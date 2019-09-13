Футбол
Матч ТВЛеонид Слуцкий: «Лидерство „Витесса“ в чемпионате ничего не значит»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о нахождении его команды на первом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:56, Вашингтон
Происшествия
В Москве огласят приговор обвиняемому в травмировании омоновца
Тверской суд Москвы 16 сентября огласит приговор Павлу Устинову, обвиняемому в применении насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в центре столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости 05:19
Футбол
Моуринью: «Месси сделал меня лучшим тренером»
Месси сделал меня лучшим тренером.
Бомбардир.ру 09:05
Наука
В Китае создали первый эмбрион-химеру обезьяны и человека
Международной командой научных специалистов, работающих в лаборатории в Китае, под руководством испанского ученого-биолога Хуана Карлоса Изписуа заявлено о создании первого в мире эмбриона-химеры обезьяны с клетками человека.
Ugpressa.ru 11 сентября в 23:56
Политика
Минюст США раскроет подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Министерство юстиции США раскроет юристам подозреваемого в деле 11 сентября, сообщает «ТАСС».
Мой Брянск 01:18
Политика
Турчинов назвал препятствие для объявления Украиной войны России
По мнению экс-главы СНБО, президент России мог бы применить ядерное оружие, если бы на помощь Украине пришли страны НАТО.
РБК 12:03
Культура
Песни Beatles, Nirvana и Queen вошли в культурный норматив школьника
Пилотный проект был запущен 1 сентября в Татарстане, Коми, Ставропольском крае, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях.
Радио Sputnik 12:37
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились
Свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова, состоявшаяся 13 сентября, походила одновременно на странную комедию, перформанс, пранк, цирк и вакханалию.
BFM.ru 10:51
Шоу-бизнес
Любовь Успенская опубликовала фотографию в обнаженном виде
Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в обнаженном виде.
Актуальные Новости 03:12
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Авто
Новый концепткар Audi оснастят дронами вместо фар
На автосалоне во Франкфурте компания Audi представила концепцию электрического внедорожника с системой автономного управления 4 уровня, дорогу которому вместо фар будут освещать дроны.
BitCryptoNews 11 сентября в 08:55
Армия и оружие
Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе
Газета.Ru вчера в 09:37
Происшествия
В Армении освободили подозреваемого в убийстве российского спецназовца
Московский Комсомолец 07:51
Политика
Оператор Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям
Оператор газопровода Opal, немецкая Opal Gastransport сообщила, что ограничит доступ "Газпрома" к транзитным мощностям 14 сентября, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:08
Происшествия
Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки
За изнасилование карабином суд назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.
Коммерсантъ 09:39
Единоборства
Бой Ковалёв — Альварес подтверждён официально
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв проведёт следующий поединок 2 ноября.
Чемпионат 13:41
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в коме
Звезда экрана Анастасия Заворотнюк попала в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канала Mash сегодня, 13 сентября.
В курсе.ру 09:27
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Происшествия
В ЛНР задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к терактам
Сотрудниками министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к серии терактов на территории республики.
REGNUM 12:51
Политика
Зеленский попросил Запад сохранить санкции против РФ
Украинский лидер Владимир Зеленский попросил глав зарубежных государств сохранить антироссийские санкции.
Общественная служба новостей 05:26
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах
Телеканал HBO намерен запустить в производство еще один приквел популярного сериала "Игра престолов".
Kinonews.ru 03:15
Происшествия
В Петербурге вспыхнул пожар на подстанции
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар по первому повышенному номеру сложности на подстанции на улице Коммуны в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 13:00
Общество
Facebook заблокировал аккаунт Маргариты Симоньян
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости вчера в 11:22
Политика
Медведев назвал условия сокращения рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:26
Политика
Ушаков назвал условия для проведения саммита «нормандской четверки»
Для проведения саммита «нормандской четверки» есть ряд условий. Как пишет РИА Новости, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Национальная служба новостей 11:46
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 1:0 (Перерыв)
Местный "Зенит" сыграет с тульским "Арсеналом".
Тульские новости 10:47
Здоровье
Медики назвали способы снижения сахара в крови без лекарств
Медики назвали способ, который поможет снизить уровень сахара в крови без приема лекарств.
Стерлеград 11 сентября в 05:00
Экономика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Шоу-бизнес
Анна Седокова планирует подать в суд на жену бойфренда
Недавно законная супруга спортсмена Сана разразилась гневными высказываниями в адрес Седоковой. Та же намерена подать в суд на обидчицу.
StarHit.ru 12:30
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14