Коронавирус

Piter.tvPiter.tvЛеонид Федун заявил о катастрофическом падении зарплат футболистов

"Спартак" стал первым клубом РПЛ, чьи игроки согласились на понижение зарплаты. Владелец московского "Спартака" Леонид Федун в интервью агентству ТАСС прокомментировал ситуацию с зарплатами футболистов на фоне паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.), связанной с эпидемией коронавируса.
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с чего всё началось

Федун: снижение сумм трансферов из-за коронавируса будет близким к катастрофическому

Пандемия коронавируса приведет к близкому к катастрофическому снижению сумм трансферов и зарплат футболистов. Такое мнение ТАСС высказал владелец московского клуба "Спартак" Леонид Федун.
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Был народным – станешь государственным. У босса «Спартака», похоже, большие проблемы

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«Будем просто выживать». Федун — о влиянии коронавируса на финансовую ситуацию в футболе

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Федун: снижение сумм трансферов из-за коронавируса будет близким к катастрофическому

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Леонид Федун спрогнозировал снижение зарплат и сумм трансферов из-за коронавируса

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Sport24.ru06:20
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РИА Новости 06:12
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Великобритания продлила действие карантина еще на три недели.
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Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
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Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Статистика за первые четыре месяца 2020 года показывала, что чаще всего в России угоняют Kia Rio.
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Путин отложил проведение парада Победы

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Режим карантина введен в городе-курорте Пятигорск в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил в четверг губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
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Общество

В Турции за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Турции скончались 125 пациентов с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
RT на русском 12:55
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Игры

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Общество

В России объявили о начале проекта тестирования на коронавирус на дому

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о запуске тестирования на коронавирусную инфекцию в домашних условиях компанией «Яндекс» — партнером по Альянсу в борьбе с коронавирусом.
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Завершен обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР

Киев и самопровозглашенные республики Донбасса завершили обмен удерживаемыми лицами. Украина получила 9 человек от ДНР и еще 11 от ЛНР.
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Агент рассказал о сорвавшемся переходе Терри в «Спартак»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что бывший капитан «Челси» Джон Терри мог перейти в московский «Спартак» на закате карьеры.
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В Москве задержан адвокат экс-министра открытого правительства Абызова

В столице по подозрению в мошенничестве задержали адвоката бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
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Футбол

Широков: Слуцкого перед Евро-2016 накрыла эйфория

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и московского "Спартака" Роман Широков поделился воспоминаниями от чемпионата Европы 2016 года.
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Николай Старченко обругал матом мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова.
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Экономика

Путин пообещал бизнесу безвозмездную помощь на выплаты зарплат

Президент России Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей безвозмездную финансовую помощь для выплаты зарплат в апреле-мае из расчета по 12,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц.
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В 13 населённых пунктах Ленобласти усилили контроль за самоизоляцией

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Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

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Осенью новый учебный год в российских вузах может начаться в дистанционном режиме, Минобрнауки не исключает такого варианта, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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