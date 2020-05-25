Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатЛеонид Федун сообщил, что продолжит лечение от коронавируса дома

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, заразившийся коронавирусной инфекцией, сообщил, что продолжит лечение в домашних условиях.
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с чего всё началось

Федун сообщил, что будет продолжать лечение от коронавируса дома

Федун был госпитализирован 7 мая. Спустя 10 дней бизнесмен сообщил ТАСС об улучшении самочувствия.
ТАСС Спорт09:16

Подробнее о событии

Федун: «Лёгкие поражены, но теперь буду долечиваться дома»

Sport.ru10:14

Леонид Федун сообщил, что продолжит лечение от коронавируса дома

Чемпионат10:08

Федун подтвердил, что продолжит лечение от коронавируса на дому

Матч ТВ10:24

Леонид Федун: «Выписался, но еще не все хорошо. Легкие поражены, буду долечиваться дома»

Sports.ru09:25

Владелец «Спартака» Федун продолжит лечение от коронавируса дома

Metaratings10:25

Федун — о выписке из больницы: «Легкие поражены, но теперь буду долечиваться дома»

Спорт-Экспресс10:09

Федун — о выписке из больницы после лечения от коронавируса: «Еще не все хорошо. Буду долечиваться дома»

Sport24.ru09:44
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Происшествия

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Число жертв урагана в Екатеринбурге достигло трех человек.
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В Москве волонтеры могут посещать приюты с 26 мая

Волонтеры могут посещать столичные приюты для бездомных животных с 26 мая, сообщается в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.
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Общество

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Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
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Происшествия

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Единоборства

Хабиб назвал Макгрегора лучшим бойцом в истории Twitter

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова Конора Макгрегора о лучших бойцах.
Pravda.Ru 02:20
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Общество

Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений

Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
ТАСС 14:13
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Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
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Киберспорт

В Dota 2 вышел Battle Pass 2020

Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
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Технологии

Новый алгоритм исправляет ошибки в работе квантового компьютера

Физик из Сиднейского университета разработал код, позволяющий исправлять ошибки квантовых компьютеров, который сможет высвободить больше аппаратных средств для выполнения полезных вычислений.
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Общество

Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

Москва, 25 мая 2020, 08:48 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о судьбе девочки, которая пять лет с рождения жила в перинатальном центре.
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Армия и оружие

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Возможности космической группировки спутников дают нам больше информации о том, что происходит в военном плане в Европе и Америке.
Независимая газета 11:49
Общество

Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись

Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ 18:24
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Шоу-бизнес

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Супруг певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков на фоне слухов о разводе опубликовал стихотворение собственного сочинения, посвященное низменным качествам толп.
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Киберспорт

Epic Games повесила на датамайнера задолженность в 2 млрд V‑Bucks — это 1 млрд рублей

Компания Epic Games сделала счет датамайнера Lucas7yoshi Fortnite отрицательным.
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Общество

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве временно приобретать полис ОСАГО без техосмотра, данное разрешение будет действовать на период пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Nation News.
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Спорт

Ласицкене ответила на вопрос о смене спортивного гражданства

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Общество

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Политика

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Армия и оружие

Рогозин рассказал об испытаниях новой баллистической ракеты

Новейший российский стратегический ракетный комплекс готовится к летным испытаниям.
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Экономика

Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования

Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выступила с предложением доработать законопроект, регулирующий деятельность фондов целевого капитала (эндаументов).
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Небензя заявил о создании на Украине протектората США

Публикация аудиозаписей разговоров, предположительно, экс-лидера Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена свидетельствует о том, что США фактически создали из Украины протекторат.
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Взломана защита всех актуальных моделей iPhone и iPad

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Происшествия

СК проверяет данные о массовых вечеринках в Москве, Новосибирске и Красноярске

Следователи проверяют данные о массовых вечеринках в Москве, Новосибирске и Красноярске во время действия режима самоизоляции, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
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Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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