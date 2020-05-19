Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатЛеонид Федун сообщил об улучшении самочувствия

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией, рассказал о своём самочувствии.
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Владелец ФК «Спартак» Федун сообщил об улучшении самочувствия

Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун сообщил ТАСС, что чувствует себя лучше после госпитализации из-за коронавируса. О госпитализации Федуна сообщила пресс-служба клуба 7 мая.
ТАСС Спорт17 мая в 11:23

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Федун о самочувствии из-за коронавируса: «Одной фразой – пока не очень»

Sports.ru07:02

Леонид Федун признался, что чувствует себя «не очень»

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Владелец «Спартака» Федун одной фразой описал свое состояние здоровья

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Федун рассказал о своём самочувствии после заражения коронавирусом

Metaratings07:16

Леонид Федун – о своем самочувствии: Пока не очень

Спорт день за днем07:30

Федун, заразившийся коронавирусом: «Как себя чувствую? Пока не очень»

Sport.ru06:59

Леонид Федун: как себя чувствую? Одной фразой — пока не очень

Чемпионат06:43
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В Call of Duty: Modern Warfare добавят классическую королевскую битву

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Игромания.ру вчера в 14:11
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Политика

Путин поздравил Мишустина с выздоровлением от коронавируса

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Михаила Мишустина с выздоровлением.
Российская газета 08:20
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Технологии

Россия развёртывает новую спутниковую систему связи

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Общество

Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов

В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская".
РИА Новости вчера в 05:40
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Здоровье

Эльза Сыртланова уволена с поста главврача РКБ имени Куватова

На место главврача РКБ, сообщает издание, прочат Шамиля Булатова, который сейчас работает в должности главного врача клиники БГМУ.
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Фигурное катание

Загитова показала подаренные на 18-летие букеты цветов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала огромные букеты цветов, которые ей подарили на 18-летие.
Газета.Ru вчера в 06:31
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Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца

Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
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Авто

В челябинском лесу нашли 56 новых Toyota Camry

В Челябинске местные жители обнаружили у озера Смолино стоянку с 56 седанами Toyota Camry.
Журнал Авто.ру 06:45
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Армия и оружие

Военные ПНС отбили военную базу Аль-Ватия у войск Хафтара в Ливии

REGNUM вчера в 08:37
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Культура

Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»

В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
Ведомости 06:14
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Политика

Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.
Lenta.ru 05:22
Общество

Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными

Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
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Политика

Путин назвал причину проблем с выплатами медикам

Медики, борющиеся с коронавирусом, сразу бы получили президентские доплаты, если бы правительство ясно и прозрачно прописало в постановлении принципы и способы их доведения, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения Ксении Бородиной

Вчера ведущая проекта "Дом-2" Ксения Бородина обрушилась с критикой в адрес Виктории Бони.
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
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Общество

На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса

Туристы из клуба экспедиций "Дикий Север" нашли на Приполярном Урале гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает портал "Екатеринбург онлайн".
РИА Новости 07:47
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Общество

Более трети россиян не планируют делать прививку от коронавируса

Каждый четвертый заявил, что сделал бы такую прививку. При этом о нежелании прививаться сообщили более трети участников опроса (35%).
Мойка78 06:24
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Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
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Общество

В Дагестане спасатели продезинфицировали территории соцобъектов

РИА Новости 07:49
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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина похудела на 20 кг за время болезни

Историк моды, ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев сообщил о сильном похудении певицы Надежды Бабкиной за время болезни, пишет «КП».
Слово и Дело 16 мая в 08:04
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Общество

Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции

Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции.
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Общество

Минимальный возраст продажи алкоголя в России решили поднять

Совет Федерации рекомендует правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года, сообщил сенатор Валерий Рязанский.
Lenta.ru 05:40
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Энергетика

Уверенный рост цен на нефть продолжается

К половине седьмого утра по Гринвичу в понедельник, 18 мая, цена барреля нефти марки Brent LCOc1 выросла до 33,83 доллара (4,1%), наивысшей цены более чем за месяц, с 13 апреля.
Expert.ru вчера в 06:11
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Финансы

Как коронавирус повлиял на доходность золота и гособлигаций США

С начала 2020 года золото стало самым надёжным финансовым активом в мире с точки зрения сбережения денег.
RT на русском вчера в 17:34
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Общество

Минтруд: число безработных в России увеличится до 5,3 млн человек

По словам главы ведомства, уровень зарегистрированной безработицы в России может вырасти до 2,5 млн человек, а уровень безработицы по методике Международной организации труда (МОТ) – до 5,3 млн человек.
Новые Известия 01:53
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Общество

Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Вести.Ru 05:29
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Шоу-бизнес

Молодую жену Петросяна раскритиковали за неумение готовить

В последнее время молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова часто публикует в своем блоге различные кулинарные рецепты.
Pravda.Ru 07:07
Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой

Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
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Общество

Российским военным выдали служебное жильё в металлических контейнерах

Есть, правда, одно «но»: под него переоборудовали металлические контейнеры. Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала.
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Леонид Арнольдович Федун
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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