Федун был госпитализирован 7 мая. Спустя 10 дней бизнесмен сообщил ТАСС об улучшении самочувствия.

с чего всё началось

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, заразившийся коронавирусной инфекцией, сообщил, что продолжит лечение в домашних условиях.

Леонид Федун сообщил, что продолжит лечение от коронавируса дома

Происшествия В Приморском лесу нашли пережидавшую коронавирус семью В Приморском крае, в Кавалеровском районе, отца и трех детей, которые пропали в начале мая, обнаружили в лесу. 108

Здоровье Солнечный ветер обрушил на Алтай магнитную бурю. Неблагоприятные дни в мае Ранее российские исследователи выявили связь между геомагнитными бурями и сердечно-сосудистыми заболеваниями Во время магнитной бури нужно защитить себя от неприятностей и стресса.

Общество Мишустин призвал россиян не планировать отдых за границей Глава российского правительства Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться планировать поездки за рубеж из-за рисков развития пандемии, передает ТАСС. 2,7K

Энергетика Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов. 108

Авто На производство новой Lada Niva выделят бюджетные деньги В России в скором времени стартуют продажи обновленной Lada Niva, в основу транспортного средства ляжет платформа Renault-Nissan CMF-B-LS. 9

Футбол Главное чудо финала ЛЧ-2005 — в том, что «Ливерпуль» там оказался Моуринью усилил и без того сильный состав на 166 млн евро, ввёл в моду термин автобус (досталось "Тоттенхэму") и разорвал АПЛ, так что не без оснований считался фаворитом в паре с "Ливерпулем", для которого и полуфинал был огромным успехом.

Экономика Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет. 525

Шоу-бизнес Дибров сдержал клятву перед Малышевой Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что выполнил данное Елене Малышевой обещание бросить курить. 1

Здоровье В Приморье смягчили режим ограничений Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова опровергла информацию о примирении с Джиганом Оксана и Джиган живут под одной крышей, а рэпер регулярно публикует фото детей и признается в любви семье и жене. 11

Происшествия На Украине задержали двух полицейских, подозреваемых в пытках Сотрудники правоохранительных органов задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов, подозреваемых в пытках людей.

Происшествия Число жертв урагана в Свердловской области возросло до трех Количество погибших в результате штормового ветра в Свердловской области возросло до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК. 125

Политика Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим". 1

Авто Автозавод «Соллерс» во Владивостоке сократит рабочую неделю и зарплаты из-за пандемии Единственный на Дальнем Востоке автомобильный завод "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" во Владивостоке планирует сократить количество рабочих дней в неделю до четырех и пропорционально уменьшить зарплаты сотрудников, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Общество Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг» Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев.

Политика Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций. 119

Общество В Приморье за сутки выявили 40 случаев коронавируса Как доложила во вторник на заседании регионального оперативного штаба руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская, за минувшие сутки выявили 40 человек, заболевших коронавирусом. 1

Общество ФСО зафиксировала рост опасений насчет занятия бизнесом в России Деловое недоверие к правоохранительной и судебной системе достигло рекордных уровней, пишет «Ведомости», ссылаясь на результаты исследования, проведенного Федеральной службой охраны (ФСО) в ежегодном отчете Бориса Титова, уполномоченного по защите прав предпринимателей. 13

Культура Болгарский журналист обвинил Россию в «присвоении» кириллицы Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев обвинил Россию в "игнорировании" роли болгар в просвещении славян и создании русской литературы. 5