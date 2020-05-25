Коронавирус
ЧемпионатЛеонид Федун сообщил, что продолжит лечение от коронавируса дома
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, заразившийся коронавирусной инфекцией, сообщил, что продолжит лечение в домашних условиях.
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Федун был госпитализирован 7 мая. Спустя 10 дней бизнесмен сообщил ТАСС об улучшении самочувствия.ТАСС Спорт09:16
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Политика
Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева
Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru вчера в 15:50
Происшествия
В Приморском лесу нашли пережидавшую коронавирус семью
В Приморском крае, в Кавалеровском районе, отца и трех детей, которые пропали в начале мая, обнаружили в лесу.
РБК 01:33
Здоровье
Солнечный ветер обрушил на Алтай магнитную бурю. Неблагоприятные дни в мае
Ранее российские исследователи выявили связь между геомагнитными бурями и сердечно-сосудистыми заболеваниями Во время магнитной бури нужно защитить себя от неприятностей и стресса.
Алтапресс 22 мая в 22:01
Общество
Мишустин призвал россиян не планировать отдых за границей
Глава российского правительства Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться планировать поездки за рубеж из-за рисков развития пандемии, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:48
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ 13:38
Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Минэнерго предложило сократить период отсрочки по начислению пени при неуплате коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
РБК 19:20
Авто
На производство новой Lada Niva выделят бюджетные деньги
В России в скором времени стартуют продажи обновленной Lada Niva, в основу транспортного средства ляжет платформа Renault-Nissan CMF-B-LS.
Car.ru 13:26
Футбол
Главное чудо финала ЛЧ-2005 — в том, что «Ливерпуль» там оказался
Моуринью усилил и без того сильный состав на 166 млн евро, ввёл в моду термин автобус (досталось "Тоттенхэму") и разорвал АПЛ, так что не без оснований считался фаворитом в паре с "Ливерпулем", для которого и полуфинал был огромным успехом.
Чемпионат 15:00
Экономика
Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
Общество
«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в июне
Научный центр вирусологии "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня.
РИА Новости 21:18
Шоу-бизнес
Дибров сдержал клятву перед Малышевой
Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что выполнил данное Елене Малышевой обещание бросить курить.
РИА Новости 09:14
Экономика
Жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей получат новую льготу
Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 02:39
Политика
Рогозин рассказал о планах по созданию новой орбитальной станции
"Роскосмос" рассматривает возможность создать крылатый пилотируемый космический корабль для полетов к орбитальным станциям, рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 04:53
Здоровье
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса.
РИА Новости 21:55
Кино
Студия Pixar выпустила первый мультфильм с главным героем — геем
Студия Pixar выпустила мультфильм "Выход" (Out), в котором раскрывается история героя с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Life.ru 18:54
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова опровергла информацию о примирении с Джиганом
Оксана и Джиган живут под одной крышей, а рэпер регулярно публикует фото детей и признается в любви семье и жене.
Вокруг ТВ 14:48
Происшествия
На Украине задержали двух полицейских, подозреваемых в пытках
Сотрудники правоохранительных органов задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов, подозреваемых в пытках людей.
REGNUM 11:31
Происшествия
Число жертв урагана в Свердловской области возросло до трех
Количество погибших в результате штормового ветра в Свердловской области возросло до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.
РИА Новости 11:35
Политика
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
РИА Новости 18:34
Авто
Автозавод «Соллерс» во Владивостоке сократит рабочую неделю и зарплаты из-за пандемии
Единственный на Дальнем Востоке автомобильный завод "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" во Владивостоке планирует сократить количество рабочих дней в неделю до четырех и пропорционально уменьшить зарплаты сотрудников, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
ТАСС 21:07
Общество
Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»
Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев.
РБК 21:50
Политика
Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости 07:04
Хоккей
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок. Форвард «Рейнджерс» признался, что это произошло в Петербурге.
Спорт день за днем вчера в 02:41
Авто
6 автомобилей, которые подешевели в России в кризис
Новые автомобили вчера в 12:09
Общество
В Приморье за сутки выявили 40 случаев коронавируса
Как доложила во вторник на заседании регионального оперативного штаба руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская, за минувшие сутки выявили 40 человек, заболевших коронавирусом.
РИА Новости 21:09
Армия и оружие
Sohu: Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом
Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом. Об этом сообщили представители китайского издания Sohu.
Piter.tv 00:55
Общество
ФСО зафиксировала рост опасений насчет занятия бизнесом в России
Деловое недоверие к правоохранительной и судебной системе достигло рекордных уровней, пишет «Ведомости», ссылаясь на результаты исследования, проведенного Федеральной службой охраны (ФСО) в ежегодном отчете Бориса Титова, уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Evo-rus.com 14:42
Культура
Болгарский журналист обвинил Россию в «присвоении» кириллицы
Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев обвинил Россию в "игнорировании" роли болгар в просвещении славян и создании русской литературы.
РИА Новости 21:29
Происшествия
Руководитель лесничества попался на взятке в Красноярском крае
Как рассказали в пресс-службе Главка, руководитель КГБУ «Тинское лесничество» пошел на сделку с предпринимателем, который попросил выделить ему участок для заготовки сосны, чтобы в дальнейшем ее вырубить и продать.
ИА Запад24 21:51
Происшествия
Сахалинец, выбросивший свою собаку из окна, отправится на год в колонию строгого режима
Установлено, летом прошлого года мужчина выбросил из окна четвёртого этажа дома, расположенного в Горнозаводске, свою собаку.
АСТВ 21:44