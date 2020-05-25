Коронавирус
ЧемпионатЛеонид Федун сообщил, что продолжит лечение от коронавируса дома
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, заразившийся коронавирусной инфекцией, сообщил, что продолжит лечение в домашних условиях.
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Федун был госпитализирован 7 мая. Спустя 10 дней бизнесмен сообщил ТАСС об улучшении самочувствия.ТАСС Спорт09:16
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Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера от Lada
Автоновости дня вчера в 03:28
Авто
Новая Kia Optima все же появится в России
Новая KIA Optima, представленная на родине осенью 2019 года, выйдет и на российский рынок.
Автоновости дня 13:20
Авто
В Сети вспомнили ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем
140-сильная «семерка» была способна разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за 9 секунд, а ее максимальная скорость составляла 180 км/ч.
SpeedMe вчера в 23:06
Авто
Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus
Компания Dacia (румынская «дочка» Renault) выпустит бюджетный кросс-универсал, который станет близким «родственником» следующего Renault Logan.
Автоновости дня 23 мая в 04:55
Киберспорт
Подписчики PS Plus получат бесплатно Call of Duty: WWII
Компания Sony неожиданно сообщила о бесплатной раздаче Call of Duty: WWII. Игру смогут загрузить подписчики PS Plus, начиная с 26 мая.
Goroday.ru 16:39
Авто
Компания Skoda снизила стоимость двух комплектаций Skoda Rapid
Стоимость Skoda Rapid Active с кондиционером начинается от 804 000 рублей, а для версии Ambition цена стартует от 874 000 рублей.
Тарантас Ньюс 05:32
Гаджеты
Смартфон Nokia 5.3 начали продавать в России
Компания HMD Global объявила о старте продаж в России смартфона Nokia 5.3 - с квадрокамерой и емким аккумулятором на 4000 мА/ч.
Piter.tv 07:58
Авто
6 автомобилей, которые подешевели в кризис в России
Несмотря на кризис и «слабый» рубль, по пути большинства автопроизводителей, повысивших цены сразу на весь модельный ряд, пошли не все.
Автоновости дня 01:18
Авто
В Бельгии разработали «супер-Lada»
На создание Lada 112 Super-1600 потребовалось 2 месяца.
CarsWeek.ru 03:53
Авто
У компактвэна Fiat 500L не будет преемника
Популярность пятидверного минивэна Fiat 500L на европейском рынке стала неуклонно снижаться, в силу этих, и ряда других обстоятельств, руководство компании допускает, что у этой модели не будет продолжения.
Car.ru 14:07
Игры
Опубликованы новые скриншоты фанатской игры Fallout 4: New Vegas
CyberSport.ru вчера в 06:33
Игры
Фанат S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый движок
Создатель пользовательских модификаций под ником Ivan Source выложил ролики с геймплеем S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl, перенесённой на графический движок Unreal Engine 4. Что примечательно, именно такую основу используют в разработке второй части игры.
ВладТайм 03:47
Общество
Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM 13:08
Игры
Демоверсия Beyond: Two Souls неожиданно появилась в Steam
Страница Beyond: Two Souls без предупреждения со стороны разработчиков появилась в Steam.
3DNews 13:13
Авто
Volkswagen может вывести бренд Jetta на авторынок России
Выйдя на китайский рынок в марте 2019 года, Jetta всего за год занял около 1% рынка легковых автомобилей Поднебесной, чем превзошел ожидания Volkswagen и вызвал неподдельный интерес в других странах.
Автоновости дня 03:37
Игры
Разработчикам «Ведьмака 3» удалось добиться эффекта бабочки в игре
Live24 вчера в 10:26
Футбол
«Боруссия» из Дортмунда и «Байер» продолжают погоню за «Баварией»
В 28 туре «Боруссии» предстоит встреча с «Баварией». Леверкунзенский «Байер» гостил у «Боруссии» в Менхенгладбахе.
Кубань-Информ 08:52
Авто
Появились новые фото китайского конкурента Rolls-Royce и Aurus
Китайская марка Hongqi готовит к дебюту новый большой кроссовер, который является аналогом роскошных Rolls-Royce Cullinan и Aurus Komendant.
Новые автомобили вчера в 22:40
Наука
На алмазе вырастили двумерную и шестиугольную поваренную соль
Химики и физики из России предсказали существование двумерных пленок из обычной поваренной соли c экзотической шестиугольной структурой, а также подтвердили в опытах с алмазами, что существует и "плоская" соль.
ТАСС Наука 09:54
Авто
Обновлённая Mazda CX-4 оказалась популярнее Mazda CX-5
Как сообщает издание speedme.ru, обновленный кроссовер Mazda CX-4 появился в продаже осенью прошлого года.
32CARS.ru 00:42
Авто
Новый Haval H6 показали до официальной премьеры
Как сообщает портал "Новые автомобили", премьера модели состоится летом текущего года.
Новые автомобили 00:43
Общество
Российским школам могут разрешить провести очные выпускные
Депутаты Государственной думы выступили с предложением все-таки провести очные выпускные в российских школах для учеников 9 и 11 классов, которые ранее планировалось перевести в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 20:15
Авто
Rolls-Royce выпустил масштабную модель за 2 миллиона рублей
Стоимость масштабного Rolls-Royce Cullinan варьируется от 17 до 27 тысяч долларов.
Somanyhorses 12:10
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru 15:21
Авто
Mercedes-Benz показал первое изображение нового седана S-Class
Премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается во второй половине 2020 года. В Россию седан в 223-м кузове доберется примерно через год.
Автоновости дня 09:26
Киберспорт
Epic Games повесила на датамайнера задолженность в 2 млрд V‑Bucks — это 1 млрд рублей
Компания Epic Games сделала счет датамайнера Lucas7yoshi Fortnite отрицательным.
CyberSport.ru 05:45
Спорт
Civilization VI получила новый пакет обновлений
Inc-news.ru 23 мая в 05:06