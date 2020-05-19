Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун сообщил ТАСС, что чувствует себя лучше после госпитализации из-за коронавируса. О госпитализации Федуна сообщила пресс-служба клуба 7 мая.

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Общество На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала. 782

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Экономика Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года. 77

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Гаджеты Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12 Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro. 12

Здоровье В Татарстане возобновляется прием больных в поликлиниках В Татарстане с 19 мая возобновляется плановая амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь для больных, сообщили в Роспотребнадзоре по РТ.Помощь будет возобновлена по стоматологии, офтальмологии, отоларингологии, акушерству-гинекологии, терапевтической косметологии, медицинскому массажу, также будут проводиться плановые профилактические медицинские осмотры населения. 4

Происшествия СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью. 1,1K