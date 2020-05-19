Коронавирус
ЧемпионатЛеонид Федун сообщил об улучшении самочувствия
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией, рассказал о своём самочувствии.
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Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун сообщил ТАСС, что чувствует себя лучше после госпитализации из-за коронавируса. О госпитализации Федуна сообщила пресс-служба клуба 7 мая.ТАСС Спорт17 мая в 11:23
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В Совфеде предложили создать программу восстановления доходов граждан
Совет Федерации предлагает правительству разработать программу по восстановлению уровня доходов граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
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