Коронавирус

Спорт день за днемСпорт день за днемЛеонид Федун согласился отдать чемпионство «Зениту» досрочно

Ближайший преследователь – «Локомотив» отстает от лидера чемпионата на 9 очков. На вылет в ФНЛ отправятся «Крылья Советов» и «Ахмат», занимающие 15 и 16 место соответственно. Московский «Спартак», владельцем которого является Федун, идет на 8 месте.
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с чего всё началось

Леонид Федун: Я уже тысячу раз говорил, что чемпионат пора заканчивать

После объявления пандемии по всей Европе встал вопрос - что делать с прерванными чемпионатами. Сначала УЕФА настаивала, чтобы первенства не объявляли законченными, иначе бы клубы, да и сама ассоциация, теряла бы огромные деньги от невыполненных контрактов.
Комсомольская правда24 апреля в 07:25

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Владелец «Спартака» Федун призвал досрочно завершить сезон РПЛ

Газета.Ru11:36

Федун снова призвал завершить сезон, Европа выходит из изоляции, Мозякин идет на сокращение

Советский спорт01:00

Леонид Федун: Я уже тысячу раз говорил, что чемпионат пора заканчивать

Комсомольская правда24 апреля в 07:25

Федун: чемпионат надо заканчивать, все равно это сделаем

Metaratingsвчера в 10:46

Леонид Федун: «Я уже тысячу раз говорил, что чемпионат надо заканчивать»

Матч ТВвчера в 10:19

Леонид Федун: тысячу раз говорил, что чемпионат надо завершать. Мы всё равно это сделаем

Чемпионатвчера в 10:10

Федун: «Чемпионат РПЛ пора заканчивать»

Sport.ruвчера в 11:28
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Политика

Рогозин не хочет объединяться с Маском

Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отверг возможность сотрудничества с Илоном Маском, так как его компания SpaceX является подрядчиком Пентагона.
Вести.Ru 12:55
13
Общество

С 30 апреля по 4 мая жителям Сербии запретили выходить из дома

Правительство Сербии приняло решение запретить всем гражданам страны выходить из дома с 30 апреля до 4 мая в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.
МИР 24 12:23
2
Происшествия

В Башкирии во время самоизоляции устроили вечеринку в клубе

Российская газета 10:40
12
Общество

Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом

Режим ограничений Режим ограничений, введенных в России из-за ситуации с распространением коронавируса, сыграл свою максимально положительную роль, сообщила Попова.
ТАСС 07:15
389
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Общество

Утверждены правила предоставления субсидий туроператорам

Председатель правительства России Михаил Мишустин в воскресенье утвердил правила помощи туроператорам.
Вести.Ru 11:45
14
Политика

Путин высказался о мозаике со своим изображением в храме Минобороны

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение увековечить его образ в мозаике в строящемся в Подмосковье главном храме Вооруженных сил России.
Блокнот.ру 12:30
22
Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
127
Политика

Песков пошутил про превращение Путина в вирусолога

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, чьи слова цитирует РИА Новости, даже шутливо сообщает, что президент становится вирусологом.
NewInform 08:13
20
Политика

Военный склад в Балаклее под Харьковом подорвали из-под земли

Российский Диалог вчера в 13:58
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
9
Происшествия

Организатор «антикоронавирусной вечеринки» в Москве объяснился

Мужчина, организовавший «антикоронавирусную вечеринку» уверяет, что не просил соседей нарушать режим самоизоляции, передает «Комсомольская правда».
Мослента 11:31
12
Шоу-бизнес

Концертный директор рассказал о состоянии Надежды Бабкиной

Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы.
Московский Комсомолец 08:46
10
Общество

Онищенко рассказал о «железном правиле» распространения инфекций

По словам Онищенко, есть "железное правило": в августе-сентябре начинается подъем заболеваемости кишечными инфекциями, затем вместе с похолоданием "просыпаются" острые респираторные заболевания.
Вести.Ru 03:45
161
Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

Интерфакс 11:56
400
Религия

Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59
350
Гаджеты

Продажи бюджетного iPhone SE начинаются в России

iReactor 23 апреля в 21:27
280
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
2,4K
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,7K
Футбол

В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки

Все спортсмены получат возможность проводить индивидуальные тренировки, а начиная с 18 мая могут быть разрешены командные занятия.
Metaratings 07:33
1
Здоровье

Губернатор рассказал почему область оказалась неготовой к эпидемии

На своей странице в инстаграм губернатор рассказал почему Свердловская область оказалась неготовой к распространению коронавирусной инфекции.
Твой Континент 10:56
5
Общество

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
540
Общество

Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
Bimru.ru вчера в 06:01
113
Здоровье

Дивеевский монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса у сестер

У нескольких насельниц Дивеевского монастыря выявили коронавирус, сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.
Православие и Мир вчера в 12:58
100
Политика

СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова

Служба безопасности Украины (СБУ) остановила уголовный процесс в отношении телеведущего канала «Россия 1», генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.
Известия 12:58
Шоу-бизнес

Сын Максима Галкина исполнил песню на французском языке

Артист поделился в Instagram роликом, в котором его сын Гарри поёт Non, je ne regrette rien Максим Галкин часто выкладывает в соцсеть ролики с детьми - Гарри и Лизой.
Inc-news.ru вчера в 07:17
10
Армия и оружие

Военная авиация подключилась к битве с коронавирусом

В России в круглосуточном темпе идет строительство военных многофункциональных медицинских центров (МФМЦ) – здесь уже очень скоро будут оказывать помощь тем, кто заразился коронавирусом.
Взгляд.ру 09:20
Политика

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
62
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
792
Общество

Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер

В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19.
РЕН ТВ вчера в 20:14
1K
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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