Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатЛеонид Федун сообщил об улучшении самочувствия

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией, рассказал о своём самочувствии.
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Владелец ФК «Спартак» Федун сообщил об улучшении самочувствия

Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун сообщил ТАСС, что чувствует себя лучше после госпитализации из-за коронавируса. О госпитализации Федуна сообщила пресс-служба клуба 7 мая.
ТАСС Спорт17 мая в 11:23

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Леонид Федун – о своем самочувствии: Пока не очень

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Владелец «Спартака» Федун одной фразой описал свое состояние здоровья

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Леонид Федун: как себя чувствую? Одной фразой — пока не очень

Чемпионат06:43
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Общество

Собянин назвал число тяжелобольных с коронавирусом в Москве

В московских больницах лежат 18 тыс. тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.
РБК 11:31
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ЖКХ

Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается изменить систему оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Российская газета 05:59
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
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Общество

Увеличенную копию пирамиды Хеопса обнаружили на Урале

Туристы обнаружили напоминающую египетскую пирамиду Хеопса гору на Приполярном Урале. Об это сообщает портал «Екатеринбург онлайн».
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Экономика

Подготовлен план восстановления экономики России

Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54
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Происшествия

В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика

Пропавший в Кировской области четырехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщили "РГ" в прокуратуре региона.
Российская газета 10:59
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Наука

Робот-краб поможет ученым изучить тайны морского дна

Инженеры из Италии разработали робота, который поможет исследовать дно океанов и других водоемов.
iReactor 04:32
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Общество

На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе

Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе.
Российская газета 09:45
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Шоу-бизнес

Брухунова призналась, что не умеет готовить

Девушка продолжает публиковать рецепты в своем блоге Молодая супруга популярного артиста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, весьма активно ведет свой микроблог.
WomanHit.ru 11:12
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Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
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Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Политика

Депутат Рады опубликовал записи разговоров Порошенко и Байдена о внутренних делах Украины

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал резонансные аудиозаписи телефонных разговоров, на которых, по его словам, экс-президент Петр Порошенко и бывшие вице-президент США Джозеф Байден и глава Госдепа Джон Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины.
ТАСС 08:02
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Шоу-бизнес

40-летняя Анна Семенович показала архивное фото, на котором ей 10 лет

Анна Семенович показала архивное фото Напомним, что в 10 лет Анна Семенович уже занималась фигурным катанием.
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Экономика

Налог на вмененный доход решили не продлевать на 2021 год

Продление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на 2021 год больше не рассматривается. Об этом 19 мая сообщили в Минфине России.
Известия 10:39
Происшествия

На тульском посту проверки пропусков произошла стрельба

Российская газета 11:10
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Армия и оружие

В России создан материал, маскирующий военную технику под сугробы

Отмечается, что данный материал снижает дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза.
Мой Брянск 17 мая в 03:25
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Культура

Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»

Представитель режиссера анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая.
РБК 11:07
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Политика

Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС

Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40
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Происшествия

Взрыв произошел в лаборатории радиологического медцентра в Обнинске

Вести.Ru 09:53
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Происшествия

В Казани накажут сотрудницу полиции, выписавшую штраф без маски

В столице Татарстана сотрудница МВД без маски и перчаток составила на мужчину протокол за отсутствие индивидуальных средств защиты.
Российская газета 06:09
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Футбол

В АПЛ зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом в трех клубах

Из 748 тестов шесть дали положительный результат, случай заражения зафиксированы в трех клубах.
Sports.ru 11:09
Единоборства

Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме

Чемпионат вчера в 07:20
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
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Общество

Семьям с детьми в кризис могут выплатить более 100 тысяч рублей

Семьи, где родители за время карантина и кризиса лишились работы, могут рассчитывать на выплаты от государства в течении трех месяцев более чем 100 тысяч рублей.
URA.Ru вчера в 21:23
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Политика

Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
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Здоровье

Молочные продукты снижают риск диабета и гипертонии

Международная группа учёных доказала, что диета, богатая молочными продуктами, снижает риск развития диабета и гипертонии.
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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
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Экономика

Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США

Почти до нуля Из оставшихся у России американских гособлигаций, по данным Минфина США, 3,381 миллиарда долларов приходится на долгосрочные бумаги, 473 миллиона — на краткосрочные.
РИА Новости 01:00
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Здоровье

В Татарстане возобновляется прием больных в поликлиниках

В Татарстане с 19 мая возобновляется плановая амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь для больных, сообщили в Роспотребнадзоре по РТ.Помощь будет возобновлена по стоматологии, офтальмологии, отоларингологии, акушерству-гинекологии, терапевтической косметологии, медицинскому массажу, также будут проводиться плановые профилактические медицинские осмотры населения.
Вечерняя Казань 09:42
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Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V

Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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