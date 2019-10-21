Футбол
Советский спортЛеонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы
Главный тренер Витесса Леонид Слуцкий рассказал о конфликтной ситуации, которая возникла после того, как его академия начала сотрудничать с Ротором. Слуцкий рассказал о том, что команды его академии перешли в академию Ротору, которому это было необходимо для получения лицензии для выступления в ФНЛ.
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Руководство «Ротора» считает Слуцкого некомпетентным в бюджетном законодательстве
НовостиВолгограда.рувчера в 19:14
Леонид Слуцкий: «„Ротором“ руководят дебилы. Слишком много эго, слишком много власти»
Sportbox.RUвчера в 10:20
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