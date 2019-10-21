Футбол

Советский спортСоветский спортЛеонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы

Главный тренер Витесса Леонид Слуцкий рассказал о конфликтной ситуации, которая возникла после того, как его академия начала сотрудничать с Ротором. Слуцкий рассказал о том, что команды его академии перешли в академию Ротору, которому это было необходимо для получения лицензии для выступления в ФНЛ.
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с чего всё началось
Как сообщают «НовостиВолгограда.ру», телефонное интервью Слуцкого вошло в очередной выпуск Youtube-шоу «КраСава»
, посвященного волгоградскому футболу.
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«К сожалению, руководят дебилы»: Леонид Слуцкий назвал руководство «Ротора» властными эгоистами

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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Ротор
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Волгограда, выступающий в первенстве ФНЛ с сезона 2017/18. 2-кратный серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, финалист Кубка России и Кубка Интертото, чемпион РСФСР, 2-кратный победитель зоны «Юг» Второго дивизиона, обладатель Кубка короля Таиланда и Кубка Дальневосточных чемпионов.
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