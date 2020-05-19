Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун сообщил ТАСС, что чувствует себя лучше после госпитализации из-за коронавируса. О госпитализации Федуна сообщила пресс-служба клуба 7 мая.

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Экономика Подготовлен план восстановления экономики России Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники. 626

Шоу-бизнес Брухунова призналась, что не умеет готовить Девушка продолжает публиковать рецепты в своем блоге Молодая супруга популярного артиста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, весьма активно ведет свой микроблог. 1

Общество В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru. 449

Происшествия СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.

Политика Депутат Рады опубликовал записи разговоров Порошенко и Байдена о внутренних делах Украины Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал резонансные аудиозаписи телефонных разговоров, на которых, по его словам, экс-президент Петр Порошенко и бывшие вице-президент США Джозеф Байден и глава Госдепа Джон Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. 46

Экономика Налог на вмененный доход решили не продлевать на 2021 год Продление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на 2021 год больше не рассматривается. Об этом 19 мая сообщили в Минфине России.

Политика Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин. 437

Футбол В АПЛ зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом в трех клубах Из 748 тестов шесть дали положительный результат, случай заражения зафиксированы в трех клубах.

Общество Семьям с детьми в кризис могут выплатить более 100 тысяч рублей Семьи, где родители за время карантина и кризиса лишились работы, могут рассчитывать на выплаты от государства в течении трех месяцев более чем 100 тысяч рублей. 37

Экономика Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США Почти до нуля Из оставшихся у России американских гособлигаций, по данным Минфина США, 3,381 миллиарда долларов приходится на долгосрочные бумаги, 473 миллиона — на краткосрочные. 28

Здоровье В Татарстане возобновляется прием больных в поликлиниках В Татарстане с 19 мая возобновляется плановая амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь для больных, сообщили в Роспотребнадзоре по РТ.Помощь будет возобновлена по стоматологии, офтальмологии, отоларингологии, акушерству-гинекологии, терапевтической косметологии, медицинскому массажу, также будут проводиться плановые профилактические медицинские осмотры населения.