Коронавирус
ЧемпионатЛеонид Федун сообщил, что продолжит лечение от коронавируса дома
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, заразившийся коронавирусной инфекцией, сообщил, что продолжит лечение в домашних условиях.
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с чего всё началось
Федун был госпитализирован 7 мая. Спустя 10 дней бизнесмен сообщил ТАСС об улучшении самочувствия.ТАСС Спорт09:16
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Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ 13:38
Происшествия
Три человека погибли при урагане в Екатеринбурге
Число жертв урагана в Екатеринбурге достигло трех человек.
Известия 13:29
Общество
В Москве волонтеры могут посещать приюты с 26 мая
Волонтеры могут посещать столичные приюты для бездомных животных с 26 мая, сообщается в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.
Газета.Ru 09:38
Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
Киберспорт
Подписчикам PS Plus раздадут Call of Duty: WWII
Уже завтра подписчики PS Plus получат бесплатную версию шутера Call of Duty: WWII. Раздача начнётся с 26 мая и продлится до 6 июля.
The GEEK 14:51
Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
Спорт
Турник вместо лекарства. Как Ганнибал Кинг стал королём воркаута
Чемпионат 22 мая в 13:15
Единоборства
Хабиб назвал Макгрегора лучшим бойцом в истории Twitter
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова Конора Макгрегора о лучших бойцах.
Pravda.Ru 02:20
Общество
Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений
Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
ТАСС 14:13
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru 15:21
Технологии
Новый алгоритм исправляет ошибки в работе квантового компьютера
Физик из Сиднейского университета разработал код, позволяющий исправлять ошибки квантовых компьютеров, который сможет высвободить больше аппаратных средств для выполнения полезных вычислений.
Индикатор 06:20
Общество
Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет
Москва, 25 мая 2020, 08:48 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о судьбе девочки, которая пять лет с рождения жила в перинатальном центре.
REGNUM 01:48
Армия и оружие
США материализуют «российскую агрессию»
Возможности космической группировки спутников дают нам больше информации о том, что происходит в военном плане в Европе и Америке.
Независимая газета 11:49
Общество
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ 18:24
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной написал стих про крыс, идущих на запах
Супруг певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков на фоне слухов о разводе опубликовал стихотворение собственного сочинения, посвященное низменным качествам толп.
Московский Комсомолец вчера в 11:10
Киберспорт
Epic Games повесила на датамайнера задолженность в 2 млрд V‑Bucks — это 1 млрд рублей
Компания Epic Games сделала счет датамайнера Lucas7yoshi Fortnite отрицательным.
CyberSport.ru 05:45
Общество
Путин разрешил временно приобретать полис ОСАГО без техосмотра
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве временно приобретать полис ОСАГО без техосмотра, данное разрешение будет действовать на период пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Nation News.
РИАМО 10:42
Наука
Голодные шмели покусывают листья, чтобы стимулировать их цветение
Сайт интересных новостей вчера в 07:16
Общество
Роспотребнадзор: масочный режим придется соблюдать еще месяц-два
Попова подчеркнула, что новые требования останутся надолго в целом.
Интерфакс 10:13
Армия и оружие
Рогозин рассказал об испытаниях новой баллистической ракеты
Новейший российский стратегический ракетный комплекс готовится к летным испытаниям.
Вести.Ru 07:03
Экономика
Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выступила с предложением доработать законопроект, регулирующий деятельность фондов целевого капитала (эндаументов).
Коммерсантъ 18:24
Политика
Небензя заявил о создании на Украине протектората США
Публикация аудиозаписей разговоров, предположительно, экс-лидера Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена свидетельствует о том, что США фактически создали из Украины протекторат.
RT на русском 14:54
Гаджеты
Взломана защита всех актуальных моделей iPhone и iPad
Хакеры разработали джейлбрейк для всех актуальных моделей iPhone и iPad с версиями iOS от 11 до 13.5.
iReactor 05:37
Происшествия
СК проверяет данные о массовых вечеринках в Москве, Новосибирске и Красноярске
Следователи проверяют данные о массовых вечеринках в Москве, Новосибирске и Красноярске во время действия режима самоизоляции, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.
ТАСС 16:45
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04