с чего всё началось

Главный тренер Витесса Леонид Слуцкий рассказал о конфликтной ситуации, которая возникла после того, как его академия начала сотрудничать с Ротором. Слуцкий рассказал о том, что команды его академии перешли в академию Ротору, которому это было необходимо для получения лицензии для выступления в ФНЛ.

Экономика В России выросло число долларовых миллиардеров Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров.

Политика Путин сменил главу Совета по правам человека Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.

Общество Министр культуры Украины извинился за выступление хора имени Веревки Министр культуры Украины Владимир Бородянский принес свои извинения бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой за посвященную ей глумливую песню, которую исполнил хор имени Григория Веревки с актерами из "Квартала 95".

Авто Автомобили российского каршеринга начали продавать клиентам С 21 октября сервис каршеринга YouDrive предлагает своим клиентам покупку автомобиля из своего парка, который насчитывает порядка 2 тыс. автомобилей моделей Smart, Mercedes А-Class, BMW Active Tourer, BMW X2, MINI Cooper, Nissan X-trail, Nissan Qashqai, а также электромобили BMW i3.

Происшествия Бывший украинский министр погиб при крушении вертолёта При крушении вертолёта в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый, который был пилотом.

Здоровье Организм жителя США начал самостоятельно вырабатывать пиво У жителя США был диагностирован так называемый «синдром автоброжения», из-за которого организм человека способен самостоятельно вырабатывать алкоголь, сообщили специалисты Университета Ричмонда.

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Происшествия Суд арестовал подозреваемого в поджоге дома в Ростове Кировский районный суд Ярославля постановил арестовать подозреваемого в поджоге дома в Ростове, где погибли семь человек, включая пятерых детей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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