отбили военную базу Аль-Ватия у войск Хафтара в Ливии
REGNUM вчера в 08:37
Культура
Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»
В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
Ведомости 06:14
Политика
Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.
Lenta.ru 05:22
Общество
Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными
Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
Политика
Путин назвал причину проблем с выплатами медикам
Медики, борющиеся с коронавирусом, сразу бы получили президентские доплаты, если бы правительство ясно и прозрачно прописало в постановлении принципы и способы их доведения, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:31
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения Ксении Бородиной
Вчера ведущая проекта "Дом-2" Ксения Бородина обрушилась с критикой в адрес Виктории Бони.
Paparazzi.ru 03:38
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Общество
На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций "Дикий Север" нашли на Приполярном Урале гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает портал "Екатеринбург онлайн".
РИА Новости 07:47
Общество
Более трети россиян не планируют делать прививку от коронавируса
Каждый четвертый заявил, что сделал бы такую прививку. При этом о нежелании прививаться сообщили более трети участников опроса (35%).
Мойка78 06:24
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM вчера в 01:22
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина похудела на 20 кг за время болезни
Историк моды, ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев сообщил о сильном похудении певицы Надежды Бабкиной за время болезни, пишет «КП».
Слово и Дело 16 мая в 08:04
Общество
Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции
Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции.
RuNews24.ru 01:55
Общество
Минимальный возраст продажи алкоголя в России решили поднять
Совет Федерации рекомендует правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года, сообщил сенатор Валерий Рязанский.
Lenta.ru 05:40
Энергетика
Уверенный рост цен на нефть продолжается
К половине седьмого утра по Гринвичу в понедельник, 18 мая, цена барреля нефти марки Brent LCOc1 выросла до 33,83 доллара (4,1%), наивысшей цены более чем за месяц, с 13 апреля.
Expert.ru вчера в 06:11
Финансы
Как коронавирус повлиял на доходность золота и гособлигаций США
С начала 2020 года золото стало самым надёжным финансовым активом в мире с точки зрения сбережения денег.
RT на русском вчера в 17:34
Общество
Минтруд: число безработных в России увеличится до 5,3 млн человек
По словам главы ведомства, уровень зарегистрированной безработицы в России может вырасти до 2,5 млн человек, а уровень безработицы по методике Международной организации труда (МОТ) – до 5,3 млн человек.
Новые Известия 01:53
Шоу-бизнес
Молодую жену Петросяна раскритиковали за неумение готовить
В последнее время молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова часто публикует в своем блоге различные кулинарные рецепты.
Pravda.Ru 07:07
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой
Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform 03:09
Общество
Российским военным выдали служебное жильё в металлических контейнерах
Есть, правда, одно «но»: под него переоборудовали металлические контейнеры. Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала.
News.ru 07:47