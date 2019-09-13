Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о нахождении его команды на первом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Леонид Слуцкий: «Лидерство „Витесса“ в чемпионате ничего не значит»

Спорт день за днем

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