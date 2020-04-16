Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruФедун прогнозирует катастрофическое падение зарплат игроков

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, как пандемия коронавируса отразится на финансовом положении команд Российской Премьер-лиги.
Читать в источнике
Комментировать38
с чего всё началось

Федун: снижение сумм трансферов из-за коронавируса будет близким к катастрофическому

Пандемия коронавируса приведет к близкому к катастрофическому снижению сумм трансферов и зарплат футболистов. Такое мнение ТАСС высказал владелец московского клуба "Спартак" Леонид Федун.
ТАСС Спорт04:40

Подробнее о событии

Был народным – станешь государственным. У босса «Спартака», похоже, большие проблемы

Советский спорт11:30

«Будем просто выживать». Федун — о влиянии коронавируса на финансовую ситуацию в футболе

Чемпионат06:25

Федун: снижение сумм трансферов из-за коронавируса будет близким к катастрофическому

ТАСС Спорт04:40

Леонид Федун: «У государства есть другие потребности, кроме поддержки частных клубов. Будем просто выживать»

Sports.ru05:55

Леонид Федун спрогнозировал снижение зарплат и сумм трансферов из-за коронавируса

Спорт день за днем05:50

Леонид Федун: «Снижение сумм трансферов будет близким к катастрофическому»

Спорт-Экспресс05:37

Федун: «Снижение сумм трансферов и зарплат будет близким к катастрофическому. Будем просто выживать»

Sport24.ru06:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 11:59, Ашберн
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости вчера в 10:56
5,4K
Здоровье

Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
2,6K
Космос

В NASA нашли экзопланету, похожую на Землю

Специалисты NASA заявили о находке экзопланеты, похожей на Землю. Она находится на расстоянии 300 световых лет и называется Kepler-1649с.
UfaTime.ru 06:38
4
Экономика

Более 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства

Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства.
Российская газета 06:27
101
Политика

В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом

Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
РБК 09:59
392
Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
923
Политика

Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском 11:16
582
Общество

В Горном Алтае выявили первый случай заражения коронавирусом

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 11:26
97
Экономика

В России действует мораторий на возбуждение дел о банкротстве

В начале апреля в России введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве, касающийся определенных категорий должников.
Советская Чувашия 09:52
140
Недвижимость

Путин предложил запустить льготную ипотечную программу

Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
1K
Шоу-бизнес

Александр Гудков сделал предложение своему любимому человеку

Свадьба, скорее всего, пройдет в Юрмале летом, пишет Газета.ру. Тем не менее, личность и имя своей второй половины Гудков так и не раскрыл.
ТВ Центр 04:49
25
Игры

В Сети опубликован новый трейлер фанатского ремастера Stalker Clear Sky

OAnews вчера в 15:02
6
Игры

Kotaku: следующей игрой Rockstar станет новая часть GTA

Новая часть боевика GTA станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки.
News.ru 06:11
12
Общество

Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков

Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
64
Армия и оружие

США заявили об испытании Россией ракеты против спутников

Lenta.ru 00:54
884
Гаджеты

Apple представила бюджетный iPhone SE

С 24 апреля iPhone SE будет доступен в России по цене от 40 тыс. рублей. Для покупки предложат три версии — с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ памяти.
Astera вчера в 12:09
549
Происшествия

Задержан замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края

Заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края задержан при получении взятки в 2 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю.
РИА Новости 03:07
11
Здоровье

Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом

Пятый канал 10:55
344
Общество

В Москве резко снизился суточный рост новых случаев коронавируса

Ранее снижение темпа роста случаев коронавируса в Москве зафиксировано 11 апреля, когда было выявлено 1030 новых подтвержденных диагнозов — на 8,4% ниже показателя предыдущего дня.
Вести.Ru 04:20
67
Шоу-бизнес

19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу

Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru 04:58
22
Общество

Минобрнауки не исключило начало учебного года осенью онлайн

Минобрнауки РФ не исключает возможности начала нового учебного года онлайн, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
РИА Новости 08:43
45
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
50
Общество

В Башкирии с 20 апреля перестанут действовать старые спецпропуска

«С 20 апреля начнутся массовые, по сути, облавы за теми лицами, которые будут ходить без новых справок», — подчеркнул Радий Хабиров.
REGNUM 05:29
128
Шоу-бизнес

Константин Меладзе распустил группу MBAND

Продюсер Константин Меладзе все-таки решил распустить группу MBAND.
Super.ru 08:20
3
Политика

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным

РИА Новости 09:57
Здоровье

В Москве решили считать все случаи ОРВИ подозрением на коронавирус

Ранее Минздрав посоветовал врачам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус.
Lenta.ru 10:36
246
Происшествия

Житель Саратова заплатит 1 тыс. рублей за прогулку в парке

Саратов, 16 апреля 2020, 17:50 — REGNUM Октябрьский районный суд Саратова привлек к административной ответственности мужчину за невыполнение правил поведения в период режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба суда.
REGNUM 10:50
60
Общество

Матвиенко: майские праздники не станут рабочими днями

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предпосылок для отмены майских праздников нет. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 10:25
14
Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
1,3K
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

REGNUM 14 апреля в 06:10
4,8K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное