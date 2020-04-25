Коронавирус
Спорт день за днемЛеонид Федун согласился отдать чемпионство «Зениту» досрочно
Ближайший преследователь – «Локомотив» отстает от лидера чемпионата на 9 очков. На вылет в ФНЛ отправятся «Крылья Советов» и «Ахмат», занимающие 15 и 16 место соответственно. Московский «Спартак», владельцем которого является Федун, идет на 8 месте.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
После объявления пандемии по всей Европе встал вопрос - что делать с прерванными чемпионатами. Сначала УЕФА настаивала, чтобы первенства не объявляли законченными, иначе бы клубы, да и сама ассоциация, теряла бы огромные деньги от невыполненных контрактов.Комсомольская правда24 апреля в 07:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Леонид Федун: Я уже тысячу раз говорил, что чемпионат пора заканчивать
Комсомольская правда24 апреля в 07:25
Леонид Федун: тысячу раз говорил, что чемпионат надо завершать. Мы всё равно это сделаем
Чемпионатвчера в 10:10
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 13:22, Ашберн
Политика
Рогозин не хочет объединяться с Маском
Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отверг возможность сотрудничества с Илоном Маском, так как его компания SpaceX является подрядчиком Пентагона.
Вести.Ru 12:55
Общество
С 30 апреля по 4 мая жителям Сербии запретили выходить из дома
Правительство Сербии приняло решение запретить всем гражданам страны выходить из дома с 30 апреля до 4 мая в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.
МИР 24 12:23
Происшествия
В Башкирии во время самоизоляции устроили вечеринку в клубе
Российская газета 10:40
Общество
Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом
Режим ограничений Режим ограничений, введенных в России из-за ситуации с распространением коронавируса, сыграл свою максимально положительную роль, сообщила Попова.
ТАСС 07:15
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
Утверждены правила предоставления субсидий туроператорам
Председатель правительства России Михаил Мишустин в воскресенье утвердил правила помощи туроператорам.
Вести.Ru 11:45
Политика
Путин высказался о мозаике со своим изображением в храме Минобороны
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение увековечить его образ в мозаике в строящемся в Подмосковье главном храме Вооруженных сил России.
Блокнот.ру 12:30
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
Политика
Песков пошутил про превращение Путина в вирусолога
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, чьи слова цитирует РИА Новости, даже шутливо сообщает, что президент становится вирусологом.
NewInform 08:13
Политика
Военный склад в Балаклее под Харьковом подорвали из-под земли
Российский Диалог вчера в 13:58
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Происшествия
Организатор «антикоронавирусной вечеринки» в Москве объяснился
Мужчина, организовавший «антикоронавирусную вечеринку» уверяет, что не просил соседей нарушать режим самоизоляции, передает «Комсомольская правда».
Мослента 11:31
Шоу-бизнес
Концертный директор рассказал о состоянии Надежды Бабкиной
Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы.
Московский Комсомолец 08:46
Общество
Онищенко рассказал о «железном правиле» распространения инфекций
По словам Онищенко, есть "железное правило": в августе-сентябре начинается подъем заболеваемости кишечными инфекциями, затем вместе с похолоданием "просыпаются" острые респираторные заболевания.
Вести.Ru 03:45
Религия
Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59
Гаджеты
Продажи бюджетного iPhone SE начинаются в России
iReactor 23 апреля в 21:27
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Футбол
В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки
Все спортсмены получат возможность проводить индивидуальные тренировки, а начиная с 18 мая могут быть разрешены командные занятия.
Metaratings 07:33
Здоровье
Губернатор рассказал почему область оказалась неготовой к эпидемии
На своей странице в инстаграм губернатор рассказал почему Свердловская область оказалась неготовой к распространению коронавирусной инфекции.
Твой Континент 10:56
Общество
Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
Общество
Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
Bimru.ru вчера в 06:01
Здоровье
Дивеевский монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса у сестер
У нескольких насельниц Дивеевского монастыря выявили коронавирус, сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.
Православие и Мир вчера в 12:58
Политика
СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова
Служба безопасности Украины (СБУ) остановила уголовный процесс в отношении телеведущего канала «Россия 1», генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.
Известия 12:58
Шоу-бизнес
Сын Максима Галкина исполнил песню на французском языке
Артист поделился в Instagram роликом, в котором его сын Гарри поёт Non, je ne regrette rien Максим Галкин часто выкладывает в соцсеть ролики с детьми - Гарри и Лизой.
Inc-news.ru вчера в 07:17
Армия и оружие
Военная авиация подключилась к битве с коронавирусом
В России в круглосуточном темпе идет строительство военных многофункциональных медицинских центров (МФМЦ) – здесь уже очень скоро будут оказывать помощь тем, кто заразился коронавирусом.
Взгляд.ру 09:20
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Общество
Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер
В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19.
РЕН ТВ вчера в 20:14