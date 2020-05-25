Федун был госпитализирован 7 мая. Спустя 10 дней бизнесмен сообщил ТАСС об улучшении самочувствия.

с чего всё началось

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, заразившийся коронавирусной инфекцией, сообщил, что продолжит лечение в домашних условиях.

Леонид Федун сообщил, что продолжит лечение от коронавируса дома

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