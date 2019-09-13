Футбол

Матч ТВМатч ТВЛеонид Слуцкий: «Лидерство „Витесса“ в чемпионате ничего не значит»

ПСВ — Витесс
завтра
в 14:45
Чемпионат Нидерландов
Стадион «Филипс»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о нахождении его команды на первом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
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Слуцкий: «Лидерство „Витесса“ ничего не значит. У нас нет запаса по игре и очкам»

Sport24.ru08:14

Слуцкий считает, что лидерство «Витесса» в чемпионате ничего не значит

Спорт-Экспресс08:40

Леонид Слуцкий: «Лидерство „Витесса“ в чемпионате ничего не значит»

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Слуцкий прокомментировал лидерство «Витесса» в чемпионате Нидерландов

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Слуцкий о 1-м месте «Витесса»: «Это ничто. У нас нет запаса ни по очкам, ни по игре»

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Леонид Слуцкий: «Лидерство „Витесса“ в чемпионате ничего не значит»

Sportbox.RU09:01

Леонид Слуцкий – о лидерстве «Витесса»: Это ничего не значит

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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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