После объявления пандемии по всей Европе встал вопрос - что делать с прерванными чемпионатами. Сначала УЕФА настаивала, чтобы первенства не объявляли законченными, иначе бы клубы, да и сама ассоциация, теряла бы огромные деньги от невыполненных контрактов.

с чего всё началось

Ближайший преследователь – «Локомотив» отстает от лидера чемпионата на 9 очков. На вылет в ФНЛ отправятся «Крылья Советов» и «Ахмат», занимающие 15 и 16 место соответственно. Московский «Спартак», владельцем которого является Федун, идет на 8 месте.

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