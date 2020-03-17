Владелец и президент «Спартака» высказался о перспективах чемпионата России в условиях эпидемии коронавируса. Функционер согласился, что сезон в РПЛ можно уже сейчас завершать ради безопасности болельщиков.

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Политика Премьер Украины призвал готовиться к экономическому кризису Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал правительство готовиться к экономическому кризису, который может стать следствием мирового финансового кризиса.

Общество В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общество Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля "С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.

Политика FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».

Политика МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.

Происшествия В Кандалакше директор аптеки задолжала сотрудникам 900 тысяч По версии следствия, за период с августа 2018 года по октябрь 2019 года общая задолженность перед шестью сотрудниками аптеки составил более 900 тысяч рублей.

Здоровье Украинский депутат заразился коронавирусом Депутат Верховной рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Путешествия Ростуризм подсчитал число российских туристов за рубежом Около 100 тыс. организованных туристов из России находятся за рубежом, большинство из них — в Турции, Юго-Восточной Азии и странах Карибского бассейна.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $28 Москва, 18 марта 2020, 13:18 — REGNUM Сегодня, 18 марта, в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года упала ниже отметки $28.

Политика Путин назвал отличие в пенсионных реформах России и Франции В России в отличие от Франции при изменении пенсионной системы сохранили практически все льготы, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

Общество Роскомнадзор предупредил об ответственности за распространение фейков Распространение ложной информации о пандемии коронавируса в СМИ и информационных ресурсах в Интернете, которые работают на территории России, преследуется по закону.

Происшествия Убившего женщину в суде Первоуральска задержали В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.