Как стало известно «СЭ», владелец «Спартака» Леонид Федун выписан из больницы. 64-летний бизнесмен проходил курс лечения в связи с коронавирусной инфекцией. В медучреждение Федун поступил 7 мая, за это время он получил всю необходимую терапию.

с чего всё началось

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, заразившийся коронавирусной инфекцией, сообщил, что продолжит лечение в домашних условиях.

Леонид Федун сообщил, что продолжит лечение от коронавируса дома

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