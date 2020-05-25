Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатЛеонид Федун сообщил, что продолжит лечение от коронавируса дома

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, заразившийся коронавирусной инфекцией, сообщил, что продолжит лечение в домашних условиях.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Федун сообщил, что будет продолжать лечение от коронавируса дома

Федун был госпитализирован 7 мая. Спустя 10 дней бизнесмен сообщил ТАСС об улучшении самочувствия.
ТАСС Спорт09:16

Подробнее о событии

Федун: «Лёгкие поражены, но теперь буду долечиваться дома»

Sport.ru10:14

Федун — о выписке из больницы после лечения от коронавируса: «Еще не все хорошо. Буду долечиваться дома»

Sport24.ru09:44

Владелец «Спартака» Федун продолжит лечение от коронавируса дома

Metaratings10:25

Леонид Федун: «Выписался, но еще не все хорошо. Легкие поражены, буду долечиваться дома»

Sports.ru09:25

Федун подтвердил, что продолжит лечение от коронавируса на дому

Матч ТВ10:24

Федун — о выписке из больницы: «Легкие поражены, но теперь буду долечиваться дома»

Спорт-Экспресс10:09

Леонид Федун сообщил, что продолжит лечение от коронавируса дома

Чемпионат10:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 20:23, Ашберн
Авто

Появились изображения нового компактного кроссовера от Lada

Автоновости дня вчера в 03:28
331
Авто

Новая Kia Optima все же появится в России

Новая KIA Optima, представленная на родине осенью 2019 года, выйдет и на российский рынок.
Автоновости дня 13:20
3
Авто

В Сети вспомнили ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем

140-сильная «семерка» была способна разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за 9 секунд, а ее максимальная скорость составляла 180 км/ч.
SpeedMe вчера в 23:06
35
Авто

Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus

Компания Dacia (румынская «дочка» Renault) выпустит бюджетный кросс-универсал, который станет близким «родственником» следующего Renault Logan.
Автоновости дня 23 мая в 04:55
35
Киберспорт

Подписчики PS Plus получат бесплатно Call of Duty: WWII

Компания Sony неожиданно сообщила о бесплатной раздаче Call of Duty: WWII. Игру смогут загрузить подписчики PS Plus, начиная с 26 мая.
Goroday.ru 16:39
1
Авто

Компания Skoda снизила стоимость двух комплектаций Skoda Rapid

Стоимость Skoda Rapid Active с кондиционером начинается от 804 000 рублей, а для версии Ambition цена стартует от 874 000 рублей.
Тарантас Ньюс 05:32
10
Гаджеты

Смартфон Nokia 5.3 начали продавать в России

Компания HMD Global объявила о старте продаж в России смартфона Nokia 5.3 - с квадрокамерой и емким аккумулятором на 4000 мА/ч.
Piter.tv 07:58
8
Авто

6 автомобилей, которые подешевели в кризис в России

Несмотря на кризис и «слабый» рубль, по пути большинства автопроизводителей, повысивших цены сразу на весь модельный ряд, пошли не все.
Автоновости дня 01:18
27
Авто

В Бельгии разработали «супер-Lada»

На создание Lada 112 Super-1600 потребовалось 2 месяца.
CarsWeek.ru 03:53
2
Авто

У компактвэна Fiat 500L не будет преемника

Популярность пятидверного минивэна Fiat 500L на европейском рынке стала неуклонно снижаться, в силу этих, и ряда других обстоятельств, руководство компании допускает, что у этой модели не будет продолжения.
Car.ru 14:07
1
Игры

Опубликованы новые скриншоты фанатской игры Fallout 4: New Vegas

CyberSport.ru вчера в 06:33
3
Игры

Фанат S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый движок

Создатель пользовательских модификаций под ником Ivan Source выложил ролики с геймплеем S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl, перенесённой на графический движок Unreal Engine 4. Что примечательно, именно такую основу используют в разработке второй части игры.
ВладТайм 03:47
4
Общество

Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра

Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM 13:08
187
Игры

Демоверсия Beyond: Two Souls неожиданно появилась в Steam

Страница Beyond: Two Souls без предупреждения со стороны разработчиков появилась в Steam.
3DNews 13:13
2
Авто

Volkswagen может вывести бренд Jetta на авторынок России

Выйдя на китайский рынок в марте 2019 года, Jetta всего за год занял около 1% рынка легковых автомобилей Поднебесной, чем превзошел ожидания Volkswagen и вызвал неподдельный интерес в других странах.
Автоновости дня 03:37
3
Игры

Разработчикам «Ведьмака 3» удалось добиться эффекта бабочки в игре

Live24 вчера в 10:26
9
Общество

Травников поручил навести порядок в Новосибирске после вечеринок

Piter.tv 04:42
85
Футбол

«Боруссия» из Дортмунда и «Байер» продолжают погоню за «Баварией»

В 28 туре «Боруссии» предстоит встреча с «Баварией». Леверкунзенский «Байер» гостил у «Боруссии» в Менхенгладбахе.
Кубань-Информ 08:52
Кино

Джейсон Стейтем может сыграть супергероя киновселенной Marvel

News.ru 04:23
29
Авто

Появились новые фото китайского конкурента Rolls-Royce и Aurus

Китайская марка Hongqi готовит к дебюту новый большой кроссовер, который является аналогом роскошных Rolls-Royce Cullinan и Aurus Komendant.
Новые автомобили вчера в 22:40
11
Наука

На алмазе вырастили двумерную и шестиугольную поваренную соль

Химики и физики из России предсказали существование двумерных пленок из обычной поваренной соли c экзотической шестиугольной структурой, а также подтвердили в опытах с алмазами, что существует и "плоская" соль.
ТАСС Наука 09:54
Авто

Обновлённая Mazda CX-4 оказалась популярнее Mazda CX-5

Как сообщает издание speedme.ru, обновленный кроссовер Mazda CX-4 появился в продаже осенью прошлого года.
32CARS.ru 00:42
8
Авто

Новый Haval H6 показали до официальной премьеры

Как сообщает портал "Новые автомобили", премьера модели состоится летом текущего года.
Новые автомобили 00:43
Общество

Российским школам могут разрешить провести очные выпускные

Депутаты Государственной думы выступили с предложением все-таки провести очные выпускные в российских школах для учеников 9 и 11 классов, которые ранее планировалось перевести в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 20:15
7
Авто

Rolls-Royce выпустил масштабную модель за 2 миллиона рублей

Стоимость масштабного Rolls-Royce Cullinan варьируется от 17 до 27 тысяч долларов.
Somanyhorses 12:10
1
Киберспорт

В Dota 2 вышел Battle Pass 2020

Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru 15:21
Авто

Mercedes-Benz показал первое изображение нового седана S-Class

Премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается во второй половине 2020 года. В Россию седан в 223-м кузове доберется примерно через год.
Автоновости дня 09:26
9
Киберспорт

Epic Games повесила на датамайнера задолженность в 2 млрд V‑Bucks — это 1 млрд рублей

Компания Epic Games сделала счет датамайнера Lucas7yoshi Fortnite отрицательным.
CyberSport.ru 05:45
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
1,6K
Спорт

Civilization VI получила новый пакет обновлений

Inc-news.ru 23 мая в 05:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное