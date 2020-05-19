Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатЛеонид Федун сообщил об улучшении самочувствия

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией, рассказал о своём самочувствии.
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Владелец ФК «Спартак» Федун сообщил об улучшении самочувствия

Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун сообщил ТАСС, что чувствует себя лучше после госпитализации из-за коронавируса. О госпитализации Федуна сообщила пресс-служба клуба 7 мая.
ТАСС Спорт17 мая в 11:23

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Леонид Федун – о своем самочувствии: Пока не очень

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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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