Коронавирус
Спорт день за днемЛеонид Федун согласился досрочно признать «Зенит» чемпионом России
Владелец и президент «Спартака» высказался о перспективах чемпионата России в условиях эпидемии коронавируса. Функционер согласился, что сезон в РПЛ можно уже сейчас завершать ради безопасности болельщиков.
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Борис Игнатьев: «От Тедеско не стоит ждать футбола Романцева и Бескова»
Московский Комсомолецвчера в 09:25
Владелец ФК «Спартак» Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России
ТАСС Спорт16 марта в 10:07
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Политика
Премьер Украины призвал готовиться к экономическому кризису
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал правительство готовиться к экономическому кризису, который может стать следствием мирового финансового кризиса.
Общество
В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Общество
Мишустин поручил приостановить налоговые и таможенные проверки
Москва, 18 марта 2020, 14:49 — REGNUM В России уже назначенные проверки, включая налоговые и таможенные, должны быть приостановлены.
Общество
Spiegel назвал возможный очаг распространения коронавируса в Европе
Туристы со всей Европы могли заразиться коронавирусом на австрийском горнолыжном курорте Ишгль, сообщает Der Spiegel.
Политика
Песков сообщил детали о сдаче анализов на коронавирус в Кремле
Ранее Песков сообщал, что в Кремле предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса в окружении президента страны Владимира Путина.
Общество
Россия ограничивает полеты в Великобританию, США и ОАЭ
Временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ из России вводятся с 20 марта.
Музыка
Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс
Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Шоу-бизнес
Катя Жужа подтвердила беременность
Катя Жужа подтвердила беременность Катя Жужа перестала скрывать беременность.
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина
На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Кино
Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Политика
МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.
Происшествия
В Кандалакше директор аптеки задолжала сотрудникам 900 тысяч
По версии следствия, за период с августа 2018 года по октябрь 2019 года общая задолженность перед шестью сотрудниками аптеки составил более 900 тысяч рублей.
Общество
Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Экономика
Идти на свет. Как новый мировой кризис повлияет на крипторынок
В статье идет речь о том, как глава минфина Великобритании Алистер Дарлинг вынужденно рассматривает новые меры по спасению банков в условиях кризиса.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Здоровье
Украинский депутат заразился коронавирусом
Депутат Верховной рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Путешествия
Ростуризм подсчитал число российских туристов за рубежом
Около 100 тыс. организованных туристов из России находятся за рубежом, большинство из них — в Турции, Юго-Восточной Азии и странах Карибского бассейна.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $28
Москва, 18 марта 2020, 13:18 — REGNUM Сегодня, 18 марта, в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года упала ниже отметки $28.
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило о мерах профилактики коронавируса в войсках
Российское военное ведомство обнародовало меры, которые предпринимаются в Вооруженных силах для профилактики возникновения и распространения коронавируса среди военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала.
Политика
Путин назвал отличие в пенсионных реформах России и Франции
В России в отличие от Франции при изменении пенсионной системы сохранили практически все льготы, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.
Авто
В РФ начались продажи спецверсии Lexus LX 570 Black Vision
Российские дилеры Lexus начали продажи новой спецверсии внедорожника Lexus LX 570 Black Vision.
Общество
Роскомнадзор предупредил об ответственности за распространение фейков
Распространение ложной информации о пандемии коронавируса в СМИ и информационных ресурсах в Интернете, которые работают на территории России, преследуется по закону.
Общество
ФСИН приостанавливает все свидания с заключенными из-за коронавируса
В России временно запретили свидания родственников в заключенными в связи с распространением коронавируса.
Происшествия
Убившего женщину в суде Первоуральска задержали
В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Общество
Депутат рассказал, как дачи помогут россиянам в борьбе с коронавирусом
Наличие у россиян дачных участков с огородами позволит им в случае распространения коронавируса изолироваться и обеспечить себя урожаем, что в свою очередь позволит избежать заражения, считает председатель комитета Госдумы по образованию и науке, политик, историк и политолог Вячеслав Никонов.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».