Коронавирус
ЧемпионатЛеонид Федун сообщил, что продолжит лечение от коронавируса дома
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, заразившийся коронавирусной инфекцией, сообщил, что продолжит лечение в домашних условиях.
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с чего всё началось
Как стало известно «СЭ», владелец «Спартака» Леонид Федун выписан из больницы. 64-летний бизнесмен проходил курс лечения в связи с коронавирусной инфекцией. В медучреждение Федун поступил 7 мая, за это время он получил всю необходимую терапию.Спорт-Экспресс08:13
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Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru 13:45
Общество
В ВОЗ приостановили испытания препарата от малярии против коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина против коронавируса, так как появились данные о повышенном риске смертности из-за этого препарата.
РБК 13:49
Общество
В России призвали воздержаться от поездок за границу
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 07:09
Происшествия
В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел
Уголовное дело завели на мужчину с коронавирусом, заселившегося в московский хостел и заразившего двух постояльцев, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
РИА Новости 12:56
Общество
Минпросвещения назвало даты пробного ЕГЭ
Как пояснил министр, проведение основных экзаменов в России начнется с 3 июля.
РИА Новости 13:56
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту, и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Киберспорт
Всем подписчикам PS Plus раздадут «Call of Duty: WWII»
Компания «Sony» решила порадовать своих подписчиков и объявила о раздаче легендарной «Call of Duty: WWII».
ГЛАС.RU 13:31
Футбол
Б. Фернандеш: хотел бы самоизолироваться с Матой
Чемпионат 08:18
Общество
Власти Коми запретили обсервацию вахтовиков на территории республики
Власти Коми на фоне распространения коронавируса запретили работодателям создавать обсерваторы для вахтовиков на территории республики, сообщил врио главы региона Владимир Уйба.
Интерфакс 13:37
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Политика
Рогозин анонсировал создание нового «Бурана» и космической станции
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что уже сейчас должны начаться работы по созданию новой орбитальной космической станции.
РБК 05:18
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Общество
Собянин анонсировал смягчение ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за положительной динамики по коронавирусу в столице власти решили дальше смягчать ограничительный режим в городе.
ТВ Центр 09:52
Общество
Режим самоизоляции в Москве планируют продлить до середины июня
Режим самоизоляции в Москве планируют продлить после 31 мая и снять в середине июня.
Плюс один +1 12:13
Происшествия
В Петербурге умерла 30-летняя девушка, к которой не приехала скорая
В Петербурге скончалась 30-летняя местная жительница, к которой не приехала скорая помощь. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Что происходит 23 мая в 08:06
Экономика
РЖД снизили инвестпрограмму-2020
Инвестпрограмма РЖД на 2020 год пока сокращена до 620 миллиардов рублей с 820 миллиардов рублей, снижение коснулось, например, проектирования, которое допустимо сдвинуть, но могут увеличить ее объём без господдержки, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости 08:06
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Общество
В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма
С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
BFM.ru 10:34
Здоровье
О высоком сахаре в крови предупреждает внешний симптом
Характерным признаком сахарного диабета является ксероз - сильная сухость и грубость кожи, а также зуд и шелушение.
Соловей.Инфо 23 мая в 03:02
Армия и оружие
Названа потенциальная причина падения американского истребителя F-35
Evo-rus.com вчера в 15:58
Общество
В Ростовской области разрешат работу магазинов и детсадов
С 25 мая в Ростове разрешат работу магазинов непродовольственных товаров, а с 1 июня — откроют детские сады.
Городской репортер вчера в 04:05
Происшествия
Одного из командиров ополчения ЛНР обнаружили мертвым в СИЗО Луганска
Бывшего заместителя батальона «Призрак» Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обнаружили мертвым в СИЗО Луганска.
Lenta.ru 13:39
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре
Экстремальная жара ожидается в первые два летних месяца на всей территории московского региона, сообщили «РИА Новости» во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Коммерсантъ 23 мая в 23:32
Шоу-бизнес
Лепс прокомментировал слова Пригожина о бедственном положении артистов
Вечерний курьер вчера в 11:27
Культура
Криминальный сериал «Черная кошка» начнется 25 мая на канале Россия 1
История расскажет о неуловимой и опасной банде «Черная кошка», которая существовала в советское время.
Комсомольская правда вчера в 23:50