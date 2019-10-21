Футбол

Советский спортСоветский спортЛеонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы

Главный тренер Витесса Леонид Слуцкий рассказал о конфликтной ситуации, которая возникла после того, как его академия начала сотрудничать с Ротором. Слуцкий рассказал о том, что команды его академии перешли в академию Ротору, которому это было необходимо для получения лицензии для выступления в ФНЛ.
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Руководство «Ротора» считает Слуцкого некомпетентным в бюджетном законодательстве

НовостиВолгограда.рувчера в 19:14

«К сожалению, руководят дебилы»: Леонид Слуцкий назвал руководство «Ротора» властными эгоистами

V1.ruвчера в 12:45

Леонид Слуцкий: «„Ротором“ руководят дебилы. Слишком много эго, слишком много власти»

Матч ТВвчера в 10:20

«Просто дебилы!» - Леонид Слуцкий раскритиковал руководство «Ротора»

Волга-Каспийвчера в 10:30

Леонид Слуцкий: «„Ротором“ руководят дебилы. Слишком много эго, слишком много власти»

Sportbox.RUвчера в 10:20

Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы

Советский спортвчера в 11:46

Слуцкий: «„Ротором“ руководят дебилы»

Sport24.ruвчера в 09:08
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Происшествия

Осужден возможный участник нападения на Олега Кашина

Олег Кашин называл Борисова одним из участников нападения на себя в 2010 году.
Московский Комсомолец 11:37
Политика

Поселок в Донецкой области переименуют в Нью-Йорк

Жители поселка Новгородское Донецкой области выступили за то, чтобы вернуть населенному пункту исторической название и переименовать его в Нью-Йорк.
Росбалт 06:49
Общество

Законопроект о вытрезвителях поддержал профильный комитет Госдумы

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, который дает право регионам создавать вытрезвители.
РБК 09:29
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 09:34
Шоу-бизнес

Артисты «Норд-Оста» рассказали о первых минутах захвата театра

Lenta.ru 11:23
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 10:17
Происшествия

В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь

Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.
Известия 11:19
Происшествия

В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся

REGNUM 10:13
Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

РБК вчера в 19:58
Происшествия

В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых

В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Общество

Медведев призвал к изменению ПДД ради машин-беспилотников

«Надо быстрее работать», — призвал Медведев, отметив, что для этого необходимо «принимать не запретительные, а дозволительные нормы».
Росбалт 11:51
Экономика

Минсельхоз оценил ситуацию на рынке гречки в России

Министерство сельского хозяйства России оценило ситуацию на рынке гречневой крупы.
RT на русском 11:43
Общество

Владельцам дронов со следующей недели грозят штрафы

Дроны, которые находятся на территории России и осуществляют полеты, должны быть зарегистрированы до воскресенья, 27 октября, сообщает Ura.ru.
Национальная служба новостей 06:46
Политика

В Сочи на саммит «Россия — Африка» приедут главы 43 африканских стран

Итоговым документом станет декларация первого саммита «Россия — Африка», предусматривающая долгосрочное партнерство РФ и африканских стран.
Кубань 24 вчера в 14:50
Происшествия

В Осло вооруженный человек угнал скорую и сбил людей

В Осло вооруженный человек украл машину скорой помощи и задавил несколько человек во время движения.
РБК 11:43
Общество

Онлайн-кинотеатр ivi заключил контракт с BadComedian

Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) подписал годовой контракт с российским онлайн-кинотеатром ivi.
Коммерсантъ 08:22
Шоу-бизнес

Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа

Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экспресс газета 10:23
Общество

Задержанный в Польше экс-глава НПО «Космос» попросил выдать себя РФ

В Варшаве суд рассматривает дело о выдаче России бывшего президента НПО "Космос" Андрея Чернякова.
Московский Комсомолец 11:42
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии случайно

RT на русском 07:51
Кино

Видео дня: звезда «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон превращается в Хайзенберга за 57 секунд

Актер поделился в своем Twitter-аккаунте роликом, в котором с ним работают гримеры, и иронично добавил, что «не знает, почему съемки занимали столько времени», ведь он «стал Уолтером Уайтом всего за минуту».
Popcornnews.ru 11:45
Здоровье

Названы причины появления камней в почках

Российские врачи объяснили, из-за чего в почках образуются камни. По словам специалистов, это может происходить из-за избытка кальция.
Волгоградская правда вчера в 19:18
Наука

Ученые выяснили, что человеческий мозг не верит в свою смерть

АМИТЕЛ 08:51
Политика

Екатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ

Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.
Ведомости вчера в 14:28
Экономика

Акции «Яндекса» подорожали на 10%

Цена акций «Яндекса» начала расти после того, как правительство поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информресурсах, но предложило ввести ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус одна акция.
RuNews24.ru 07:37
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Шоу-бизнес

Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей

Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Армия и оружие

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК вчера в 18:35
Музыка

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип на новую песню

VSE42.RU 03:48
Политика

Песков рассказал о сложностях организации нормандского саммита

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время подготовка к саммиту в нормандском формате «вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон».
RT на русском 10:39
Происшествия

В Челябинске несколько домов остались без отопления

В Ленинском районе Челябинска несколько жилых домов лишились отопления. Под отключение попали и школы, пишут местные СМИ.
REGNUM 04:51
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Ротор
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Волгограда, выступающий в первенстве ФНЛ с сезона 2017/18. 2-кратный серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, финалист Кубка России и Кубка Интертото, чемпион РСФСР, 2-кратный победитель зоны «Юг» Второго дивизиона, обладатель Кубка короля Таиланда и Кубка Дальневосточных чемпионов.
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