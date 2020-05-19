Коронавирус
ЧемпионатЛеонид Федун сообщил об улучшении самочувствия
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией, рассказал о своём самочувствии.
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Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун сообщил ТАСС, что чувствует себя лучше после госпитализации из-за коронавируса. О госпитализации Федуна сообщила пресс-служба клуба 7 мая.ТАСС Спорт17 мая в 11:23
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МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
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Samsung показал новый бюджетный смартфон
Южнокорейская компания Samsung на своем сайте показала параметры своего нового смартфона Galaxy A21s.
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У производителя загоревшихся аппаратов ИВЛ вновь сменился директор
На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», сменился руководитель.
РБК вчера в 10:03
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Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
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Коммерсантъ 12:48
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Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
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Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки
Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом.
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Общество
В Нижегородской области вышли на первый этап снятия ограничений
Эпидемиологическая обстановка в Нижегородской области позволила ей перейти к первому этапу снятия ограничений.
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Технологии
В России началась разработка спутниковой системы «Гонец»
Руководитель проекта "Гонец" Павел Черенков сообщил, что разработка спутниковой системы уже началась.
Дни24 09:50
Авто
ГАЗ начал продажи новой модели микроавтобусов
Горьковский автомобильный завод начал продажу новой модели микроавтобусов «ГАЗель City», предназначенных для городских и корпоративных перевозок.
РБК Нижний Новгород 12:31
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
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Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал правительство за реализацию дополнительных выплат медикам, работающим с коронавирусными больными.
RT на русском 12:47
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
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Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
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Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
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На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
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Происшествия
Пропавшего в Кировской области четырехлетнего мальчика нашли живым
Четырехлетнего мальчика, пропавшего накануне в Кировской области, нашли живым спустя почти двое суток поисков, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт".
РИА Новости 10:40
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
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Здоровье
В Татарстане возобновляется прием больных в поликлиниках
В Татарстане с 19 мая возобновляется плановая амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь для больных, сообщили в Роспотребнадзоре по РТ.Помощь будет возобновлена по стоматологии, офтальмологии, отоларингологии, акушерству-гинекологии, терапевтической косметологии, медицинскому массажу, также будут проводиться плановые профилактические медицинские осмотры населения.
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Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома
Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой 07:32
Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
Политика
СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым
Ранее сам Гордон заявил, что проводил интервью со Стрелковым и бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию украинских спецслужб, а «флешки с материалами» находятся в Гааге.
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