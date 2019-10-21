Футбол
Советский спортЛеонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы
Главный тренер Витесса Леонид Слуцкий рассказал о конфликтной ситуации, которая возникла после того, как его академия начала сотрудничать с Ротором. Слуцкий рассказал о том, что команды его академии перешли в академию Ротору, которому это было необходимо для получения лицензии для выступления в ФНЛ.
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с чего всё началось
Как сообщают «НовостиВолгограда.ру», телефонное интервью Слуцкого вошло в очередной выпуск Youtube-шоу «КраСава», посвященного волгоградскому футболу.НовостиВолгограда.ру11:16
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Экономика
В России выросло число долларовых миллиардеров
Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров.
Политика
Путин сменил главу Совета по правам человека
Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.
Авто
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG
1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о пуске «Калибров» не с первого раза
В Минобороны прокомментировали публикации СМИ о сбое при запуске ракет "Калибр" во время учений "Гром-2019".
Происшествия
Был опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что губернатор Красноярского края Александр Усс выразил свои соболезнования родным и близким погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе.
Политика
Два американских патрульных катера для ВМС Украины прибыли в Одессу
Два американских патрульных катера класса Island прибыли в порт Одессы для эксплуатации Военно-морскими силами (ВМС) Украины.
Общество
Министр культуры Украины извинился за выступление хора имени Веревки
Министр культуры Украины Владимир Бородянский принес свои извинения бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой за посвященную ей глумливую песню, которую исполнил хор имени Григория Веревки с актерами из "Квартала 95".
Авто
Автомобили российского каршеринга начали продавать клиентам
С 21 октября сервис каршеринга YouDrive предлагает своим клиентам покупку автомобиля из своего парка, который насчитывает порядка 2 тыс. автомобилей моделей Smart, Mercedes А-Class, BMW Active Tourer, BMW X2, MINI Cooper, Nissan X-trail, Nissan Qashqai, а также электромобили BMW i3.
Происшествия
Бывший украинский министр погиб при крушении вертолёта
При крушении вертолёта в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый, который был пилотом.
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Здоровье
Организм жителя США начал самостоятельно вырабатывать пиво
У жителя США был диагностирован так называемый «синдром автоброжения», из-за которого организм человека способен самостоятельно вырабатывать алкоголь, сообщили специалисты Университета Ричмонда.
Авто
Жителю Новосибирской области насчитали 273 тысячи налога на Bentley
В Новосибирской области максимальный повышающий коэффициент 3,0 был применен к 54 автомобилям, из которых 21 принадлежит физическим лицам.
Армия и оружие
Подразделения армии Турции окружены в Рас эль-Айне — депутат Сирии
Подразделения турецкой армии, проводящие военную операцию «Источник мира» в сирийском городе Рас эль-Айн, окружены силами Сирийской арабской армии.
Общество
Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины
Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.
Политика
Бывший участник КВН стал советником секретаря Совбеза Украины
«Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса», — написал Сивохо.
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Политика
Die Welt – Путин одержал победу без войны
Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
Армия и оружие
Украинские силовики нарушили перемирие за сутки 38 раз, сообщили в ДНР
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в поджоге дома в Ростове
Кировский районный суд Ярославля постановил арестовать подозреваемого в поджоге дома в Ростове, где погибли семь человек, включая пятерых детей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Кино
Минкульт представил «черный список» кинематографистов
Четыре новые части посвящены данным о фильмах, созданных при государственной поддержке и вышедших в прокат, списку кинокомпаний-получателей средств господдержки, проектам, получившим поддержку с 2015 года и так называемой "доске позора" – перечню проектов, получивших помощь от государства и не вернувших деньги в Минкульт или вообще не запущенных в произодство.
Хоккей
Тренер «Амура» объяснил угрозу сжечь машину судье эмоциями
Встреча завершилась разгромным поражением «Амура» со счётом 1:5. Позже тренер команды заявил, что он просто пошутил.
Гаджеты
В Xiaomi раскрыли «секретную» функцию Redmi 8 и Redmi 8A
Смартфоны Redmi 8 и 8A оснащены функцией звукового удаления пыли, которую ранее не раскрывали.
Игры
Paradox анонсировала Crusader Kings 3
Paradox Interactive выпустила анонсирующий трейлер Crusader Kings 3. Crusader Kings – серия глобальных стратегий в реальном времени, в которых игрок берет на себя управление государством в Европе, Африке или Азии в период с IX по XV век.
Происшествия
Получившая удар в живот активистка пожаловалась в Басманный суд на СК
В Сети появился ролик, на котором видно, как один из задержавших Сосновскую полицейских ударил ее в живот.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова вернулась на работу сразу после выписки из роддома
Решетова тщательно следит за работой салона: она приезжала сюда до самых родов и продолжает работать, несмотря на свой новый статус молодой мамы.