Политика
Военное делоЛеонид Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины
Наделение Донбасса особым статусом приведет Украину к конфедеративному устройству. Агентство «Укринформ» в пятницу опубликовало заявление представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, в котором он высказал мнение, что «формула Штайнмайера» не приведет к миру в регионе.
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с чего всё началось
"Формула Штайнмайера" к миру в Донбассе не приведет, потому что это не формула мира, - приводит агентство Укринформ его слова на церемонии вручения благотворительных стипендий лучшим студентам Черниговского национального технологического университета.ТАССвчера в 11:24
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«Сдать Украину с потрохами»: Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом
Комсомольская правдавчера в 13:35
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