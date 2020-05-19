Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатЛеонид Федун сообщил об улучшении самочувствия

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией, рассказал о своём самочувствии.
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Владелец ФК «Спартак» Федун сообщил об улучшении самочувствия

Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун сообщил ТАСС, что чувствует себя лучше после госпитализации из-за коронавируса. О госпитализации Федуна сообщила пресс-служба клуба 7 мая.
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Леонид Федун: как себя чувствую? Одной фразой — пока не очень

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Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

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Эпидемиологическая обстановка в Нижегородской области позволила ей перейти к первому этапу снятия ограничений.
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В России началась разработка спутниковой системы «Гонец»

Руководитель проекта "Гонец" Павел Черенков сообщил, что разработка спутниковой системы уже началась.
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ГАЗ начал продажи новой модели микроавтобусов

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Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медикам

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Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
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На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

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Происшествия

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Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12

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СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
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СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым

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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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