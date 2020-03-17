Коронавирус

Спорт день за днемСпорт день за днемЛеонид Федун согласился досрочно признать «Зенит» чемпионом России

Владелец и президент «Спартака» высказался о перспективах чемпионата России в условиях эпидемии коронавируса. Функционер согласился, что сезон в РПЛ можно уже сейчас завершать ради безопасности болельщиков.
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Борис Игнатьев: «От Тедеско не стоит ждать футбола Романцева и Бескова»

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Владелец ФК «Спартак» Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России

ТАСС Спорт16 марта в 10:07

Регламент не предусматривает досрочное завершение РПЛ

Спорт-Экспресс16 марта в 14:38

Федун призвал досрочно завершить чемпионат России

Sport.ru16 марта в 11:27

Федун предложил досрочно завершить розыгрыш Тинькофф РПЛ

Матч ТВ16 марта в 10:38

Федун: «Пандемия только начинается. Наверное, надо РПЛ заканчивать и подводить итоги по текущему положению»

Sport24.ru16 марта в 10:13

Признаём «Зенит» чемпионом? Отвечают руководители клубов РПЛ

Чемпионат16 марта в 13:01
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Политика

Премьер Украины призвал готовиться к экономическому кризису

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал правительство готовиться к экономическому кризису, который может стать следствием мирового финансового кризиса.
Lenta.ru 07:37
Общество

В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:35
Общество

Мишустин поручил приостановить налоговые и таможенные проверки

Москва, 18 марта 2020, 14:49 — REGNUM В России уже назначенные проверки, включая налоговые и таможенные, должны быть приостановлены.
REGNUM 07:49
Происшествия

Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии

Коммерсантъ 06:39
Общество

Spiegel назвал возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Туристы со всей Европы могли заразиться коронавирусом на австрийском горнолыжном курорте Ишгль, сообщает Der Spiegel.
РЕН ТВ 04:58
Политика

Песков сообщил детали о сдаче анализов на коронавирус в Кремле

Ранее Песков сообщал, что в Кремле предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса в окружении президента страны Владимира Путина.
РБК 07:41
Общество

Россия ограничивает полеты в Великобританию, США и ОАЭ

Временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ из России вводятся с 20 марта.
BFM.ru 06:23
Музыка

Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс

Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
REGNUM 02:28
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Шоу-бизнес

Катя Жужа подтвердила беременность

Катя Жужа подтвердила беременность Катя Жужа перестала скрывать беременность.
Экспресс газета 05:40
Общество

Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина

На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Собака.ru вчера в 12:18
Кино

Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса

Народные новости 03:03
Политика

FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Ведомости 03:01
Политика

МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.
RT на русском 07:55
Происшествия

В Кандалакше директор аптеки задолжала сотрудникам 900 тысяч

По версии следствия, за период с августа 2018 года по октябрь 2019 года общая задолженность перед шестью сотрудниками аптеки составил более 900 тысяч рублей.
Вечерний Мурманск 05:17
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Хабиб Нурмагомедов объяснил ситуацию касаемо боя с Тони Фергюсоном

Дни24 07:35
Общество

Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Коммерсантъ вчера в 12:14
Экономика

Идти на свет. Как новый мировой кризис повлияет на крипторынок

В статье идет речь о том, как глава минфина Великобритании Алистер Дарлинг вынужденно рассматривает новые меры по спасению банков в условиях кризиса.
РБК 03:33
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Evo-rus.com 01:00
Здоровье

Украинский депутат заразился коронавирусом

Депутат Верховной рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 08:07
Путешествия

Ростуризм подсчитал число российских туристов за рубежом

Около 100 тыс. организованных туристов из России находятся за рубежом, большинство из них — в Турции, Юго-Восточной Азии и странах Карибского бассейна.
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Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $28

Москва, 18 марта 2020, 13:18 — REGNUM Сегодня, 18 марта, в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года упала ниже отметки $28.
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Армия и оружие

Минобороны РФ сообщило о мерах профилактики коронавируса в войсках

Российское военное ведомство обнародовало меры, которые предпринимаются в Вооруженных силах для профилактики возникновения и распространения коронавируса среди военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала.
Московский Комсомолец 06:23
Политика

Путин назвал отличие в пенсионных реформах России и Франции

В России в отличие от Франции при изменении пенсионной системы сохранили практически все льготы, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.
РБК 03:15
Авто

В РФ начались продажи спецверсии Lexus LX 570 Black Vision

Российские дилеры Lexus начали продажи новой спецверсии внедорожника Lexus LX 570 Black Vision.
Автоновости дня вчера в 02:10
Общество

Роскомнадзор предупредил об ответственности за распространение фейков

Распространение ложной информации о пандемии коронавируса в СМИ и информационных ресурсах в Интернете, которые работают на территории России, преследуется по закону.
News.ru 08:13
Общество

ФСИН приостанавливает все свидания с заключенными из-за коронавируса

В России временно запретили свидания родственников в заключенными в связи с распространением коронавируса.
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Убившего женщину в суде Первоуральска задержали

В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
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Депутат рассказал, как дачи помогут россиянам в борьбе с коронавирусом

Наличие у россиян дачных участков с огородами позволит им в случае распространения коронавируса изолироваться и обеспечить себя урожаем, что в свою очередь позволит избежать заражения, считает председатель комитета Госдумы по образованию и науке, политик, историк и политолог Вячеслав Никонов.
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Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
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